 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.12.2023
19:54  Байден-младший - "порнозвезда низкого уровня". Западные СМИ глумятся над сынишкой, - МК
18:43  Почему возможная победа Трампа не означает победу России, - НГ
18:39  Казахстан-2050: есть ли стратегический смысл? - Андрей Чеботарев
18:24  Европа сделала вид, что запретила покупать российский СПГ, - СП
15:02  Китай и Белоруссия - новый геополитический союз в Евразии?
14:44  Барсакельмес заселяют куланы
14:15  В Киеве начали снос памятника Щорсу

10:59  Новый мировой беспорядок. На что способна ООН - "Завтра"
10:11  Эрдоган повернул штурвал: приведет ли сближение с ЕС к отдалению от России, - Камран Гасанов
10:09  Свинья под елью вековой. К чему приведет культура отмены Рождества, - Сергей Худиев
08:44  Компания из Узбекистана Mvizion попала под санкции Великобритании
00:41  Энергетические интересы Европы в странах ЦА, - И.Юшков
00:40  Вечерние школы – источник сил для китайской молодежи
00:38  "Путин вернется за добавкой": Почему Запад забился в истерике
00:34  Турецкая компания YDA Group хочет купить казахстанский корабельный завод "Зенит" (Уральск). Почему каз-рабочие против?
00:32  Ростислав Ищенко: США пожертвовали Украиной - и не победили. На очереди Европа?
00:09  Монголия этой осенью собрала рекордный урожай зерна и овощей
00:03  Блатной олигаршонок Нуриев прибирает к рукам Казахскую медь ("Казахмыс")
Пятница, 08.12.2023
15:33  "Услышал нашу просьбу"... Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
14:16  Раиси обсудил с Путиным "вопрос угнетенного, но сильного народа Палестины"
14:12  Байден просто безответственный словоблуд, - Мухаммед аль-Маншави
14:10  Politico: визитом на Ближний Восток Путин посмеялся над саммитом COP28
14:03  Запад толкает Россию к новой перестройке: сможет ли Москва исправить ошибки Беловежья? - Д.Евстафьев
14:01  Блинкен... против Блинкена. США обвинили Израиль в недостаточной защите гражданского населения Газы
14:00  Как контрабанда стала проблемой №1 в Центральной Азии
13:58  Последнее пророчество Киссинджера о судьбе Израиля имеет все шансы сбыться
13:38  Какой вирус циркулирует в Таджикистане: коронавирус или грипп?
13:34  Петр Своик: почему все плохо с казахстанской электроэнергетикой и что не так с Единым закупщиком?
13:28  Поскачем с Allurом. КазВласти определились с наследником Арселор-Миттала
13:15  В кыргызстанском городе Оше официально открыли генконсульство Узбекистана
13:13  Сможет ли Трамп заменить Путину Махатму Ганди, - Д.Тараторин
13:10  Российские инвесторы решились строить "горно-оздоровительный комплекс Каркыра"
13:07  New York Times: Энтузиазм угас. Вот что будет с Украиной из-за решения сената США
11:21  Более 100 "авторитетов" и их "сявок" арестованы в Узбекстане: продолжается борьба с ОПГ
11:19  Что не так с Казахстанской космонавтикой? - Е.Косенко
11:10  Казахстанский Степногорск в 30-градусный мороз остался без тепла и горячей воды. Чуть теплее в Экибастузе...
11:04  Германия явно не рассчитала своих сил, ввязавшись в конфликт с Россией, - Грегор Шпицен
11:02  Денег нет, но вы держитесь. В США уже подыскивают замену Зеленскому - "Регнум"
10:55  Россия объявила конец западного финансового мира, - О.Самофалова
10:24  Грабить больше нечего? ArcelorMittal покидает Казахстан
10:03  Израиль угрожает Ливану. Нетаньяху развоевался, - М.Беленькая
09:13  Фавор турецкого. Эрдоган отважно и плодотворно съездил с визитом в Грецию
08:30  Фабрика войны. Кто снабжает Израиль оружием и разведывательной информацией, - Энтони Левенстайн
08:00  Конец иллюзий. Украина уходит в глухую оборону, - Николай Сорокин
04:21  Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС будет скоро подписано, - НГ
02:05  Генезис узбекской идентичности, - Заринэ Джандосова
01:31  Крымский митрополит Тихон (Шевкунов) представил свою новую книгу "Гибель империи. Российский урок"
01:05  Пакистан усиливает давление на афганские власти. Загнанный в угол Кабул может прибегнуть к эскалации насилия, - Л.Шашок
00:56  Москва и Тегеран хотят еще сильнее сблизиться, - Г.Петров
00:55  Рынок ждет экстренного сокращения нефтедобычи, - НГ
00:46  Мировая долговая пирамида. Статистический обзор, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему возможная победа Трампа не означает победу России, - НГ
18:43 09.12.2023

5.12.2023
Новый старый президент США едва ли откажется от поддержки Украины

Для сторонников Дональда Трампа наступает время оптимистических ожиданий. Большинство соцопросов рисуют для него весьма благоприятную картину. За год до выборов он не просто опережает Джозефа Байдена. Его отрыв от действующего не самого популярного хозяина Белого дома соответствует временам 20-летней давности, когда Демократическая партия пребывала в кризисе, не в силах найти в своих рядах сколько-нибудь харизматичного соперника Джорджу Бушу – младшему. Конечно, за год много что может измениться. Возможен, например, внутренний переворот в Республиканской партии. Ведь от такого кандидата в ее истеблишменте слишком многие не в восторге, недаром семейство Кох, ключевой и давний спонсор республиканцев, открыто сделало ставку на конкурента Трампа, Никки Хейли. А может, демократы предпочтут рискнуть и вместо Байдена выдвинуть того, кто способен поменять ход предвыборной кампании. Например, Барака Обаму, которого не надо раскручивать. Возможны другие, даже совсем непредставимые сейчас сценарии. Выборы в демократической стране – штука непредсказуемая.

Но пока на улице тех, кто рассчитывает на победу Трампа, так сказать, промежуточный праздник. А эта улица, что не является секретом, проходит и по России. Вспомним 2016 год, когда в стенах Госдумы пили шампанское, отмечая избрание Трампа. Тогда с его президентством в Москве связывали надежды на нормализацию российско-американских отношений, теперь – на то, что США "сдадут" Украину. На федеральных телеканалах ныне любят цитировать Марджори Тэйлор Грин, Джоша Хоули или Такера Карлсона, периодически агитирующих за сокращение помощи Киеву. Любители порассуждать о том, как все изменится при Трампе, как создается впечатление, напрочь забыли, каким, собственно, было президентство этого человека. Его каденция вошла в историю благодаря рекордному количеству введенных антироссийских санкций. Даже если считать, что их вводили вопреки, а не благодаря Трампу, нет оснований для уверенности, что, победи он опять в борьбе за Белый дом, на этот раз будет принципиально по-другому.

Да, есть конгрессмены-трамписты, выступающие за то, чтобы основное бремя поддержки Украины ложилось на ЕС, а не на США. Но, во-первых, и они не отрицают необходимость занимать сторону Киева в украино-российском конфликте. Во-вторых, Республиканская партия – это не только Тэйлор Грин, но и Линдси Грэм, Джим Риш и прочие однопартийцы и на сегодняшний день единомышленники Трампа, исправно выступающие с антикремлевскими инициативами. Свежий пример – двухпартийный законопроект об упрощении процедуры конфискации активов россиян, предложенный в Сенате. Кто сказал, что, победи Трамп, все республиканцы изменят убеждения? Да и Трамп образца 2023 года отличается от себя семилетней давности. Наученный горьким опытом, он сторонится российской тематики, критикуя Байдена за просчеты в отношении Москвы, но не говоря, как в былые годы, что готов поладить с Путиным, чтобы вместе с ним противостоять Китаю. В конце концов внешняя политика – не самый важный предмет для американского избирателя, особенно республиканского. Того если что интересует за пределами Америки, так это Ближний Восток. Действия в поддержку Израиля избиратели Трампа одобрят, любые шаги на украино-российском направлении – не очень. А если Трамп надумает сблизиться с Россией, ему и вовсе могут припомнить старые обвинения: кремлевских хакеров, якобы подтасовавших выборы, и прочее, что не нашло подтверждения, но запомнилось американцам. Поэтому он, будучи прагматиком до мозга костей, тысячу раз подумает, прежде чем менять внешнеполитический курс страны. Ведь это то, на чем Трамп может не только обжечься, но и, используя его выражение, сгореть.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702136580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об усилении защиты прав ребенка одобрили сенаторы
- Будем наказывать вплоть до увольнения: Алихан Смаилов потребовал устранить недочеты в оцифровке земельных ресурсов
- Реализация Указа Президента РК: первое заседание Инвестштаба в новом формате прошло в Правительстве
- О казахстанской гражданской авиации
- Правительству пора работать без оглядки на Администрацию Президента
- Внедрение стандартов ОЭСР в корпоративном управлении будет содействовать доступу казахстанских компаний к мировым рынкам капитала - Галымжан Койшыбаев
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение о корректировке тарифов на электроэнергию
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  