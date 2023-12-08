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Дыра в кармане: США разбазарили свои запасы, - Оксана Белкина
00:02 10.12.2023

Дыра в кармане: США разбазарили свои запасы
Политика Вашингтона истощила американскую экономику

Оксана Белкина

Стратегический запас нефти в США уменьшился до самого низкого уровня за последние 30 лет. Сбивая цены на топливо, Вашингтон активно проводил интервенции, выбрасывая на внутренний рынок миллионы баррелей из запасов. В итоге, как сообщила Ассоциация нефтегазовой промышленности США, администрация Байдена только за год растратила 40% национальных запасов нефти. Теперь резерв придется пополнять, что в нынешней геоэкономической ситуации сделать совсем непросто. Как получилось, что США разбазарили запасы "на черный день", и чем это грозит Байдену перед выборами, выясняли "Известия".

Растратили резерв

О том, что стратегический запас нефти в Соединенных Штатах упал до минимального уровня за 30 лет, сообщил президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт телеканалу Fox News.

Стратегический нефтяной резерв США (SPR) находится в подземных хранилищах в Луизиане и Техасе. Изначально они создавались на случай чрезвычайных ситуаций. Если вдруг возникнут перебои с поставками сырой нефти, например, во время ураганов или военных операций.

Еще в конце 2021-го запасы достигали 600 млн баррелей. Уже к осени прошлого года там осталось 442,5 млн баррелей. А, как уточнили теперь в Ассоциации нефтегазовой промышленности, за год администрация президента США Джо Байдена потратила более 40% национальных резервов нефти.

Причиной стало принятое год назад решение задействовать резервы для снижения цен на топливо на заправках, чтобы благополучно пройти избирательный цикл, подчеркнул Стюарт.

Рискованная распродажа

Действительно, в борьбе с высокими ценами на топливо весь прошлый (и этот) год Америка активно распродавала нефть из стратегического резерва - оттуда утекло несколько сотен миллионов баррелей. Нефтяные интервенции отчасти сработали.

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- США, сокращая и продавая на рынке свои резервы по относительно высоким ценам и ограничивая тем самым их еще больший рост, одновременно с этим наращивали добычу, насыщая рынок тогда, когда страны - участницы ОПЕК+, наоборот, ограничивали объемы поставок. Эти действия в том числе позволили снизить инфляционное давление в США, - замечает Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал".

Другое дело, что уже к июню стратегический резерв нефти в США оказался на минимуме с 1983 года - 346,8 млн баррелей.

- 100-процентная загруженность американских хранилищ предполагает объем в районе 700 млн баррелей. Однако сейчас там лишь половина, причем значительное изъятие пришлось на период с марта прошлого года. В условиях высоких цен на энергоресурсы и освободившегося с уходом российских компаний европейского рынка США старались максимально экспортировать добытую нефть. Внутренние резервы же использовались в основном для поддержания цен и удовлетворения потребностей внутри страны, - отмечает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

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Угроза безопасности

Нынешний уровень запасов президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США назвал угрозой национальной безопасности страны. По его словам, пополнять запас придется тяжелой нефтью, тогда как в США в основном добывают легкую малосернистую, поэтому топливо придется импортировать. С нынешним уровнем цен задача непростая.

В администрации Байдена называли рубеж в $70 за баррель и ниже "приемлемым" для того, чтобы перейти к восполнению резервов. Сейчас западнотехасская WTI котируется на $3,5 выше этой отметки. Перспективы снижения нефтяных цен пока неочевидны. Рынок вскоре может ощутить отложенный эффект от нового сокращения добычи ОПЕК+.

В конце ноября cтраны ОПЕК+ договорились о дополнительном уменьшении добычи нефти. Совокупный объем сокращений всеми членами альянса в 2024 году составит 2,2 млн баррелей в день. С учетом того что Эр-Рияд уже добывает меньше на 1 млн баррелей в день, а Россия - на 300 тыс. баррелей в день, дополнительно страны альянса сократят добычу на 900 тыс. баррелей в сутки.

- Восстановление запасов нефти может быть затруднительным, особенно если придется импортировать необходимые объемы, которые сможет предоставить только ОАЭ и Россия. Это может привести к увеличению зависимости США от импорта нефти и повышению рисков для национальной безопасности, - отмечает политолог Илья Марголин.

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Объективные препятствия

Процесс восполнения запасов может растянуться и из-за технических ограничений. Их уже обозначили в министерстве энергетики США: сеть подземных пещер вдоль Мексиканского залива готова принимать лишь по 3 млн баррелей в месяц.

- Нетрудно посчитать, сколько может занять восполнение практически половины из 714 млн баррелей. Разумеется, после того как закончатся работы по модернизации хранилищ, расположенных в Техасе и Луизиане, эта цифра возрастет, но даже при условии, что оперативных изъятий нефти из резерва не будет, восполнение 350 млн баррелей потребует многих лет, - отмечает Антон Соколов, эксперт Российского газового общества.

Аналитик обращает внимание и на устойчивое восстановление внутреннего потребления нефти в США. После ковидного провала оно возвратилось к 19 с лишним млн баррелей в день. При этом суточная добыча нефти в США пока не превышает 13 млн баррелей. Это также скажется на возможности восполнения резерва собственными силами без опоры на импорт.

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Неприятность перед выборами

В результате у Белого дома фактически не осталось инструментов влияния на рынок - запасы уже распроданы. В преддверии грядущих в следующем году президентских выборов ситуация крайне неприятная.

- Она может негативно повлиять на рейтинг Байдена перед выборами, особенно если проблема с ценами на бензин и другие нефтепродукты усугубится. "Разбазаривание" резерва вызывает вопросы о правильности управления нефтяными ресурсами страны. Если резерв не будет восстановлен в ближайшее время, это может стать серьезным политическим и экономическим вызовом для администрации Байдена, ведь за время его президентства многие ресурсы были попросту истощены, в особенности военные, - указывает политолог Илья Марголин.

Переизбрание Джо Байдена под угрозой, сообщила исследовательская фирма Clearview Energy Partners в сентябрьском отчете. "Подорожание бензина продолжится, потому что это зависит от факторов, неподконтрольных американской администрации. Тут все определяют мировой рынок и позиция ведущих производителей", - отметили аналитики компании.

Источник - Известия
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