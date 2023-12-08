Байден-младший - "порнозвезда низкого уровня". Западные СМИ глумятся над сынишкой, - МК

19:54 09.12.2023

"Порнозвезда низкого уровня": выявились нехорошие излишества сына Байдена от стриптизерш до наркотиков

Отпрыск президента США Хантер уклонялся от налогов и тратил кучу денег на сомнительные удовольствия



Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлено уголовное обвинение по девяти пунктам обвинения в предполагаемом уклонении от уплаты налогов. 56-страничный обвинительный акт обвиняет непутевого великовозрастного президентского отпрыска в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,4 млн долларов в 2016-19 годах и финансировании "экстравагантного образа жизни".



Отпрыск президента США Хантер уклонялся от налогов и тратил кучу денег на сомнительные удовольствия



Большая часть предполагаемой незаконной деятельности выздоравливающего наркомана, употреблявшего крэк, происходила в то время, когда его отец был вице-президентом США при Бараке Обаме, напоминает Би-би-си.



"В то время как Джо Байден заканчивал свой последний год на посту вице-президента, его сын Хантер Байден готовил крэк и снимался в порно в преддверии самой прибыльной сделки семьи", – комментировал действия отца и сына консервативный канал Fox News.



"Он расточительно тратился на стриптиз-клубы, видеосайты для взрослых и проституток, - приводит слова судьи Джанин Пирро Fox News. – Как порнозвезда низкого уровня, он часто снимал свою бурную сексуальную жизнь и загружал отснятый материал в свой аккаунт Pornhub".



Впрочем, сам нынешний президент США не обвиняется в правонарушениях и даже не упоминается в последнем обвинительном заключении. Зато его сыночку, юристу с йельским образованием, грозит до 17 лет тюремного заключения, если его признают виновным. Хантеру Байдену в сентябре уже было предъявлено отдельное федеральное обвинение по обвинению в хранении оружия.



В обвинительном заключении говорится, что сын президента тратил свои деньги на "наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели и арендуемую недвижимость, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера, короче говоря, на все, кроме своих налогов".



Согласно платежной ведомости, его расходы составили около $1 млн в 2016 году, $1,4 млн в 2017 году, $1,8 млн в 2018 году и $600 000 в 2019 году. В период с 2016 по 2019 год он снял только с банкоматов 1,6 миллиона долларов.



По словам прокуроров, за тот же период он потратил более 683 000 долларов на "платежи разным женщинам", еще 188 960 долларов на "развлечения для взрослых", 397 530 долларов на одежду и аксессуары и 237 496 долларов на здравоохранение, красоту и аптеку.



В материалах дела перечислены многие роскошные отели, в которых останавливался Хантер Байден в те годы, когда он решил не иметь постоянного места жительства. Большинство из них находились в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Вашингтоне. Он использовал отели "для постоянных вечеринок", утверждают прокуроры.



Другие средства пошли на аренду Lamborghini, которым он пользовался после переезда на Западное побережье, ожидая отправки своего Porsche.



Выплаты включали 1500 долларов экзотической танцовщице в стрип-клубе, 11 500 долларов "эскорту", которому заплатили "за то, чтобы провести с ним две ночи", 27 316 долларов в виде платежей онлайн-порнографическому веб-сайту и 10 000 долларов "за покупку членства в секс-клубе".



Хантер Байден рассказывал BBC News, что его отец "спасал" его несколько раз, когда он был в затруднительном положении из-за своей борьбы с зависимостью



Чтобы избежать более высоких налоговых платежей, прокуроры утверждают, что младший Байден заявлял о многочисленных личных расходах в качестве вычетов из бизнеса. Согласно обвинительному заключению, аренда автомобилей класса люкс и отелей была заявлена как бизнес "путешествия, транспорт и прочее".



Он вычел академическое репетиторство для своей дочери как "профессиональную юридическую помощь и консалтинг" и потребовал выплаты сопровождающим и танцовщицам как "служебные расходы и прочее".



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В 2018 году Хантер Байден поручил личному помощнику "начислить зарплату и предоставить медицинские пособия трем женщинам, с которыми у него были романтические или сексуальные отношения, и четвертой женщине, которая была родственницей одной из этих женщин".



Женщина из Арканзаса, с которой у него был ребенок, была среди тех, кого он нанимал, отмечает Би-би-си.



Находясь в муках зависимости от крэка и кокаина, младший Байден "заявлял о длительных деловых поездках в 2018 году, когда у него их не было".



Прокуроры утверждают, что в мемуарах Хантера Байдена "Красивые вещи" прямо излагается то, что утверждается в обвинительном заключении, - что в 2018 году у него не было многочисленных деловых сделок, а вместо этого он тратил свои деньги на многомесячные запои с наркотиками и алкоголем.



Работая с калифорнийскими бухгалтерами в 2018 году, он заявил о расходах, включая 388 810 долларов на деловые поездки, несмотря на то, что написал в своей книге, что в течение года "преобладало употребление крэка "двадцать четыре часа в сутки, курение каждые пятнадцать минут, семь дней в неделю"".



Прокуроры говорят, что если бы бухгалтеры знали об употреблении наркотиков, они бы более внимательно изучили "его заявления о сотнях тысяч долларов деловых расходов".



С апреля 2018 года и в течение следующих нескольких месяцев Хантер Байден окружил себя командой "воров, наркоманов, мелких торговцев, заезжих стриптизерш, аферистов и разнообразных прихлебателей", - написал он в своих мемуарах.



Отели класса люкс, упомянутые в обвинительном заключении, соответствуют "тем же самым отелям, которые обвиняемый назвал по названию в своих мемуарах как места своего многомесячного употребления наркотиков и алкоголя", говорится в судебных документах.



Хантер Байден рассказывает о том, как останавливался "в Sunset Tower, Sixty Beverly Hills и the Hollywood Roosevelt" и в списке других калифорнийских отелей. Он описывает свое окружение, "сверкающее фальшивыми ролексами" и приводящее с собой "своих подружек-стриптизерш".



"Они выпивали весь мини-бар, заказывали в номер филе-миньон и бутылку "Дом Периньон"", - говорится в части мемуаров обвиняемого, отмечают прокуроры.



Они указывают, что "ответчик не писал, что он вел какой-либо бизнес ни в одном из этих роскошных отелей, и не описывал никого из лиц, которые посещали его там, как делающих это с какой-либо деловой целью".



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ