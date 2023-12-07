Блатной олигаршонок Нуриев прибирает к рукам Казахскую медь ("Казахмыс")

00:03 09.12.2023

В "Казахмысе" делят активы? Нурахмет Нуриев - новый акционер?



На днях в казахстанском инфополе появилась информация, что в корпорации "Казахмыс" появился новый владелец. Якобы 30 % доли холдинга миллионер Эдуард Огай передал 34-летнему Нурахмету Нуриеву. Orda.kz разбиралась, насколько достоверны эти данные.



