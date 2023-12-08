У Тимура Кулибаева - главного КазОлигарха и зятя Назарбаева отняли еще одну "вкусную" должность

00:13 10.12.2023

Минус еще одна должность Кулибаева: как отразится смена председателя в KAZENERGY на нефтегазовой отрасли?



Мария Горбоконенко



Зятя экс-президента на должности председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY сменил глава "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев. Orda.kz узнала мнения экспертов.



