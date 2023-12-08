Израиль усилил бомбардировки Газы после вето США в СБ ООН о прекращении огня

23:01 09.12.2023

Александр Саможнев



Израиль нанес удар по сектору Газа с севера на юг в рамках расширенной фазы двухмесячной войны против ХАМАС, после того как США воспользовались правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы оградить своего союзника от глобального требования о прекращении огня, сообщает Reuters.



Тринадцать из 15 членов Совета Безопасности проголосовали за резолюцию, призывающую к немедленному гуманитарному прекращению огня, которая была заблокирована Вашингтоном. Великобритания воздержалась.



На прошлой неделе Израиль расширил свою наземную кампанию на южную половину сектора Газа, начав штурм главного города Хан-Юнис. Жители города рассказали, что израильские силы приказывают людям покинуть район к западу от позиций, которые израильтяне штурмовали ранее на этой неделе, предполагая, что дальнейшее наступление может быть неизбежно. В городе всю ночь доставляли убитых и раненых в переполненную больницу Насера.



Подавляющее большинство из 2,3 миллиона жителей Газы уже были вынуждены покинуть свои дома, многие бежали по нескольку раз. Поскольку боевые действия бушуют по всей территории, жители и агентства ООН заявляют, что сейчас фактически некуда идти, хотя Израиль оспаривает это.