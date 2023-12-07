|Турецкая компания YDA Group хочет купить казахстанский завод. Почему каз-рабочие против?
00:34 09.12.2023
Турецкая компания YDA Group хочет купить казахстанский завод. Почему наши рабочие против?
Мария Горбоконенко
Турецкая строительная компания YDA Group предложила правительству Казахстана продать ей 85 % акций уральского завода "Зенит". Пока в Министерстве промышленности и строительства рассказывают о преимуществах иностранного владельца, сотрудники завода всерьез обеспокоены. Orda.kz разбиралась в ситуации.
Завод создали в 1921 году в Ленинграде под кодовым наименованием "Завод-231" или "Почтовый ящик-38". Предприятие перенесли в Уральск после начала Второй мировой войны. Это единственное в Казахстане предприятие, удостоенное ордена Отечественной войны I степени. В 1966–1991 годах оно официально носило название "Машиностроительный завод имени К. Е. Ворошилова". В 1996 году его преобразовали в акционерное общество.
АО "Уральский завод "Зенит"" выпускает кораблестроительную продукцию: скоростные катера, ракетно-артиллерийские корабли "БАРС - МО" и проходные патрульные катера "Айбар".
Владелец 100 % акций уральского завода "Зенит" - АО НК "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering), а оно принадлежит государству. Общая площадь завода - около 21 гектара. Работают на "Зените" около тысячи человек. В этом году завод пополнил госказну на сумму более миллиарда тенге.
Как турецкий оборонный комплекс заинтересовался казахстанской компанией
В июне стало известно, что казахстанский завод "Зенит" подписал договор с турецкой оборонной компанией ASFAT и предприятием YDA Group. Речь шла о строительстве боевых кораблей для морского флота Казахстана.
"Соглашение включает в себя проектирование и строительство морских транспортных средств, коммерческих судов и основных боевых кораблей для казахстанского флота", писали СМИ.
Через месяц история обогатилась новыми красками. Представители компании, аффилированные с минобороны Турции, встретились с сотрудниками завода и на тот момент министром индустрии и инфраструктурного развития Маратом Карабаевым(сейчас министр транспорта - прим. ред.). Чиновник сообщил о намерении передать "Зенит" компании YDA Group в обмен на инвестиции в строительство судоверфи на Каспии. А уже 13 октября на совещании раскрыли еще более интересные подробности - государству останется миноритарная часть или 15 % акций.
Работники против
С предложением передать турецкому производителю 85 % акций завода не согласились сотрудники "Зенита". Они написали открытое письмо на имя Касым-Жомарта Токаева: 29 человек, среди которых - бывший гендиректор предприятия Вячеслав Валиев, заместители директора предприятия и начальники отделов.
По мнению работников, несмотря на необходимость строительства судоверфи для крупнотоннажных судов, продажа мажоритарного пакета акций завода противоречит интересам компании, ее работников и государства.
"Строительство верфи - независимый от деятельности завода "Зенит" процесс. Взаимодействие в будущем между заводом и верфью может строиться в гражданско-правовой плоскости на договорных отношениях", отметили сотрудники уральского завода.
Активисты переживают, что с передачей завода иностранному владельцу они не смогут выполнить мобилизационный заказ, если введут особое положение. "Зенит" перестанет быть нацпроизводителем.
"Любой приходящий инвестор заинтересован в прибыли, а государственный оборонный заказ большой прибыли не приносит. Чтобы не работать в убыток, новый собственник начнет "оптимизировать" производство, уменьшая и постепенно ликвидируя военную специализацию предприятия. В результате государство лишится очередного оборонного предприятия", написали рабочие.
Подписавшиеся назвали приемлемым вариантом сотрудничества с турецкими компаниями создание совместного предприятия. За 30 лет на заводе сдали в эксплуатацию 34 катера и корабля. Предприятие обеспечивает техническое облуживание, чтобы суда всегда находились в боевой готовности.
Какие "плюшки" получит Казахстан и завод от турецких инвесторов?
Покупку 85 % акций завода обсуждают турецкие предприятия совместно с Министерством промышленности и строительства. В ведомстве считают, что 15 % государству хватит, чтобы не позволить новому владельцу ликвидировать или перепрофилировать компанию. Решение вопросов, которые затрагивают нацинтересы, остается за правительством.
В Минпроме коллективу АО "Уральский завод "Зенит"" рассказали о перспективах предприятия, если мажоритарная часть достанется турецкому Askeri Fabrika ve Tersane Isletme A. S. (ASFAT) и YDA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (YDA).
"Кооперация завода с судоверфью позволит наладить строительство малогабаритных судов, производство деталей и секций для сборки крупнотоннажных судов на стапелях (сооружение для постройки или ремонта торгового судна или военного корабля и его спуска на воду - прим. ред.) верфи. Обеспечит трансферт технологий и оборудования, разработку конструкторско-технологической документации. Организует производство надводных судов различной модификации, поставку необходимых товаров для комплектации продукции судостроения, обучение инженерно-технических работников и судостроителей, совершенствование технического обслуживания кораблей, развитие перспективного направления проектирования и строительства беспилотных надводных судов и платформ для военных целей", рассказали в министерстве.
Правительство при продаже мажоритарной части акций уральского завода планирует выставить перед новым владельцем два условия: сохранение профиля деятельности и количества сотрудников.
"Учитывая обеспокоенность коллектива предприятия предполагаемой приватизацией, а также утерей государством национального производителя морских судов, руководство министерства провело рабочую встречу с коллективом. На ней рассмотрели вопросы привлечения инвестора и перспективы развития "Зенита". Коллективу предложили сформировать список условий к инвестору".
"Фикция и коррупционные риски": почему завод не выставляют на торги на общих условиях?
Бывший генеральный директор "Зенита" Вячеслав Валиев рассказал корреспонденту Orda.kz, что при продаже есть некоторая поспешность не только с турецкой стороны, но и с казахстанской. После подписания договора о намерении чуть ли не на следующий день премьер-министру Алихану Смаилову поступило письмо с просьбой продать уральский завод компании YDA Group. А в АО НК "Казахстан инжиниринг" от руководства завода чуть ли не потребовали "ускорить снятие режимности".
"Прямая адресная продажа контрольного пакета акций и лоббирование интересов конкретных турецких компаний казахстанскими чиновниками несет высокие коррупционные риски. Необходимо проведение антикоррупционной экспертизы как подписанного между заводом и Kazakhstan Engineering, с одной стороны, и турецкими компаниями ASFAT и YDA Group, с другой, протокола о намерениях, так и других решений, принимающихся по этому вопросу. А выборы потенциального инвестора для строительства верфи следует провести на основании международных конкурсных процедур", рассказал Валиев.
Валиев, когда был зампредседателя ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса, задался вопросом: зачем строительной компании YDA Group уральский завод, производящий военные корабли? По мнению бывшего гендиректора, позиция Минпрома "антигосударственная и направлена на уничтожение отечественной промышленности, что в итоге подрывает и ослабляет страну".
"Если привлечение компании к строительству судоверфи на Каспии логично и понятно, то продажа 85 % акций завода вызывает недоумение и обоснованное беспокойство утратить очередное предприятие "оборонки". А на земельном участке в центре Уральска могут построить торгово-развлекательный центр или элитную недвижимость. Странно, почему чиновники не задумываются об этом, когда призывают отстаивать интересы собственной страны", объяснил экс-гендир АО "Уральский завод "Зенит"".
Вячеслав Валиев отметил, что 15 % акций не помогут государству сохранить права управления предприятием, назвав это фикцией. Он также объяснил, что "блага, описываемые Министерством промышленности и строительства", завод получает и так, без иностранного участия.
Редакция Orda.kz продолжит следить за развитием событий.