|У Тимура Кулибаева - главного КазОлигарха и зятя Назарбаева отняли еще одну "вкусную" должность
00:13 10.12.2023
Минус еще одна должность Кулибаева: как отразится смена председателя в KAZENERGY на нефтегазовой отрасли?
Мария Горбоконенко
Зятя экс-президента на должности председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY сменил глава "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев. Orda.kz узнала мнения экспертов.
Казахстанскую ассоциацию создали в 2005 году. Она объединяет компании, работающие в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и атомной промышленности. Позиция председателя в ассоциации базируется на общественных принципах: она бесплатна. 9 декабря вместо зятя экс-президента эту должность занял руководитель нацкомпании "КазМунайГаз".
После событий Кровавого января Тимур Кулибаев ушел с поста председателя НПП "Атамекен", а после он сложил с себя полномочия члена совета директоров и независимого директора ПАО "Газпром".
Снижение лоббизма ассоциации
По мнению аналитика нефтегазовой отрасли Олега Червинского, с уходом Кулибаева снизится политический вес и лоббистские возможности ассоциации KAZENERGY.
"Летом 2020 года Министерство финансов в ответе на депутатский запрос сообщило, что по сумме налоговых поступлений от физического лица за 2015–2020 годы Тимур Кулибаев выступает крупнейшим налогоплательщиком Казахстана. Новым председателем Ассоциации KazEnergy избран глава нацкомпании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев. Примечательно, что уже в октябре 2023 года на традиционном форуме KAZENERGY в Астане Кулибаев впервые с момента основания ассоциации не присутствовал и не выступал", написал Червинский.
Инициатива по смене председателя могла идти только с самого верха
Политолог Марат Шибутов назвал смену руководства в KAZENERGY началом большого тренда и эпохальным событием.
"С 2005 года эту организацию в ключевой для экономики отрасли бессменно возглавлял Тимур Кулибаев. Новым председателем избран руководитель АО "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев. Учитывая персону экс-председателя и важность отрасли, очевидно, что инициатива о смене могла идти только с самого верха", сообщил Шибутов.
Политолог считает случившееся логичным продолжением политики Касым-Жомарта Токаева по наведению порядка и установлению справедливых, понятных и прозрачных правил игры на рынке.
"Начали с возврата в госсобственность незаконных активов, реформируют налоговую систему с акцентом на повышение нагрузки на богатых, добились продажи "АрселорМиттал Темиртау". Теперь пришло время и для нефтегаза. Выбор Мирзагалиева, по сути, единственно возможный. В KAZENERGY входят не только казахстанские, но и крупные зарубежные компании - Shell, ExxonMobil, Chevron, Total, CNPC и Sinopec. Это налагает дополнительную ответственность на нового председателя - фактически это главный "смотрящий" за отраслью, одновременно главный переговорщик и представитель интересов Казахстана в нефтегазе", объяснил политолог.
Марат Шибутов выделил критерии, которым должен соответствовать новый кандидат:
Доверие со стороны Токаева - постоянный доступ, чтобы оперативно решать вопросы и объяснять позицию иностранных нефтяных компаний.
Высокая отраслевая компетентность - понимание тонкостей и проблем сферы, многолетний профессиональный бэкграунд.
Авторитет в отрасли и вес в госаппарате - новый руководитель должен быть в состоянии держать на "коротком поводке", уметь договариваться с крупными игроками, а также лоббировать интересы отрасли в госструктурах.
Политолог предположил, что в ближайшее время в нефтегазовой отрасли стоит ожидать позитивных изменений.
Готов ли КМГ к критике за свои деньги или иной оценке своего положения?
Эксперт Олжас Байдильдинов высказал противоположное мнение по поводу смены главы Ассоциации KAZENERGY. Он отметил большой вклад Тимура Кулибаева в развитие нефтяной отрасли и организации, которую зять экс-президента возглавлял с момента основания в 2005 году на общественных началах.
"При его поддержке KAZENERGY стала тем самым институтом, который вобрал память в энергетической и нефтегазовой сфере, став аналитическим "теневым" центром с альтернативной точкой зрения от профильного Министерства энергетики и нацкомпаний. Международное признание нефтяного Казахстана во многом было обусловлено ежегодными форумами KAZENERGY, которые позже из одного-двух дней переросли в традиционный формат Energy Week. Международная узнаваемость стала "визиткой" Казахстана и позволяла привлечь инвестиции и технологии. Тимур Кулибаев оказывал серьезную финансовую поддержку работе этих организаций, занимая посты на общественных началах", рассказал Байдильдинов.
По мнению эксперта, когда представители энергетической и нефтегазовой отрасли сталкивались с "некорректными" реформами или видели необходимость изменений, они всегда обращались в KAZENERGY и находили там поддержку.
"Я против того, чтобы действующий глава национальной компании возглавлял независимую отраслевую ассоциацию. Это, на мой взгляд, конфликт интересов. Какие-то финансовые и иные вопросы Тимур Кулибаев мог закрыть поддержкой своих компаний или членов ассоциации - денег, как и в любом отраслевом союзе, всегда не хватает. Если о такой поддержке попросит глава КМГ, это ведь неправильно. Как и выделение дополнительных ресурсов со стороны самой нацкомпании. KAZENERGY готовит большое количество аналитических документов для руководства отрасли и страны. Удобно ли "КазМунайГазу" будет позиция ассоциации в случае расхождения точек зрения? Готов ли КМГ к критике за свои деньги или иной оценке своего положения?" уточнил Байдильдинов.
Эксперт сомневается, каким образом Мирзагалиев будет выступать против самой нацкомпании, если об этом его попросят члены ассоциации, обеспокоенные усиливающимся присутствием КМГ в отрасли.
Ничего не изменится
Экономист Айдархан Кусаинов назвал смену председателя в ассоциации "рутинным событием".
"Наверное, у него (Тимура Кулибаева - прим. авт.) есть сейчас другие задачи. Вполне рутинная процедура. Понятно, что под этим есть политическая подоплека. Это очевидно, но, с другой стороны, стандартная процедура. Экономически это вообще никак не отразится. Ассоциация не зависит от человека", сообщил эксперт в разговоре с корреспондентом Orda.kz.
Кусаинов считает, что у ассоциации KAZENERGY достаточно лоббистских возможностей и без фигуры зятя экс-президента.
Редакция Orda.kz продолжит следить за развитием событий.