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|Блатной олигаршонок Нуриев прибирает к рукам Казахскую медь ("Казахмыс")
00:03 09.12.2023
В "Казахмысе" делят активы? Нурахмет Нуриев - новый акционер?
На днях в казахстанском инфополе появилась информация, что в корпорации "Казахмыс" появился новый владелец. Якобы 30 % доли холдинга миллионер Эдуард Огай передал 34-летнему Нурахмету Нуриеву. Orda.kz разбиралась, насколько достоверны эти данные.
Основные активы холдинга "Казахмыс" сосредоточены в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии. Контрольный пакет акций корпорации принадлежит казахстанскому миллиардеру Владимиру Киму (№ 4 из списка Forbes на 17 октября 2023 года). Долгое время корпорацией управлял другой казахстанский бизнесмен - Эдуард Огай (№ 10 списка Forbes).
2 декабря 2022 года должность председателя занял Нурахмет Нуриев. На тот момент ему было всего 33 года. Официальной причиной смены руководства стало создание новой области Улытау. Центральный офис компании разместили в Жезказгане.
Кто такой Нурахмет Нуриев?
Как писала Orda.kz, Нурахмет Нуриев обладает обширными семейными связями. Его дед Марат Нуриев - бывший сотрудник аппарата президента и экс-глава секретариата Совета безопасности РК. Его отец Канат успел поработать в Министерстве индустрии и торговли, в таможенном комитете и директором специальной экономической зоны в Астане. А мать Сауле Сагдиева в 2010 году занимала должность директора департамента кредитования в "БТА банке".
Его тетя - давний бизнес-партнер Тимура Кулибаева, Раушан Сагдиева. Она долго была соучредителем в компаниях зятя экс-президента. Недавно Кулибаев внезапно сменил состав совета директоров в АО "Joint Resources".
Сестра матери Нуриева Айгуль - протеже Карима Масимова. В 2019 году она занимала 19 строчку по версии Forbes с 350 млн долларов. В 2015 году Айгуль Нуриева продала 28,8 % "Казкоммерцбанка" Кенесу Ракишеву, а в 2016 - 24,96 % АО "Казахтелеком" Александру Клебанову.
За год в новой должности Нурахмет Нуриев успел обзавестись женой, ею стала известная шахматистка Жансая Абдумалик.
Мария Горбоконенко
05 декабря 2023