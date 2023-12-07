Новый мировой беспорядок. На что способна ООН - "Завтра"

10:59 09.12.2023 На что способна ООН

Редакция Завтра



Одна из основных целей Организации Объединенных Наций - сохранение мира и безопасности на планете. Однако справиться со стоящими на повестке XXI века задачами оказалось непросто. Первые тревожные звонки, негативно отразившиеся на репутации и авторитете ООН, прозвенели в 2003 году. Развязанная США война в Ираке была проигнорирована наднациональной организацией, никаких санкций или резких действий по отношению к нарушителю международного права не последовало. Далее начались агрессивные действия США и их сателлитов в Афганистане, Сирии, Ливии, Украине, Палестине.



Редакция "Завтра" представляет вниманию читателей фрагменты выступление Джеффри Сакса на заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся 20 ноября 2023 года. Джеффри Сакс - американский экономист, который долгое время преподавал в Гарвардском университете, а с 2002 года работает в Колумбийском университете. С 2002 года он является специальным советником генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с бедностью и по контролю за распространением болезней в развивающихся странах. Как многие историки и дипломаты, Сакс по-прежнему надеется, что ООН все еще остается эффективным механизмом международного сотрудничества и площадкой для принятия консолидированных решений, в том числе решений по прекращению боевых действий.



Сегодняшняя встреча происходит во время нескольких крупных войн. В своем заявлении я отмечу четыре войны: конфликт на Украине, начавшийся в 2014 году с насильственного свержения президента Украины Виктора Януковича; израильско-палестинская война, которая неоднократно вспыхивала с 1967 года; сирийская война, начавшаяся в 2011 году; и, наконец, Сахельские войны, которые начались в 2012 году в Мали, а теперь распространились по всему Сахелю. Эти войны могут показаться неразрешимыми, но это не так.



Я предполагаю, что все четыре войны могут быть быстро прекращены путем соглашения в Совете Безопасности ООН. Одна из причин заключается в том, что крупные войны всегда подпитываются извне, как за счет внешнего финансирования, так и за счет поставок вооружений. Совет Безопасности ООН мог бы согласиться прекратить эти ужасные войны, приостановив внешнее финансирование и поставки оружия. Для этого требуется соглашение между крупными державами ("Большая пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - Ред.). Эти войны являются результатом экономических и политических факторов, с которыми можно справиться не войной, а при помощи дипломатии, и таким образом быстро завершить их. Обращаясь к основополагающим политическим и экономическим факторам, Совет Безопасности может создать условия для мира и устойчивого развития.



Позвольте мне кратко рассмотреть каждую из четырех войн. Конфликт на Украине имеет две основные политические причины. Во-первых, это попытка НАТО расширения на Восток, в том числе на Украину, несмотря на своевременные и неоднократные возражения со стороны России. Россия считает присутствие НАТО на Украине серьезной угрозой безопасности. Второй политической причиной является этническое разделение Востока и Запада внутри самой Украины, частично по языковому, частично по религиозному признаку. После свержения президента Януковича в 2014 году этнические русские регионы отделились от правительства, пришедшего к власти в результате государственного переворота, и обратились к России за защитой и автономией. Соглашение "Минск-2", одобренное Советом Безопасности ООН в резолюции № 2202 (В 2015 году - Ред.), предусматривало включение региональной автономии в Конституцию Украины. Но несмотря на поддержку соглашения Совета Безопасности ООН, оно так и не было реализовано Украиной. Есть и экономическая причина войны. Она существует, потому что географически Украина расположена между Западом (Европейским Союзом) и Востоком, куда относятся Россия, страны Центральной Азии и страны Восточной Азии. Инвестиции на Украину невозможны, если не будет достигнуто трехстороннее соглашение между ЕС, Россией и Украиной, гарантирующее, что украинско-российская торговля и инвестиции будут поддерживаться наряду с торговлей между ЕС и Украиной. Это всем известный факт в торговых переговорах. К сожалению, ЕС, очевидно, не был готов к переговорам с Россией по поводу такого трехстороннего соглашения. Совет ООН мог бы быстро положить конец войне на Украине, устранив ее основные политические и экономические причины.



На политическом фронте страны "Большой пятерки" должны согласиться предоставить гарантии безопасности Украине, а также согласиться с тем, что НАТО не будет расширяться на Украину, тем самым решая вопрос обеспокоенности России по поводу расширения НАТО. Совет также должен работать над достижением долгосрочного решения в отношении Украины, касающегося государственной принадлежности этнических групп. С экономической стороны есть два соображения: одно касается политики, а другое - финансов. Что касается политики, сильным экономическим интересом Украины является вступление в Европейский Союз, а также поддержание открытых торговых, финансовых отношений с Россией и остальной частью Евразии. Торговая политика Украины должна быть инклюзивной, а не разделенной, позволяя Украине служить динамичным экономическим мостом между Востоком и Западом Евразии. Что касается финансов, Украине потребуется финансирование для реконструкции и построения новой инфраструктуры, такой как скоростная железная дорога, возобновляемые источники энергии, 5G и модернизация портов. По моему мнению, Совету Безопасности ООН следует учредить новый Фонд мира и развития и аккумулировать финансирование, чтобы помочь Украине и другим зонам боевых действий отказаться от войны и перейти к восстановлению и долгосрочному устойчивому развитию.



Аналогичным образом рассмотрим войну в Израиле и Палестине. Здесь война может быть быстро прекращена, если Совет обеспечит выполнение многих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых за несколько десятилетий. Эти резолюции призывали к возвращению к границам 1967 года и прекращению переселенческой деятельности Израиля на оккупированных территориях, а также включали решение о создании двух государств, в том числе решения в резолюциях Совета Безопасности ООН за номерами: 242, 338, 1397, 1515 и 2334. Очевидно, что Израиль и Палестина неспособны достичь соглашений в соответствии с этими резолюциями Совета Безопасности ООН.



Сторонники жесткой линии с обеих сторон неоднократно подрывали стремления умеренных политиков к миру на основании решения о создании двух государств. Поэтому, на мой взгляд, настало время Совету Безопасности ООН обеспечить соблюдение своих решений путем реализации справедливого и прочного решения, которое отвечает интересам как Израиля, так и Палестины. Вместо того, чтобы позволять сторонникам жесткой линии с обеих сторон игнорировать мандаты созыва Совета и тем самым ставить под угрозу глобальный мир. Моя рекомендация заключается в том, чтобы Совет Безопасности ООН немедленно признал государство Палестина в течение нескольких дней или недель, чтобы мы приветствовали Палестину в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций со столицей в Восточном Иерусалиме и с суверенным контролем над Святыми исламскими местами.



Совету следует создать миротворческие силы, в значительной степени набранные из соседних арабских стран, чтобы помочь обеспечить безопасность в Палестине. Такой результат зависит от всеобщей воли международного сообщества в защите интересов как Израиля, так и Палестины, несмотря на громкие возражения со стороны сторонников жесткой линии по обе стороны водораздела. Экономическая стратегия должна сопровождать политическую стратегию. Самое главное, что новое суверенное государство Палестина должно быть экономически жизнеспособным, и я бы мог поделиться соображениями, как это можно сделать. Но самое главное, что и Израиль, и Палестина должны стать частью комплексного плана устойчивого развития Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока.



Совет Безопасности ООН мог бы аналогичным образом положить конец войне в Сирии. Сирийская война разразилась в 2011 году, когда несколько региональных держав и США объединили свои силы, чтобы свергнуть правительство сирийского президента Башара Асада. Эта глубоко ошибочная операция по смене режима провалилась, но она спровоцировала длительную войну с кровопролитием и огромными разрушениями, в том числе объектов древнего культурного наследия. Совет должен ясно дать понять, что все страны "Большой пятерки" и страны - соседи Сирии полностью согласны с тем, что все попытки смены режима теперь окончательно прекращены. Совет Безопасности ООН намерен тесно сотрудничать с сирийским правительством в вопросах восстановления и развития. С экономической точки зрения Сирия надеется на тесную интеграцию в регион Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока, особенно за счет строительства инфраструктуры, соединяющей Сирию с Турцией, Ближним Востоком и странами Средиземноморья.



Война в Сахеле имеет схожие корни с вышеперечисленными конфликтами. Точно так же, как региональные страны вместе с США стремились свергнуть режим Башара Асада в 2011 году, аналогичным образом НАТО стремилось свергнуть режим Муаммара Каддафи. Преследуя эту цель, они значительно превысили мандат резолюции 1973 Совета Безопасности ООН, которая санкционировала защиту гражданского населения Ливии, но определенно не санкционировала смену режима под руководством НАТО. Последствия насильственного свержения ливийского правительства быстро распространились на обедневшие страны Сахеля. Одна только бедность сделала эти сахелианские страны очень уязвимыми для притока оружия и вооруженных формирований. Результатом стали продолжающееся насилие и многочисленные перевороты, серьезно подрывающие возможности улучшения ситуации в экономике. Страны Сахеля образуют естественную совокупность региональных экономических инвестиций в инфраструктуру. Весь регион срочно нуждается в инвестициях, направленных на электрификацию, цифровые технологии, водоснабжение и канализацию, автомобильный и железнодорожный транспорт, а также на социальные услуги, особенно образование и здравоохранение. Сахель является одним из самых бедных регионов мира, правительства стран которого совершенно неспособны финансировать инвестиционные проекты. Сахель больше, чем любой другой регион, нуждается во внешнем финансировании для перехода от войны к миру и от крайней нищеты к устойчивому развитию.



Все страны "Большой пятерки", да и весь мир, пострадали от негативных последствий продолжения войн. Все страны расплачиваются за это финансовым бременем, экономической нестабильностью, риском терроризма и расширения войны. Совет Безопасности в состоянии предпринять решительные действия для прекращения войн, ведь ясно, что интерес всех членов ООН и особенно всех стран "Большой пятерки" состоит в том, чтобы положить конец этим затянувшимся войнам. Положить конец, прежде чем они перерастут в еще более опасные конфликты.



Совет Безопасности ООН может также укрепить свой инструментарий, участвуя в построении экономического мира наряду с обычными решениями по границам, миротворцам, санкциям и тому подобному. Я уже несколько раз упоминал идею создания нового Фонда мира и развития, который Совет Безопасности ООН мог бы использовать для создания позитивной динамики устойчивого развития и для работы с различными инвесторами.



Я бы рекомендовал три ориентира для такого фонда.



Во-первых, финансирование должно осуществляться крупными державами путем перевода части своих военных бюджетов на глобальное миротворчество. США, например, сейчас тратят примерно 1 триллион долларов в год на вооружение, в то время как военные бюджеты Китая, России, Индии и Саудовской Аравии, вместе взятые, составляют примерно половину от военного бюджета США. Предположим, что эти страны сократят военные расходы всего на 10% и перенаправят сбережения в Фонд мира и развития. Одно это позволит высвободить около 160 миллиардов долларов в год.



Во-вторых, фонд будет делать упор на региональную интеграцию. Это имеет первостепенное значение как для миротворчества, так и для успешного развития. Украине помогут интегрироваться на Запад и на Восток. Израилю, Палестине и Сирии будет оказана помощь в интеграции в сеть Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Странам Сахеля будет оказана помощь в преодолении изоляции и отсутствия социальных услуг посредством развития сети инфраструктуры.



В-третьих, Фонд мира и развития будет сотрудничать с другими потоками финансирования, такими как китайская инициатива "Пояс и путь", глобальные ворота Европейского Союза, глобальное партнерство "Группы семи" в области инфраструктуры и инвестиций, а также увеличение кредитования со стороны Бреттон-Вудских институтов и региональных банков развития. И генеральный секретарь призвал к стимулированию Целей устойчивого развития. Интересно, что Фонд мира и развития может стать средством расширения инвестиционного партнерства, связывающего Китай, ЕС, США и "Группу семи". Это тоже было бы вкладом в дело мира не только в прекращении сегодняшних войн, но и в расширении сотрудничества между крупнейшими мировыми державами.



7 дек. 23 Источник - завтра

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