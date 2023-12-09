На пути к концлагерю XXI века: европейская цена "свободы", - А.Белов

00:12 10.12.2023 9.12.2023 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Тоталитаризм в современной Европе приобретает самые циничные формы



Выступая на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), прошедшем в конце ноября, глава МИД России Сергей Лавров выразил возмущение тем фактом, что Евросоюз рассматривает возможность принятия в свои ряды Украины, которая, мягко говоря, не соответствует критериям цивилизованного европейского государства.



"На этом фоне поразительно по своему цинизму заклинание брюссельских руководителей о том, что Зеленский во всех своих действиях защищает европейские ценности. Теперь еще хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в ЕС. Как говорится, нацистов принимаем вне очереди. Стыдно!" – подчеркнул российский министр.



Удивление Сергея Викторовича совершенно понятно. Современная Украина, усилиями ее нынешних правителей стремительными темпами превращающаяся в тоталитарный концлагерь, даже по формальным признакам никак не может называться ни свободной, ни демократической. Вопиющие нарушения свободы слова и попрание прав личности давно уже стали в Незалежной обычным явлением. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на то, как проходит процесс тотальной, я бы даже сказал, ковровой мобилизации и поинтересоваться судьбой оппозиционных СМИ, прекративших свое вещание за долго до сегодняшних трагических событий.



Но все это, как верно подметил Лавров, европейских, и вообще западных, лидеров совершенно не смущает. Более того, они на голубом глазу продолжают говорить о торжестве гуманизма и либеральных свобод, за которые якобы и сражается Украина с "жестокой и авторитарной ордой с Востока".



То, что европейцы умеют "лить в уши", известно довольно давно. Их уникальная, поистине иезуитская манера без всякого смущения врать вам в лицо, откровенно называя черное белым, а белое черным, выводила меня из себя еще в те благословенные годы, когда все мы тут верили, что Европа – это действительно светоч демократии и едва ли не эталонный образец для подражания.



Подобное заблуждение, увы, обошлось нам слишком дорого, а избавляться от него пришлось буквально с кровью. С кровью пленных "Беркутовцев" на Майдане, пытки которых бунтовщиками Запад не видел в упор. С кровью убитых в одесском Доме профсоюзов – преступление, на расследование которого ЕС давно уже махнул рукой. С кровью детей, женщин и стариков Донбасса, чьи смерти от "неустановленных причин" были для наблюдателей того самого ОБСЕ всего лишь строчкой в ежедневном отчете.



Поначалу меня это действительно удивляло и возмущало, как сегодня Лаврова возмущает столь неприкрытый цинизм европейских властей. Но однажды я понял (уверен, Сергей Викторович на самом деле тоже это знает), что любые попытки достучаться до совести европейцев или попенять им за странную привязанность к бесноватым диктаторам вроде Зеленского бессмысленны. И вовсе не потому, что они слепы и глухи. Нет, все они обладают отменными зрением и слухом и верно оценивают происходящее.



Все дело в том, что они вовсе не те, кем мы их считали, и совершенно не те, кем пытаются казаться. И режим Зеленского для них на самом деле свой, о чем они открыто и говорят. Надо просто научиться понимать их буквально. А для того чтобы наиболее точно составить себе портрет современного европейского политика, проще всего воспользоваться известной оруэлловской формулой "война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила".



Чтобы доказать это, далеко ходить не нужно. Возможно не все в курсе, но фонд, через который Европейский союз аккумулирует средства всех стран-членов, выделенные на закупу оружия для Украины, то есть фактически на продолжение войны, называется "Европейский фонд мира". (Заметьте, они даже не стесняются).



Что же касается свобод и, в частности, своды слова и прав личности, то разрешите мне проиллюстрировать их состояние в Европе (и на Западе) несколькими конкретными примерами.



Итак, несколько дней тому назад немецкое издание Bild уволило старшего корреспондента, 60-летнего Юргена Хелфрихта. Уволило за участие в написании книги, опубликованной еще в 2018 году. Вина журналиста заключалась в том, что книга эта называлась "Научиться любить Россию", а предисловие к ней написал бывший министр культуры РФ Владимир Мединский. А это нынче недопустимо, ибо, как заявили в германском таблоиде, "подобному мировоззрению нет места в Bild".



Связь с Россией в нынешней Европе это вообще клеймо. Клеймо, которое все больше начинает походить на печально известные "желтые звезды". На днях глава правительства еще одной европейской страны, Эстонии, Кая Каллас заявила, что любой житель республики, решивший приобрести гражданство РФ, будет немедленно депортирован.



"Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации.. свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину. Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать", – рассказала госпожа премьер-министр.



Но лишь борьбой с российскими гражданами в своем русофобском раже Запад не ограничивается. Его задача уничтожить нас идеологически, вытравить всякую идею о том, что с русскими можно иметь дело. При этом они не стесняются доставать из чулана покрытое нафталином пугало из далекого прошлого.



Так, министр образования Канады Стивен Лечче намедни объявил о введении в школах страны "антикоммунистической программы", с целью защитить неокрепшие умы канадских школьников, а заодно и канадскую демократию от "империи зла".



"Мы будем информировать молодых людей об опасностях коммунизма и экстремистской идеологии, которая преследовала так много людей в прошлом и продолжает по сей день. Мы будем обучать молодых людей гражданскому долгу канадцев. Как мы только что узнали о дезинформации голодомора, пропаганды, которую тогда и сейчас продвигала империя зла. Это обучение, которое защитит нашу демократию", – подчеркнул министр.



Упоминание "голодомора" – известной украинской легенды о голоде 30-х годов прошлого века, согласно которой Россия виновна в намеренном истреблении украинского крестьянства вовсе не случайно. Оно сделано для того, чтобы объявленная в Канаде "борьба с коммунизмом" мимоходом не зацепила Китай, страну, эконмические отношения с которой, слишком важны для Запада. Так что не все "империи зла" одинаково преступны. Такая вот избирательность. Впрочем, придет время – доберутся и до Китая.



Но если вы думаете, что поражение в правах в нынешней Европе и англосаксонских странах касается только нас, русских, или тех, кто по своему "недомыслию" решает иметь с нами дело, то вынужден вас разочаровать. Смело говорить то, что думаешь, или, упаси Господь, доискиваться правды – на свободном и законопослушном Западе вполне может стоить вам жизни, причем буквально.



Не далее как на прошлой неделе стало известно, что в Брюсселе от сердечного приступа умерла депутат Европейского парламента Мишель Ривази. Собираясь утром на работу в Европейский парламент, она вдруг почувствовал себя плохо и скоропостижно скончалась. При этом коллеги, друзья и близкие Ривази в один голос утверждают, что Мишель никогда не жаловалась на сердце и регулярно проходила обследование у врача.



Конечно, в жизни бывает всякое. И даже столь внезапная смерть не вызвала бы столько кривотолков, если бы не одно важное обстоятельство: Ривази занималась расследованием многомиллиардных закупок вакцин от коронавируса производства Pfizer, проведенных в 2020 году по единоличному решению главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.



Дело это давно будоражит европейских журналистов. Мало того что фон дер Ляйен умудрилась согласовать контракт с девятью нулями по средствам обычного СМС-сообщения, так еще и условия этого контракта были довольно странными. По ним государствам-членам ЕС вменялась обязанность выкупить определенное (довольно большое) количество вакцин, вне зависимости от их реальной потребности. При этом сертификация и использование вакцин сторонних разработчиков (в том числе и российских) решением Еврокомиссии были директивно запрещены.



Согласитесь, поводов для разумных сомнений, как говорят юристы, предостаточно. И расследовать обстоятельства подписания контракта вроде бы следовало. Но прошло уже три года, а воз и ныне там. Сложно отвязаться от мысли, что смерть Мишель Ривази дает нам исчерпывающие объяснения – почему. Тема не просто опасная, она, как выясняется, смертельная, внезапно смертельная.



Впрочем, как почти 200 лет тому назад писал в своей поэме "Наливайко" поэт-декабрист Кондратий Рылеев: "Но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?" В Европе его, разумеется, не читали, а зря – лучше бы цену европейских свобод. Источник - fondsk.ru

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