 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Монголия этой осенью собрала рекордный урожай зерна и овощей
00:09 09.12.2023

Осенью текущего года Монголия собрала рекордный урожай зерна и овощей. Об этом в среду сообщило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

"Внутренние потребности в пшенице и картофеле будут удовлетворены на 100%, а в овощах - на 85%", - говорится в официальном сообщении.

Начиная с апреля 2022 года правительство Монголии начало реализовывать меры для обеспечения внутреннего спроса на основные продукты питания, включая мясо, муку и картофель.

На сегодняшний день аграрная отрасль формирует более 10% ВВП Монголии.

Источник - CentralAsia
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