Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

15:33 08.12.2023

Путин сообщил герою ДНР Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок



МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил участнику спецоперации, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.



С такой просьбой командир батальона "Спарта" обратился к главе государства во время его неформального общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России.



