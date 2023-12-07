Барсакельмес заселяют куланы

14:44 09.12.2023

Возвращение кулана: в Барсакельмесском заповеднике появились на свет 54 жеребенка



Государственному природному заповеднику Барсакельмес 10 декабря исполняется 84 года со дня основания. Это единственный заповедник Казахстана, который находится на высохшем дне Аральского моря.



