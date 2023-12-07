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|В Киеве начали снос памятника Щорсу
14:15 09.12.2023
В Киеве демонтируют памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу
Власти Киева начали работы по сносу бронзового памятника красному командиру Николаю Щорсу. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Работы на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко начались утром 9 декабря. "Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус", - уточняется в канале.
Из-за проводимых работ, предупреждают власти, возможно частичное перекрытие движения транспорта по бульвару Тараса Шевченко. Монумент планируют передать в государственный музей авиации Украины имени О.К. Антонова.
Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями. Памятник ему представляет собой конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.
15 ноября в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Отмечается, что кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.
10 ноября правительство Украины исключило из реестра культурного наследия множество памятников, связанных с Россией. Таким образом, в стране разрешили демонтаж памятников Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в подконтрольном киевскому режиму Херсоне и многих других.