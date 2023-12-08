 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Приазовское побоище: обнулить гвардию Зеленского помогли стратеги из США
23:59 09.12.2023

ВСУ шесть раз побеждали российскую армию в американских настольных играх

Александр Ситников

Бандеровцы, ведущие бои под Авдеевкой, горько жалуются на острую нехватку снарядов. А то, что присылают захисникам незалежностi, оказывается весьма низкого качества - либо старые, либо выпущенные с нарушением технологий.

"Летом у нас было в 10 раз больше боеприпасов, и их качество было лучше. В американских партиях снаряды были почти одинакового веса - так легче корректировать огонь. И дефективных было очень мало (все-таки янки гонят брак), - цитирует самостийного артиллериста с позывным „Физрук" британская газета Times. - Теперь снаряды у нас со всего мира, очень разные по качеству, на три дня всего 15 штук. На прошлой неделе была партия снарядов с дефектами".

"Физрук" добавил, что из-за сложившейся ситуации огонь приходится вести только в критических ситуациях. Автор Times подводит итог, что без поставок западных боеприпасов и техники ВСУ не смогут сдержать продвижение России, у которой своя эффективная оборонка.

С такими реалиями вести битву за Авдеевку укровермахт не в состоянии, но, согласно инсайдерским раскладам с Банковой, на последней ставке Зеленского было принято решение перекинуть все резервы и западную технику как раз под Авдеевку. Кадры из этого городка показывают, что здесь и впрямь появилось много бронемашин "Брэдли", которые сами американцы называют легким танком.

Судя по всему, распиаренную звездно-полосатую броню перекинули с западного участка Запорожского фронта. Таким образом, можно смело констатировать, что Приазовское сражение самостийная армия проиграла и теперь остатками натовской боевой мощи (которую в течение года собирали всем альянсом для "гвардии наступа") пытается спасти главную "фортецю" Восточного вала.

Самое, как говорится, время подвести предварительные итоги провального наступления ВСУ в сторону Азовского моря. А ведь, как признался Залужный, Пентагон провел 6 (шесть!) моделирований битвы, в которых "перемога" досталась "хероям" Зеленского. Они, согласно цифровым военным играм НАТО, должны были проходить от 10 до 14 км в день и за пару недель достичь Бердянска.

Вместо этого, как пишет Washington Post, "у Киева заканчиваются профессиональные военные". Значит, "гвардия наступа" не только не смогла пробить "линию Суровикина", но и обнулилась. А "мужчины призывного возраста не горят желанием воевать за армию и государственное правительство" якобы из-за коррупции и некомпетентности, утверждает WP.

На самом деле, недовольство Зе-командой вторично. Да, украинцы стали плохо относиться к клоуну, которого "выбрали в президенты по приколу", но куда сильнее демотивирует так называемое солдатское радио и бесконечные военные кладбища. Попасть в ВСУ - все равно, что записаться на собственные похороны или в лучшем случае стать калекой. Причем без вариантов.

"Из-за отчаяния в поиске солдат мужчин практически выхватывают на улицах. Даже если у тебя нет ноги, они скажут, что ты все равно можешь запускать беспилотники", - заявил Washington Post неназванный украинец, который якобы нелегально покинул незалежную через лес.

Известный в неньке блогер Шарий, комментируя брехню Зеленского "Мы не загоняем на передовую палками, как это делают в России", написал: "Ну, хорош ведь (клоун). Стендапы такие - под стол от смеха упасть". Тем более, что в Укрнете ежедневно публикуются сотни видео об избиениях мужчин неизвестными в балаклавах и упаковывании в машины по плану "могилизации".

Можно смело утверждать, что в незалежной все без исключения понимают, что ВСУ будут разгромлены, а насильственно рекрутированные украинцы бессмысленно погибнут в боях с заведомо более сильным противником. Расчет на НАТО не оправдался несмотря на то, что конфликт на Украине уже признан в мире самым высокотехнологичным за всю историю вооруженной борьбы.

Военные эксперты, опрошенные изданием Госдепа Foreign Policy, назвали изменение на российско-бандеровском фронте военно-технической революцией, которая связана с повсеместным применением дронов, из которой именно русская армия выходит победительницей.

В цифровых играх НАТО Приазовское сражение выглядело, как уничтожение вооруженных копьями аборигенов испанцами с ружьями в период освоения Америки - естественно, с поправкой на XXI век. Под первыми янки понимали русских, под вторыми - себя любимых и очень умных. Украинцы воспринимались как прокладка между Пентагоном и оружием, которым их снабдили опять-таки натовцы.

В шести моделированиях ВСУ побеждали за счет бесспорного преимущества в осведомленности как на земле, так и в небе. Расчеты показывали, что захисники незалежностi должны были выиграть все артиллерийские дуэли и средствами ПВО сбить все русские самолеты.

Целеуказание и подавление нашей РЭБ янки брали на себя. От "хероев" требовалось лишь зачищать разбитые позиции русских от остатков очагов сопротивления и на комфортных "Брэдли" под прикрытием "неубиваемых" немецких "Леопардов" прокатиться к Азовскому морю.

Однако российская армия оказалась не менее технологически вооруженной, чем прокси-НАТО. Условно говоря, "испанцев с ружьями встретили не аборигены с палками, а армия с пушками", что стало самым настоящим экспертным шоком для мозговых центров США.

По итогам первых двух месяцев боев заокеанские эксперты пришли к мысли, что продвижение вперед вообще невозможно, так как все видно и каждый солдат становится объектом индивидуального нападения дроноводов. Но и здесь русская армия опровергла "великую американскую аналитику". Как выяснило Foreign Policy, "даже в нынешних условиях есть способы продвижения вперед".

ВС РФ стали использовать тактику применения малых (10−16 человек) групп пехоты, которые при артиллерийской поддержке пробираются в траншеи самостийной армии. Перед штурмовиками стоит задача не просто выбить "хероев" из опорника, но и закрепиться под ударами укровермахта, который, по идее, "видит".

Впрочем, прямо сейчас эта тактика модернизируется. Прежде чем начать штурм, наши изучают не только сами позиции и наиболее безопасные пути к ним, но и возможные места расположения украинской артиллерии и пункты наблюдения ВСУ, по которым также наносятся адресные удары. В Сети появились кадры применения управляемых ракет по отдельным окнам многоэтажек в Авдеевке в момент штурма "промки" - шло уничтожение вражеских дроноводов и корректировщиков огня.

И еще. Foreign Policy пишет: "При всех технологиях качество солдат - их дисциплина, физическая подготовка, синхронность действий, понимание местности и окружения - становится даже важнее, чем в прошлом. Короче, требуются профессионалы, а не плохо мотивированные "мобики". А в укровермахте первые заканчиваются, а вторые - уклоняются.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702155540


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