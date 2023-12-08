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Ростислав Ищенко: США пожертвовали Украиной - и не победили. На очереди Европа?
00:32 09.12.2023

Если Америка признает свое поражение сейчас, то связываться с Китаем ей уже бессмысленно
Алексей Песков

Материал комментируют:
Ростислав Ищенко

Российская армия от постоянного давления на украинские позиции вот-вот перейдет в полномасштабное наступление. Есть такое нарастающее ожидание… И что дальше? Слишком много игроков в этой партии, слишком много взаимоисключающих интересов. Какие варианты возможны по ходу развития СВО, "Свободная Пресса" выяснила у Ростислава Ищенко, обозревателя МИА "Россия сегодня".

"СП": Ростислав Владимирович! На ваш взгляд, стоит ли ожидать большого наступления ВС РФ? С одной стороны, ситуация вроде как созрела для этого, с другой - есть ли реальная необходимость? Может, просто продлив позиционное противостояние, мы добьемся того же результата, но с меньшими потерями…

- Позиционного противостояния уже, по сути, нет - Украина провалила свое наступление, ВСУ откатываются назад, и уже даже украинские военные, не говоря о западных, считают, что фронт долго не продержится. А если фронт обваливается, то продвижение происходит само собой - сопротивляться попросту некому.

Украинское командование учитывает это в своих расчетах. Если фронт обвалится, то у России будет не просто эквивалент харьковского наступления ВСУ, как было осенью прошлого года, только в обратную сторону - начнется значительно более мощное движение и с куда более глубокими последствиями.

А вот простимулирует ли такое продвижение начало переговоров, вам никто не скажет. И на Украине, и на Западе есть группы, которые хотят переговоров. Но просто пока что ни одна из этих групп не согласилась на российские предложения. Они не против отдать территории, но при этом хотят оставить Украину как некий ударный механизм против России, сохранить натовский кулак на наших границах и даже его укрепить.

Поэтому даже если Украина завтра с утра попросту испарится, то ожидать, что сразу же наступит мир и благодать, невозможно.

Опять же, можно достичь победы и не двигаясь, поскольку сейчас, в этом условно позиционном фронте, который продвигается мало-помалу, всем уже понятен результат.

И дотошные военные, обладающие хорошими спутниковыми данными, да даже хороший аналитик с точностью до недели в состоянии просчитать, сколько при имеющихся условиях продержится Украина - при известных возможностях, нормах расхода боеприпасов, мобилизационном ресурсе и прочих данных.

И судя по тому, что на Украине резко упал оптимизм - то они предполагали, что весь 2024 год смогут сопротивляться, а сейчас дальше весны не заглядывают - можно сделать вывод, что их расчеты предсказывают достаточно близкое падение.

"СП": А дальше?

- Дальше принимается политическое решение, причем не Зеленским, поскольку воюем мы не с Украиной. Договариваться с Зеленским - все равно, что в 1943 году заключить мир с Паулюсом.

Надо понимать, что заключение мира на российских условиях автоматически означает фиксацию американского поражения. Признать это - и тогда придется перейти к пересборке всего западного сообщества, забыть про Тайвань и все остальное.

Если США признают свое поражение на Украине, то бросаться после этого на Китай уже бессмысленно, не хватит ни сил, ни союзников.

Другой вариант - и иного мнения пока в американских элитах не видно - зафиксировать даже не новые границы, а скорее демаркационную линию, и со своей стороны продолжать наращивать силы, собирать натовские дивизии. Раз, мол, Россия захватила Украину, то захочет захватить и Польшу, а потом и всю Европу. У них планы развертывания новых группировок и перевооружения до 2030 года расписаны.

Варшава сейчас только у Южной Кореи закупает свыше двухсот гаубиц, более двухсот танков, при том, что еще и в США много чего приобретает, да и свое производство не простаивает.

Растет численность польской армии - уже разворачивают вторую дивизию на границе с Белоруссией, туда же подтягивается американская дивизия и там же собираются развернуть германскую усиленную бригаду. В Прибалтике разворачиваются натовские дивизии, в Румынии - это все давление на наши границы, как на нынешние, так и на будущие.

И Россия на это отвечает - создаются новые армейские корпуса, увеличивается численность ВС РФ, в первую очередь - Западная группировка. Это все не просто - мол, подписал президент указ, и сразу на границе выросли наши войска.

Да, армию укомплектовали до миллиона 350 тысяч человек, но размещать войска нам придется на территориях, которые были когда-то Украиной - или даже будут Украиной, все равно войска там размещать придется. А значит надо строить военные городки, полигоны, обеспечивать нормальную жизнь семьям военных… Даже на своей территории, где-нибудь под Белгородом, развертывание усиленных группировок войск потребует огромного строительства.

"СП": То есть условия демаркации подразумевают, что на долгие годы вперед Россия будет обречена участвовать в военном противостоянии, по сути - в гонке вооружений? Может, лучше сразу идти до Ла-Манша и снять совсем эту проблему?

- Все хотят иметь однозначный вывод, но в политике и истории не бывает, что, сделав что-то, обязательно получишь ожидаемое. Будет один из вариантов. И мы сейчас пытаемся добиться от американцев того мира, который устраивает нас. Вся кампания против России, связанная с поддержкой Украины, в первую очередь разрушает европейскую экономику и единство ЕС. И актуальным становится вопрос - а выдержит ли Европа, а выдержит ли НАТО такую военную нагрузку?

Сейчас как раз идет оценка - и с их стороны, и с нашей: какие долгосрочные последствия может иметь то или иное решение. В Америке уже принято как данность, что Европой можно пожертвовать, но никто не доказал, что пожертвовав ею, можно победить Россию. Украиной же пожертвовали - и не победили.

А ведь у США на 2024 год совсем другие планы были - они Россию за пределами года нынешнего вообще не видели и в расчет не брали. В 2024-м планировали уже Китаем заниматься. Не вышло.

Но планы есть и у них, и у нас. Посмотрим, какие из них и как реализуются.

8.12.23

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702071120


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