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Европа сделала вид, что запретила покупать российский СПГ, - СП
18:24 09.12.2023

Брюссель отчитался перед Вашингтоном о выполнении задания, но стрелять себе в ногу не стал
Евгений Берсенев

Фото: Николай Михальченко/ТАСС
Материал комментируют:
Борис Марцинкевич

Право европейских государств запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) одобрено Европарламентом и Советом ЕС, сообщает агентство Bloomberg. Ограничительные меры, как уточняется, вводятся "с целью защиты основных интересов безопасности". "Регламент будет содержать положения, позволяющие странам-членам ЕС принимать ограничения на поставки природного газа, включая СПГ из России или Белоруссии", говорится в заявлении Совета.

Таким образом, введенная мера позволяет членам Евросоюза ограничивать импорт российского СПГ без введения санкций. Впрочем, как сообщает агентство, этот шаг носит предупредительный характер, учитывая общую ситуацию с топливом в ЕС. Поэтому изменения в регламенте нуждаются в официальном одобрении Европейского парламента и государств-членов Совета, чтобы стать законом.

В публикации Bloomberg отмечается, что, несмотря на падение потоков российского газа в Европу по трубопроводам до рекордно низкого уровня, поставки СПГ заметно выросли. Это возмутило комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон, призвавшую прекратить поставки российского сжиженного природного газа и не продлевать долгосрочные контракты по истечении срока действия текущих. Некоторые страны Европы уже прекратили закупать российский СПГ: Великобритания, Польша и страны Балтии, говорится в материале.

Как заявил агентству депутат Европарламента Ежи Бузек, "в течение многих лет энергетика была оружием России против экономики и солидарности ЕС и его партнеров". "Мы также вводим юридическую возможность для стран ЕС прекратить импорт любого газа из России. Это самый далеко идущий закон такого рода в истории".

Еще 8 декабря британская Financial Times сообщила, что Брюссель подготовил план, позволяющий членам ЕС блокировать поставки газа из России, а также ограничивающий для РФ доступ к европейским газопроводам и международным распределительным терминалам. По данным источника издания, это даст возможность участникам ЕС самостоятельно разрывать контакты с российскими поставщиками "голубого топлива" и при этом не выплачивать неустойку.

Главный редактор проекта "Геоэнергетика. Инфо" Борис Марцинкевич убежден, что данное решение европейских чиновников является компромиссом.

- Не секрет, что в ЕС существуют серьезные разногласия по поводу санкционных мер, диктуемых из-за океана. Одни страны ревностно стремятся выполнить их, другие вообще не понимают, зачем это нужно. Разные взгляды на диверсификацию поставок топлива. Теперь решение, запрещать или не запрещать СПГ из России, отдано на откуп национальным государствам: мол, поступайте как хотите.

"СП": Как могут повести себя европейские государства? Будут выполнять это решение?

- Трудно сказать обо всех. К примеру, с Испанией у нашей компании НОВАТЭК действует крупный долгосрочный контракт. Захотят ли испанцы его разрывать - большой вопрос. Для этого, как известно, требуется форс-мажор, под которым подразумеваются землетрясения, цунами или действия национальных правительств. Скорее всего, исполнять волю заокеанского босса наверняка будут прибалтийские государства, которые быстрее всех стремятся взять под козырек. Для нашей страны здесь важна позиция Бельгии, которая обладает развитой инфраструктурой для хранения и перевалки СПГ и обладает портом, являющимся одним из ключевых пунктов поставок сжиженного природного газа в европейские страны.

"СП": Может ли с поставками СПГ сложиться ситуация, аналогичная трубопроводному газу, который европейские потребители продолжают получать, но по другим трубам?

- Судите сами: среди крупных акционеров компании "Ямал-СПГ" есть французская Total, китайские предприятия. При этом устав компании так простенько написан, что поставляемый газ вполне может оказаться уже не российским, а французским или китайским. Аналогичная ситуация с другими производителями нашего СПГ - поставляемый газ может оказаться даже японским. То есть, формально никому ничего менять и нарушать не придется. Можно будет отрапортовать заокеанскому боссу: шеф, задание выполнено, работа по остановке ветра с востока продолжается. И спокойно жить дальше.

Заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования Валерий Семикашев считает, что решение Европарламента и Совета ЕС фактически не изменит ситуацию в энергобалансе Старого Света.

- Если просто запретить импорт российского СПГ, то страны Евросоюза переплатят в год от 3−4 до 15−20 млрд долларов. На сегодня, несмотря на введенные санкции, российский СПГ покупают несколько крупных стран-членов ЕС. После нового решения часть из них может заявить, что мы исполняем санкции и не покупаем СПГ из России, но так как другие продолжат покупать, то на газовый баланс Европы это не повлияет. А вообще для отказа от покупок не нужно соизволение на это от ЕК.

Если оценивать мягкость решения по российскому СПГ, можно сказать, что европейцы извлекают уроки из прежних ошибок, научились не стрелять себе в ногу.

9.12.2023

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702135440


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