Почему возможная победа Трампа не означает победу России, - НГ

18:43 09.12.2023

5.12.2023

Новый старый президент США едва ли откажется от поддержки Украины



Для сторонников Дональда Трампа наступает время оптимистических ожиданий. Большинство соцопросов рисуют для него весьма благоприятную картину. За год до выборов он не просто опережает Джозефа Байдена. Его отрыв от действующего не самого популярного хозяина Белого дома соответствует временам 20-летней давности, когда Демократическая партия пребывала в кризисе, не в силах найти в своих рядах сколько-нибудь харизматичного соперника Джорджу Бушу – младшему. Конечно, за год много что может измениться. Возможен, например, внутренний переворот в Республиканской партии. Ведь от такого кандидата в ее истеблишменте слишком многие не в восторге, недаром семейство Кох, ключевой и давний спонсор республиканцев, открыто сделало ставку на конкурента Трампа, Никки Хейли. А может, демократы предпочтут рискнуть и вместо Байдена выдвинуть того, кто способен поменять ход предвыборной кампании. Например, Барака Обаму, которого не надо раскручивать. Возможны другие, даже совсем непредставимые сейчас сценарии. Выборы в демократической стране – штука непредсказуемая.



Но пока на улице тех, кто рассчитывает на победу Трампа, так сказать, промежуточный праздник. А эта улица, что не является секретом, проходит и по России. Вспомним 2016 год, когда в стенах Госдумы пили шампанское, отмечая избрание Трампа. Тогда с его президентством в Москве связывали надежды на нормализацию российско-американских отношений, теперь – на то, что США "сдадут" Украину. На федеральных телеканалах ныне любят цитировать Марджори Тэйлор Грин, Джоша Хоули или Такера Карлсона, периодически агитирующих за сокращение помощи Киеву. Любители порассуждать о том, как все изменится при Трампе, как создается впечатление, напрочь забыли, каким, собственно, было президентство этого человека. Его каденция вошла в историю благодаря рекордному количеству введенных антироссийских санкций. Даже если считать, что их вводили вопреки, а не благодаря Трампу, нет оснований для уверенности, что, победи он опять в борьбе за Белый дом, на этот раз будет принципиально по-другому.



Да, есть конгрессмены-трамписты, выступающие за то, чтобы основное бремя поддержки Украины ложилось на ЕС, а не на США. Но, во-первых, и они не отрицают необходимость занимать сторону Киева в украино-российском конфликте. Во-вторых, Республиканская партия – это не только Тэйлор Грин, но и Линдси Грэм, Джим Риш и прочие однопартийцы и на сегодняшний день единомышленники Трампа, исправно выступающие с антикремлевскими инициативами. Свежий пример – двухпартийный законопроект об упрощении процедуры конфискации активов россиян, предложенный в Сенате. Кто сказал, что, победи Трамп, все республиканцы изменят убеждения? Да и Трамп образца 2023 года отличается от себя семилетней давности. Наученный горьким опытом, он сторонится российской тематики, критикуя Байдена за просчеты в отношении Москвы, но не говоря, как в былые годы, что готов поладить с Путиным, чтобы вместе с ним противостоять Китаю. В конце концов внешняя политика – не самый важный предмет для американского избирателя, особенно республиканского. Того если что интересует за пределами Америки, так это Ближний Восток. Действия в поддержку Израиля избиратели Трампа одобрят, любые шаги на украино-российском направлении – не очень. А если Трамп надумает сблизиться с Россией, ему и вовсе могут припомнить старые обвинения: кремлевских хакеров, якобы подтасовавших выборы, и прочее, что не нашло подтверждения, но запомнилось американцам. Поэтому он, будучи прагматиком до мозга костей, тысячу раз подумает, прежде чем менять внешнеполитический курс страны. Ведь это то, на чем Трамп может не только обжечься, но и, используя его выражение, сгореть.