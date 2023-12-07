Монголия этой осенью собрала рекордный урожай зерна и овощей

|15:33 "Услышал нашу просьбу"... Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
14:16 Раиси обсудил с Путиным "вопрос угнетенного, но сильного народа Палестины"
14:12 Байден просто безответственный словоблуд, - Мухаммед аль-Маншави
14:10 Politico: визитом на Ближний Восток Путин посмеялся над саммитом COP28
14:03 Запад толкает Россию к новой перестройке: сможет ли Москва исправить ошибки Беловежья? - Д.Евстафьев
14:01 Блинкен... против Блинкена. США обвинили Израиль в недостаточной защите гражданского населения Газы
14:00 Как контрабанда стала проблемой №1 в Центральной Азии
13:58 Последнее пророчество Киссинджера о судьбе Израиля имеет все шансы сбыться
13:38 Какой вирус циркулирует в Таджикистане: коронавирус или грипп?
13:34 Петр Своик: почему все плохо с казахстанской электроэнергетикой и что не так с Единым закупщиком?
13:28 Поскачем с Allurом. КазВласти определились с наследником Арселор-Миттала
13:15 В кыргызстанском городе Оше официально открыли генконсульство Узбекистана
13:13 Сможет ли Трамп заменить Путину Махатму Ганди, - Д.Тараторин
13:10 Российские инвесторы решились строить "горно-оздоровительный комплекс Каркыра"
13:07 New York Times: Энтузиазм угас. Вот что будет с Украиной из-за решения сената США
11:21 Более 100 "авторитетов" и их "сявок" арестованы в Узбекстане: продолжается борьба с ОПГ
11:19 Что не так с Казахстанской космонавтикой? - Е.Косенко
11:10 Казахстанский Степногорск в 30-градусный мороз остался без тепла и горячей воды. Чуть теплее в Экибастузе...
11:04 Германия явно не рассчитала своих сил, ввязавшись в конфликт с Россией, - Грегор Шпицен
11:02 Денег нет, но вы держитесь. В США уже подыскивают замену Зеленскому - "Регнум"
10:55 Россия объявила конец западного финансового мира, - О.Самофалова
10:24 Грабить больше нечего? ArcelorMittal покидает Казахстан
10:03 Израиль угрожает Ливану. Нетаньяху развоевался, - М.Беленькая
09:13 Фавор турецкого. Эрдоган отважно и плодотворно съездил с визитом в Грецию
08:30 Фабрика войны. Кто снабжает Израиль оружием и разведывательной информацией, - Энтони Левенстайн
08:00 Конец иллюзий. Украина уходит в глухую оборону, - Николай Сорокин
04:21 Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС будет скоро подписано, - НГ
02:05 Генезис узбекской идентичности, - Заринэ Джандосова
01:31 Крымский митрополит Тихон (Шевкунов) представил свою новую книгу "Гибель империи. Российский урок"
01:05 Пакистан усиливает давление на афганские власти. Загнанный в угол Кабул может прибегнуть к эскалации насилия, - Л.Шашок
00:56 Москва и Тегеран хотят еще сильнее сблизиться, - Г.Петров
00:55 Рынок ждет экстренного сокращения нефтедобычи, - НГ
00:46 Мировая долговая пирамида. Статистический обзор, - В.Катасонов
00:28 Путин и символы арабского мира, - В.Скачко
00:24 Два месяца прошло, сколько еще осталось. Перспективы войны в Газе, - Къ
|Монголия этой осенью собрала рекордный урожай зерна и овощей
00:09 09.12.2023
Осенью текущего года Монголия собрала рекордный урожай зерна и овощей. Об этом в среду сообщило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.
"Внутренние потребности в пшенице и картофеле будут удовлетворены на 100%, а в овощах - на 85%", - говорится в официальном сообщении.
Начиная с апреля 2022 года правительство Монголии начало реализовывать меры для обеспечения внутреннего спроса на основные продукты питания, включая мясо, муку и картофель.
На сегодняшний день аграрная отрасль формирует более 10% ВВП Монголии.