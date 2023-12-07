Китай и Белоруссия - новый геополитический союз в Евразии?

15:02 09.12.2023 Белорусско-китайские отношения всегда носили дружественный характер, развиваясь без каких-либо серьезных потрясений. Белоруссия видела в КНР потенциального инвестора и ворота на азиатские рынки, а Пекин рассматривал белорусскую территорию в качестве одной из точек в своей экспансии на европейском континенте, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, один путь".



Ситуация начала меняться только после 2014 года, когда стало очевидно, что система международных отношений, в первую очередь в Евразии начинает постепенно меняться. С этого времени в белорусской столице стали придавать отношениям с Китаем особое значение, порой ставя их на уровень не ниже взаимоотношений с Россией. Сегодня же интенсификация двустороннего сотрудничества Минска и Пекина начала выходить совершенно на новый уровень, постепенно выводя на первый план не экономику, а политические и военные вопросы. Очередным доказательством этому стала декабрьская поездка в КНР президента Белоруссии Александра Лукашенко.



Белорусский лидер всегда отмечал, что сотрудничество с Китаем является стратегически важным для республики, которая в прошлые годы придерживалась так называемой многовекторной внешней политики. После 2014 года, когда конфронтация между Россией и странами Запада стала приобретать отчетливый характер, в Минске приняли решение закрепиться на еще одном полюсе международной системы, предложив КНР интенсифицировать двусторонние отношения. Именно тогда Белоруссия практически полностью открылась для китайских компаний, а между странами началось активное сотрудничество в военно-промышленном комплексе, итогом которого стало создание ракетной системы залпового огня "Полонез". В результате, в 2016 году руководители двух стран подписали Совместную декларацию об установлении наивысшего в истории уровня отношений: "доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества". Тогда в Минске это событие было объявлено в качестве прорыва в двусторонних связях с КНР, а в белорусской столице всерьез рассчитывали, что теперь в страну хлынут китайские инвестиции.



Правда, как оказалось, Пекин решил не торопить события, ограничиваясь теплыми словами о дружбе и реализацией достигнутых ранее соглашений. Это было связано с тем, что в Китае рассматривали множество различных вариантов своего продвижения на европейском континенте и не спешили конфликтовать со странами ЕС, с которыми у Минска отношения всегда были довольно натянутыми. События в Белоруссии 2020 года и вовсе оказали негативное влияние на белорусско-китайские отношения, так как они практически поставили крест на развитии планов Пекина по созданию из республики хаба для китайских товаров и их транзита в ЕС.



По всей видимости, ситуация оставалась бы в подвешенном состоянии и далее, если бы не февраль 2022 года и последовавшие за этим события. Теперь Пекину пришлось активно включаться в построение новой системы международных отношений, используя все имеющиеся в его руках инструменты, в том числе и оставшихся на европейском континенте союзников, которым и является Белоруссия.



По сути, Минск стал рассматриваться Китаем как узловая точка в рамках защиты своих геополитических интересов в Европе, так как Белоруссия по-прежнему не подвержена влиянию ни ЕС, ни США. Поэтому совершенно неудивительно, что в сентябре 2022 года в ходе встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в Самарканде стороны договорились повысить уровень отношений до "всепогодного и всестороннего стратегического партнерства". Этот шаг можно назвать историческим, так как подобный статус Пекин предоставляет немногим своим партнерам и свидетельствует о реальном политическом доверии.



В свою очередь и в белорусской столице все больше стали говорить о том, что именно Китай, как и Россия, является главным стратегическим партнером республики, который может гарантировать ее не только экономическую, но и военно-политическую безопасность. Тем более, что именно китайское направлении сегодня рассматривается в Минске как одно из основных в процесс диверсификации своего экспорта. В частности, по итогам 2022 года КНР стала вторым торговым партнером Белоруссии с товарооборотом в $ 5,8 млрд. При этом республика по темпам роста экспорта в Китай переместилась с 136 на 38 позицию, а в сентябре текущего года объем торговли между двумя странами вырос в годовом исчислении на 97%.



Как считают эксперты и белорусские чиновники, новый этап взаимоотношений КНР и Белоруссии начался после состоявшегося с 28 февраля по 2 марта государственного визита Александра Лукашенко в Пекин. Тогда было подписано 27 межправительственных, межведомственных и межрегиональных соглашений, а в Минске сообщили, что совокупный экономический эффект от договоренностей оценивается более чем в $ 3,5 млрд. Более того, в октябре в Белоруссии заявили, что Лукашенко одобрил проект торгового соглашения с Китаем о создании зоны свободной торговли услугами, а также "транспарентного, либерального и благоприятного инвестиционного режима для привлечения инвестиций". Поэтому нынешний визит белорусского лидера в Поднебесную являлся прямым продолжением идущего сегодня процесса расширения сотрудничества между двумя странами. Правда, как оказалось, главным в поездке белорусского лидера было далеко не решение торгово-экономических вопросов.



Белорусская делегация прилетела в Китай еще 3 декабря, и в ее составе не было премьер-министра республики Романа Головченко, который в эти дни отправился с рабочей поездкой в Узбекистан. Более того, в пресс-службе белорусского лидера не было анонсировано никаких прорывных соглашений по итогам визита, а то, как она была подана государственными СМИ и местными аналитиками, свидетельствовало о том, что вопросы экономического характера не являются главными.



Центральным событием визита Лукашенко стали его трехчасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоялись 4 декабря. Несмотря на то, что значительная часть встречи прошла за закрытыми дверями, даже то, что было сказано лидерами двух стран на открытой части, говорит о многом. В первую очередь о том, что Белоруссия и Китай сегодня готовы выйти на кардинально иной уровень политического сотрудничества.



Многие заявления Александра Лукашенко были довольно привычными и выражали глубокую степень уважения и дружелюбия к КНР и ее руководству. Как отметил белорусский лидер, "в Китае всегда хорошо отдыхаю по крайней мере - спокойно", и поблагодарил своего китайского коллегу за то, что тот нашел время для встречи. По словам Лукашенко, под руководством Си Цзиньпина КНР добилась больших успехов, а сегодня более 1,4 млрд китайцев живут счастливой жизнью и "вносят важный вклад в развитие мира". При этом он особенно подчеркнул, что Минск искренне надеется, что Китай продолжит развиваться и станет еще сильнее, что будет "способствовать делу мира и прогресса на все планете". Одновременно Лукашенко заверил, что белорусская сторона будет неуклонно развивать дружественные отношения с Пекином и готова поддерживать своего партнера по всем вопросам сотрудничества, в том числе на международной арене. Он также отметил, что "Белоруссия была, есть и будет надежным партнером для Китая", и заявил, что "мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался".



Вместе с тем, из слов белорусского лидера стало очевидно, что прибыл он в Пекин не для обсуждения каких-либо нерешенных ранее вопросов. По его словам, главной целью его поездки была "интенсификация реализации достигнутых ранее договоренностей".



"Когда я готовился к этом визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать Председателю об этом, мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с Вами обсудить сегодня, - это скорость", - сказал белорусский лидер, добавив, что решение многих вопросов не зависят от действий Минска и Пекина, так как в нынешней ситуации в мире время очень "спрессовано".



Китайский лидер на встрече с Лукашенко также был крайне дружелюбен, назвал его "большим другом", а некоторые заявления Си Цзиньпина можно считать знаковыми. По словам председателя КНР, Пекин готов "вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества". Он также подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с белорусской стороной по всему спектру взаимовыгодных направлений, в том числе и на "политическом треке". В этой связи Си Цзиньпин отметил, что Китай готов расширять взаимное политическое доверие с Минском, так как это "будет приносить пользу народам двух государств". Особенно председатель КНР отметил необходимость оптимизации трансграничного транспортного сообщения, усиления торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия, а также расширения совместных усилий на международной арене с целью "реализации инициатив на благо всеобщего развития, безопасности, ради укрепления цивилизационных ценностей".



Важно в данном случае то, что китайский лидер подчеркнул - Пекин и Минск являются "важными силами, участвующими в преобразовании и строительстве системы глобального управления". По его словам, "Китай готов работать с Белоруссией над укреплением координации и сотрудничества в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций и Шанхайская организация сотрудничества".



Интересным стало и то, что на встрече лидеры подняли тему Украины. Однако об этом стало известно только из сообщения китайских СМИ, где указывалось на то, что "главы двух государств также обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам". В Минске решили не заострять на этом внимания, по всей видимости потому, что позиция двух стран по данному вопросу уже давно известна, а белорусский лидер не раз отмечал, что предложенный ранее Пекином план урегулирования конфликта стоит того, чтобы к нему прислушаться.



Важным можно считать и заявление Си Цзиньпина о том, что Пекин "решительно поддерживает" Минск и считает неприемлемым вмешательства внешних сил во внутренние дела республики. Он особенно подчеркнул, что Китай всегда рассматривал китайско-белорусские отношения в стратегической и долгосрочной перспективе, а также "твердо поддерживает путь развития Белоруссии, соответствующий ее национальной специфике". Помимо этого, председатель КНР заявил о своей готовности и дальше "укреплять стратегическое сотрудничество с Минском, оказывать поддержку, продвигать практическое сотрудничество и продолжать углублять китайско-белорусские отношения".



Проще говоря, все заявления Си Цзиньпина на встрече с Александром Лукашенко были сведены к одному знаменателю - Белоруссия и Китай сегодня являются не только торгово-экономическими, но и геополитическими партнерами. Именно этого в Минске и ожидали в качестве итогов нынешней поездки белорусского лидера. Потому совершенно неудивительно, что никаких громких итоговых документов в китайской столице принято не было, а представители двух стран на уровне правительств занимались лишь решением текущих вопросов по уже принятым ранее договоренностям.



Тот факт, что встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина прошла более чем удачно для белорусской стороны, подтверждает и последовавшие действия президента Белоруссии, который пребывал в хорошем настроении. Белорусский лидер посетил Пекинский университет, где встретился с секретарем партийного комитета вуза, председателем педагогического совета, заместителем председателя комиссии по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Хао Пином. Здесь он рассказал, что прибыл Китай, чтобы преобразовать "все большие договоренности в конкретны проекты" и снова отметил стратегический характера двусторонних отношений. Никаких более серьезных политических заявлений со стороны Лукашенко ни в тот день, ни позже так и не последовало.



Таким образом, нынешний видит президента Белоруссии в Китай можно рассматривать как важнейший шаг на пути сближения Минска и Пекина. Его главным итогом, как по всей видимости и рассчитывали в Минске, стало подтверждение со стороны КНР готовности стать еще одной опорой для Белоруссии в ее противостоянии со странами Запада. Причем речь сегодня идет уже не только о вопросах экономики, но и военно-политической сферы. Теперь в Минске вполне могут рассчитывать на то, что Китай, действуя в своих интересах в процессе формирования новой международной системы отношений, "не забудет" о своем европейском партнере и сможет подставить плечо в случае необходимости. Проще говоря, китайское направление в Белоруссии сегодня выходит по важности на один уровень с российским со всеми вытекающими из этого последствиями.



Наталья Григорьева Источник - eadaily.com

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