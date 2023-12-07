В Киеве начали снос памятника Щорсу

14:15 09.12.2023

В Киеве демонтируют памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу



Власти Киева начали работы по сносу бронзового памятника красному командиру Николаю Щорсу. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.



