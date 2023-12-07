Компания из Узбекистана Mvizion попала под санкции Великобритании

08:44 09.12.2023

Власти Великобритании ввели новые санкции против физлиц и организаций, подозреваемых в поддержке "российской военной машины". Компания из Узбекистана Mvizion также попала в санкционный список.



Правительство Великобритании объявило новый пакет санкций против физических лиц и компаний, подозреваемых в снабжении и финансировании "российской военной машины".



В санкционные списки включены 46 физических и юридических лиц, связанных с производством оружия или импортом оборонной продукции для России. В их числе - около 30 предприятия зарубежных стран, включая Узбекистан (список).



"Сегодняшние меры лишат [президента России Владимира] Путина возможности оснащать свою армию через сторонние цепочки поставок в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане", - говорится в сообщении.



В частности, под ограничения попала узбекистанская компания Mvizion, которая "выступала посредником при импорте запчастей в Россию".



Кроме того, Лондон ввел санкции против четырех операторов судов в ОАЭ, предположительно использующих "непрозрачные корпоративные структуры и мошеннические методы доставки для облегчения беспрепятственной торговли российской нефтью". С декабря прошлого года на уровне Евросоюза и стран G7 для нее действует потолок цены в 60 долларов за баррель.



В ноябре Mvizion была включена в санкционный список США. По данным американского Минторга, она связана с производством беспилотников для вооруженных сил России.



Согласно данным Единого государственного реестра предприятий и организаций, Mvizion зарегистрирована 14 июня 2022 года с уставным фондом 1 млн сумов. Основной вид деятельности - "оптовая торговля электронным, телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему".



В качестве единственного учредителя и руководителя указан Игорь Николаевич Иевлев (Igor Ievlev).



Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан в интервью "Газете.uz" рассказал о том, как Узбекистан противодействует реэкспорту в РФ санкционных европейских товаров и почему для экономики страны важна диверсификация. "Мы не стремимся нарушить традиционные торговые связи Узбекистана", - отметил он.