"Путин вернется за добавкой": Почему Запад забился в истерике

00:38 09.12.2023 США и Британия убеждают Европу, что после Украины наша армия пойдет на страны НАТО



Андрей Захарченко



"Если Путин захватит Украину, он не остановится на этом". "Путин нападет на союзника по НАТО". "У нас будет то, чего мы не ищем и чего у нас нет сегодня: американские войска сражаются с российскими войсками". "Мы не можем позволить Путину победить". Такими тезисами намедни оперировал президент США Джо Байден, когда безуспешно пытался уломать американский Сенат на выделение очередного пакета военной помощи Украине на 60 млрд долларов.



Его пламенные реплики Сенат не убедили.



На помощь Байдену в этом деле срочно вылетел экс-премьер Британии, а ныне - глава ее МИДа Дэвид Кэмерон. Который перед отбытием дал пространное интервью британскому телеканалу SkyNews, где, в частности, заявил: боевые действия на Украине угрожают не только европейской, но и американской безопасности, поэтому следует сосредоточиться на этом конфликте.



"Мы должны помогать Украине, для меня это борьба нашего поколения. […] Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным - если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой", - подчеркнул Дэвид Кэмерон, добавив, что этот достаточно сильный, по его словам, аргумент "хорошо заходит".



Интересно, это всерьез про перспективы "сражения американских и российских войск" и "возвращение России за добавкой"? Или это просто очередная "пугалка", чтобы выбить из налогоплательщиков военные бюджеты покрупнее?



- Война всегда была средством разрешения неразрешимых экономических конфликтов, когда все остальные пути и способы оказывались исчерпанными. Как раз сейчас экономика Запада с этим столкнулась напрямую, а когда стоишь на самом краю пропасти, остается только драться, - поделился оценкой происходящего руководитель Лаборатории политических и социальных технологий, политолог Алексей Неживой. - И все воинственные заявления политиков западного мира демонстрируют, что она, собственно, уже накрывается, так сказать, медным тазом, и они прекрасно понимают: нынешняя геополитическая шахматная партия сложилась не в их пользу.



Так что все эти пафосные речи западных политиков насчет того, что "Россия вернется за добавкой" и всего прочего, я бы лично отнес к категории очень эмоциональных высказываний. Просто нервы у них сдают.



Бреттон-Вудская долларовая модель рушится, в той же Англии все сейчас очень мрачно и плохо, но деваться-то им некуда. На Украине они, по сути дела, уже проиграли, а поскольку осознание и принятие этого факта происходит крайне болезненно, англосаксы все еще по привычке "играют мускулами". Когда ты очевидно проигрываешь, ничего другого не остается, кроме как истерично вопить. Во что это выльется - посмотрим, но пока противник находятся в дичайшем цугцванге - какой бы шаг ни запланировал, положение будет только хуже.



"СП": Не далее как в конце ноября Дмитрий Песков в ответ на заявление президента Чехии Петра Павла о необходимости начала подготовки европейских стран к военному конфликту с Россией хоть и подчеркивал, что РФ не представляет никакой угрозы для Евросоюза, но многозначительно уточнял: "Это Европа представляет угрозу для России". А утром 8 декабря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем tg-канале: "Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую". Может, и правда на кону сейчас столкновение с НАТО, а перед нашей армии после завершения СВО встает с высокой вероятностью перспектива очередного "заграничного похода"?



- При всем моем уважении к русской армии и пиетете к нашему ВПК, все же, я считаю, коллективное НАТО нам не по зубам, это будет просто "избиение младенцев", - поделился личной точкой зрения на этот счет независимый эксперт по информационной безопасности и информационным войнам Игорь Николайчук.



- Возможно, я просто пессимист, но ведь даже во времена СССР, когда у нас было под ружьем 5 миллионов человек и десятки тысяч современных танков, которые теоретически могли за неделю дойти до Ла-Манша, а за две - до Пиренеев, ни один наш маршал, включая начальника Генштаба Вооруженных сил СССР Николая Огаркова, и в самом страшном сне не рассматривал всерьез сценарий такого столкновения. А нынешняя Россия - это, увы, не СССР, куда уж нам в Европу сейчас лезть в свете "пятого пункта" НАТО?



Да и на кой, простите, ляд нам Европа вообще сдалась? Мы же демонстративно "вышли" из европейского сообщества, по крайней мере с политической точки зрения, когда наш президент заявил, что у России "особый путь развития" и мы теперь будем дружить с Китаем. Так что любые европейские и западные проблемы, если только они не затрагивают напрямую вопросы нашей военной и экономической безопасности, нас не интересуют. Даже то, что творится сейчас в Прибалтике, Россию, откровенно говоря, не сильно беспокоит, хотя и очень неприятно.



"СП": А не может получиться так, что от отчаяния, раз иного пути кроме драки у них не остается, в ближайшем будущем мы можем наблюдать какую-нибудь антироссийскую натовскую провокацию где-нибудь в Балтийском море, после которой на Западе воскликнут - вот видите, мы вас предупреждали, Путин вернулся за добавкой, бей Россию?



- СВО началась потому, что иначе военные действия разворачивались бы на территории самой России, это было неизбежно, - напомнил Алексей Неживой. - Но, во-первых, после Украины потенциально спорных с Россией территорий, где мог бы развернуться конфликт с НАТО, пожалуй, больше нет. Во-вторых, спровоцировать что-то такое самостоятельно западная политическая система не способна, да и не думаю, что, например, Германия или Франция одобрят такой вариант - для глобального Запада подобное сделать вообще очень тяжело.



В-третьих, в НАТО банально некому воевать. Чтобы Альянс мог наступать, нужна живая сила. А какие соединения он сможет двинуть на Россию, если на стороне ВСУ в той же Украине вместо британских и польских наемников все чаще встречаются то колумбийцы, то вообще непонятно кто? У НАТО в принципе осталось только ракетное вооружение, а с иной техникой и боеприпасами изрядная напряженка, а ведь, чтобы начать наступление на Россию в тех же прибалтийских регионах, эту технику откуда-то туда надо сначала стянуть, причем в достаточном количестве.



- Даже если в недрах НАТО и родится такая мысль, то воплотиться в реальность ей не позволят сами же американцы, - добавил Игорь Николайчук. - Во-первых, потому, что тогда в США с большой вероятностью вновь начнется массовый "синдром имени маршала Огаркова". А, во-вторых, военные и Европы, и Америки прекрасно знают, чем мы можем ответить на такую военную провокацию ядерным оружием, причем не тактическим, а стратегическим.



"Так не доставайся же мы никому", - с такими мыслями мы вполне можем нажать красную кнопку в случае атаки НАТО, а никого на Западе не прельщает вероятность ядерной войны. Спасибо академику Курчатову и товарищам Сталину и Берии, что создали для нас ядерную бомбу. Вот на этом-то все еще лихом и горячем жеребце мы сейчас продолжаем мчаться в светлое будущее, позволяя себе не обращать внимания ни на какие "пуки в лужу" - именно под это определение полностью подходит большинство высказываний всех нынешних западных политиков.



Особенно если учесть, что сам "думающий танк Америки" - я имею в виду аналитический центр США RAND Cororation, внесенный намедни в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, - не только после распада СССР заставил нас убрать все ядерное оружие с территории тогда уже "независимой" Украины, но и неоднократно утверждал, что России нужно позволить "оккупировать Украину", поскольку она в ее современном состоянии представляет опасность для государственной безопасности США. Источник - СвободнаяПресса

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