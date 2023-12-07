Турецкая компания YDA Group хочет купить казахстанский завод. Почему каз-рабочие против?

00:34 09.12.2023

Турецкая компания YDA Group хочет купить казахстанский завод. Почему наши рабочие против?



Мария Горбоконенко



Турецкая строительная компания YDA Group предложила правительству Казахстана продать ей 85 % акций уральского завода "Зенит". Пока в Министерстве промышленности и строительства рассказывают о преимуществах иностранного владельца, сотрудники завода всерьез обеспокоены. Orda.kz разбиралась в ситуации.



