Вечерние школы – источник сил для китайской молодежи

00:40 09.12.2023

5 декабря, "Жэньминь жибао" онлайн -- Днем – работа, вечером – уроки. Сяо Е работает в Шанхае. В сентябре она начала ходить на вечерние занятия по игре на африканских барабанах. Эта возможность обучения досталась ей очень непросто.



В августе этого года Шанхайский центр массового искусства запустил вечернее обучение.



Места на курсах по 12 направлениям были распроданы через минуту после открытия регистрации, более 650 тысяч человек ожидали старта записи.



В последние годы в Пекине, Сиане, Чэнду, Шэньчжэне и других городах Китая набирают популярность "вечерние школы". Посещение вечерних занятий стало для молодых людей новым способом общения.



Занятия в вечерних школах охватывают разные направления – музыку, танцы и рукоделие, плата за обучение, как отмечают студенты, вполне доступная.



Вечерние школы стали своего рода "приправой", добавляющей ярких красок в жизнь китайской молодежи.



Занятия помогают расширить круг интересов, получить новые знания, приятно и с пользой провести время после работы.