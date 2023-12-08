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Politico: Администрация Байдена дала Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАС
00:05 10.12.2023

Максим Макарычев

Администрация Байдена дала Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАС. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех высокопоставленных источников в Тель-Авиве.

На этот крайний срок указал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль на этой неделе. По словам собеседников, когда израильские официальные лица изложили свои планы главе американской дипломатии, заявив, что боевые действия на юге Газы продлятся несколько месяцев, Блинкен, как сообщается, кратко парировал: "У вас нет такого большого доверия". Со своей стороны заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Джон Файнер заявил на форуме по безопасности в четверг, что администрация не устанавливает жестких сроков для Израиля для завершения военной операции в секторе Газа.

Но израильские лидеры готовы "перейти красную линию", очерченную Вашингтоном. Они бросали вызов США в прошлом и уже несколько раз после своих атак в Газе. Теперь они, несомненно, будут продолжать это делать, вопрос лишь в том, насколько далеко зайдет это "неповиновение", отмечается в публикации. Высокопоставленный израильский чиновник, с которым разговаривал корреспондент издания, приоткрыл завесу над этим "неповиновением" Израиля после начала операции в палестинском анклаве. "Они советовали нам не входить в Газу, но мы этого не сделали", - сказал он.

В истории американо-израильских отношений уже были такие спорные моменты. Накануне Войны Судного дня в 1973 году госсекретарь США Генри Киссинджер постоянно звонил тогдашнему премьер-министру Израиля Годе Меир и убеждал ее "не прибегать к превентивным мерам". Это подразумевало только одно: если вы первыми начнете войну, можете не рассчитывать на нашу помощь. Меир хорошо знала, что ей помогут только американцы, если дела пойдут совсем плохо, и вняла совету Киссинджера. Израиль решил не наносить удар первым, и это решение дорого обошлось этой стране.

В 2007 году тогдашний премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт проигнорировал требование президента США Джорджа Буша-младшего, после того как Белый дом отклонил его просьбу нанести удар по предполагаемой сирийской атомной электростанции. Буш созвал команду национальной безопасности, чтобы обсудить возможность нанесения авиаудара или тайного рейда спецназа, но его разведывательные и военные советники сопротивлялись этому. Ольмерт все равно пошел наперекор американцам, отдав приказ нанести авиаудар по предполагаемому реактору. Ольмерт недавно рассказал Politico, что в то время Буш был на него в ярости. "До этого он сказал мне: "Я против ваших действий в Сирии. Я не буду действовать в Сирии и призываю вас не делать этого". И я сказал: "Господин президент, при всем уважении к вам, я сам решу, что лучше для безопасности Израиля, хорошо?", - пояснил бывший израильский премьер.

Эта операция под кодовым названием "Нестандартно" соответствовала так называемой "доктрине Бегина", о которой бывший премьер-министр Израиля Менахем Бегин впервые сказал в 1981 году. В доктрине излагается политика Израиля по организации упреждающих атак с целью остановить способность потенциального противника владеть оружием массового поражения и "защищать граждан Израиля своевременно и всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами".

Как отмечают аналитики, такой остается и сегодняшняя позиция Израиля, когда дело касается ХАМАС: никаких компромиссов. Израильские власти не готовы рисковать, что 7 октября повторится; они позаботятся о том, чтобы этого никогда не произошло. И если это расстроит своего главного союзника в Вашингтоне, то пусть будет так.

Источник - РГ
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