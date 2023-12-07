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Барсакельмес заселяют куланы
14:44 09.12.2023

Возвращение кулана: в Барсакельмесском заповеднике появились на свет 54 жеребенка

Государственному природному заповеднику Барсакельмес 10 декабря исполняется 84 года со дня основания. Это единственный заповедник Казахстана, который находится на высохшем дне Аральского моря.



К этой дате у сотрудников хорошая новость – с начала 2023 года здесь родились 54 детеныша куланов. Исчезающий вид животных, занесенный в Красную книгу с ограниченной численностью и ареалом, восстанавливает популяцию. Помогают в этом сотрудники заповедника, которые рассказали корреспонденту Zakon.kz о жизни этого редкого животного.

Куланы в Казахстане не один век были неотъемлемой частью пустынного ландшафта. В память о них казахи называли реки, урочища, полуострова. Но 40-50 лет назад в республике началось истребление, поэтому ареал обитания этих животных стал резко сокращаться. Из бывших советских республик его встретишь только в Туркменистане и в Казахстане.

"Сейчас их в нашем заповеднике 817. В прошлом году насчитывалось 762 кулана, с начала 2023 года года родились 54. Это большая радость и достижение для заповедника, ведь они были на грани истребления. Поголовье нуждается в заботе. Поэтому зимой для животных мы делаем кормушки, водопои. В Барсакельмесе климат резко континентальный, в июле в тени температура доходит до 40°C, в феврале морозы достигают 30°C и дуют сильные ветра. Но куланы хорошо приспособились к суровым условиям. В урочище Каскакулан, где они обитают, есть пресные водопои, хорошая кормовая база и убежище для них во время непогоды", – говорит начальник отдела науки Барсакельмесского заповедника Арман Жылкайдаров.

Научные сотрудники и инспекторы наблюдают за жизнью этих животных, ведут учет. Большую часть суток куланы пасутся, ходят на водопой, а когда они отдыхают, не становятся в круг, как лошади. Иногда дремлют, закрыв глаза. В жару они ищут тень саксаула и отдыхают под ним.

Куланы задолго чувствуют перемену погоды, боятся грозы, при раскатах грома и блеске молний они убегают. Возглавляет табун вожак, а ведет табун старая самка. Вожак следит за тем, чтобы табун не заходил на чужую территорию.

"Раньше, при Советском Союзе, когда Барсакельмес был еще островом, ученые приручали некоторых куланов, экспериментировали. Сейчас такого нет. Куланы все дикие, не подходят к человеку, более того, опасны, и наши сотрудники не могут подходить к ним близко. Местность, на которой обитают животные, разделена на 10 маршрутов. Выезжают по этим маршрутам сотрудники одновременно. Найдя табун, притаиваются в нескольких метрах от него и фотографируют, считают поголовье. Если находят следы около водопоев, тоже считают, сколько куланов прошло здесь. Инспекторы еще и помогают животным. Три года назад они нашли жеребенка, его мать погибла при родах. Работники заповедника остались с ним рядом – кормили травой, поили водой и несколько часов ждали, когда мимо пройдет табун. Как только они заметили, что табун приближается, покинули это место. Стали наблюдать в бинокль. Жеребенка долго обнюхивали его сородичи и потом потянули за собой, приняли в стадо", – говорит инженер по экологическому просвещению Алма Есенова.

Куланы, как рассказывают специалисты, в заповеднике никого не боятся, более того, с ними их вечные спутники – стаи скворцов, желтые и белые трясогузки, рогатые жаворонки. Когда у куланов начинается линька, то галки выдергивают у них волосы и строят из них гнезда.

В засушливые годы животные худеют и становятся менее активными. Есть у них и брачные игры, наиболее ревнивы у куланов молодые самцы. Между ними за самку даже может возникнуть борьба. Куланы защищают своих детенышей. Ожеребившись, самка не отходит от куланенка, пока тот не окрепнет.

Об образе жизни этого редкого животного мало литературы. Работники заповедника собирают их по крупицам, делают свои записи, пользуются наблюдениями коллег, сделанными в предыдущие десятилетия. Но изучать жизнь куланов необходимо, ведь зная особенности поведения этого древнего животного, можно улучшить условия его жизни и содержания. Только так можно сохранить для потомков этого редкого представителя фауны.

Бота Ибраева,
Мира Жакибаева

Источник - Zakon.kz
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