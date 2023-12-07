 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Раиси обсудил с Путиным "вопрос угнетенного, но сильного народа Палестины"
14:16 08.12.2023

Российский президент был готов приземлится в Тегеране, возвращаясь из Саудовской Аравии

Владимир Путин в Кремле встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. График у российского лидера в последние два дня максимально жесткий. Только вчера Путин совершил ближневосточное блиц-турне в ОАЭ и КСА. Вернулся под утро сегодня и уже днем выступил на форуме ВТБ "Россия зовет" и сразу после этого встретился с наследным принцем Омана.

На переговорах с Раиси, которые стартовали ближе к шести вечера, президент РФ признался, что хотел было чуть-чуть скорректировать свое расписание. Когда борт №1 находился в небе над ближневосточным регионом, Путин думал приземлиться в Тегеране и провести переговоры с иранским коллегой прямо там. Но ему сообщили, что не получится: Эбрахим Раиси уже собрался в Москву.

Для лидеров двух стран-партнеров эта встреча стала первой в текущем году. Однако Путин и Раиси регулярно созваниваются, в 2023-м они общались по телефону семь раз.

О чем президенты будут общаться сегодня, можно было понять не только по официально анонсированной повестке, но и по составу делегаций. С российской стороны, например, на переговоры приехал министр обороны Сергей Шойгу. Ему компанию составили замглавы МИД Сергей Вершинин, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

Военная тематика обсуждаться действительно будет. Но не в контексте украинского кризиса.

- Очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе. Особенно это касается ситуации в Палестине, - отметил Путин.

Его иранский коллега заявил, что "боль и сожаление" вызывает позиция международных организаций: они потеряли свою эффективность, и это происходит на глазах у всего мирового сообщества, посетовал президент Ирана.

В двусторонних отношениях Москвы и Тегерана все хорошо.

- Набрана хорошая динамика в предыдущие годы, - объяснил позитивную тенденцию Владимир Путин.

О том, насколько хорошо все идет у Москвы и Тегерана, говорят цифры. Например, товарооборот уже поставил рекорд. В 2022 году он дошел почти до 5 млрд долларов, обогнав показатели 21-го года на 20 с лишним процентов.

Российский бизнес проявляет интерес к Ирану, отметил Путин,

- Мне коллеги сейчас только рассказывали, с 4 по 7 октября была иранская выставка в Москве. И мы сами удивились, какой интерес она вызвала у российской стороны . Коллеги из правительства говорят, было не протолкнуться, - рассказал президент.

В сферах образования и транспорта тоже позитив. В России учатся более 6,5 тысяч иранских студентов Каждый год российский кабмин выделяет по 300 квот в вузах для абитуриентов из Ирана. В сфере транспорта идет работа по прокладке железнодорожного пути "Север-Юг", который создаст систему "бесшовной" логистики из России до южных портов Ирана.

В ближайшее время будет подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Тегераном.

Но есть и другие цифры. Их озвучил иранский лидер:

- Каждые 10 минут в зоне арабо-израильского конфликта погибает один ребенок, - заявил Раиси и подчеркнул, что к Путину он приехал обсудить "вопрос угнетенного, но сильного народа Палестины".

Искать выход из ближневосточного кризиса президент Ирана приехал именно в Москву:

- Надо найти быстрое решение конфликта Палестины и Израиля, - подчеркнул Раиси.

Татьяна Антонова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702034160


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