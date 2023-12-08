Высокие и неудобные. Столицы стран ЦентрАзии растут вверх, но становятся некомфортными для людей

00:19 10.12.2023 Урбанисты говорят, что чем ниже живет человек, тем больше он будет общаться с соседями и заботиться об общем пространстве.



Столицы стран Центральной Азии с каждым годом растут ввысь, учитывая что за последнее десятилетие растет население в них. Больше всего выросло население Астаны – на 46% - и Душанбе – на 40%. Число жителей Бишкека и Ташкента за то же время выросло примерно на 20%.



Вместе с этим растет и число многоэтажных домов. Города тянутся вверх, но при этом часто не учитывают потребности их жителей, пишет Cabar.asia.



Чем меньше территория, тем выше дома



Несмотря на то, что Бишкек имеет самую маленькую территорию среди столиц стран Центральной Азии – всего 160 кв. км – плотность населения на 2023 год здесь самая высокая. Лишь немного от него отстают Ташкент и Душанбе.



На картах ниже видно, как застраиваются столицы региона – чем темнее ячейка, тем более высотное здание там расположено. Наибольшая плотность строений высотой более 10 этажей наблюдается, в основном, в центральных частях городов.



Во всех столицах стран региона много одноэтажных зданий (в частности, хавли, частные дома). На их фоне плохо считывается количество зданий с другой этажностью. Поэтому для каждого города представлены два графика: на первом учитываются все здания города, на втором – все здания кроме одноэтажных.



Для Бишкека второй график построен без учета одно- и двухэтажных зданий.



Учитывая, что почти все крупные города Центральной Азии находятся в зоне высокого сейсмического риска, строительство высотных зданий вызывает вопросы. Директор Института сейсмологии Кыргызстана Канат Абдрахматов отмечает, что в этом контексте все зависит от того, насколько применяемые в строительстве технологии соответствуют современным требованиям.



В качестве примера ученый привел Японию, где уже долгое время практикуют строительство зданий в несколько десятков этажей.



"По степени сейсмической активности Япония значительно превосходит наш регион, и тем не менее, там эти дома строят, и они у них не разваливаются. Почему? Потому что у них очень хорошие технологии. Так вот, если и в столицах наших стран будут строиться дома с такими же технологиями и все правила безопасности будут очень скрупулезно соблюдать, то проблем не должно быть", – говорит ученый.



А для того, чтобы избежать трагедий и других плохих последствий, по словам Абдрахматова, необходимо полностью исключить хаотичное строительство зданий, как это происходит в Бишкеке, например.



"К сожалению, строительство домов в последнее время превратилось в прибыльный бизнес, и зачастую бизнесмены строят дома там, где им выпадет какой-нибудь свободный кусочек земли, – говорит сейсмолог. – Это не хорошо. Власти не должны разрешать это. Им следует активнее проявлять политическую волю и тщательно контролировать ход работ".



Города не для людей



Города растут вверх, население растет, но их инфраструктура часто не учитывает потребности жителей. Социолог из Кыргызстана Самар Сыргабаев отмечает, что непродуманная городская среда и высотные здания оказывают большое влияние на жизнь людей, в частности на их психологическое состояние.



В начале 2000-х годов архитектор и урбанист Кристофер Чарльз Беннингер ввел такое понятие, как разумный урбанизм. Это концепция развития городов, которая основана на принципах экономической эффективности, социальной справедливости и экологической устойчивости.



Согласно теории разумного урбанизма, городская среда должна подталкивать людей на взаимодействие друг с другой и налаживание коммуникаций. Это подразумевает планирование пространств для прогулок, встреч с друзьями и соседями, для сообществ, где можно собраться и что-то обсудить и т.д.



Кроме того, город должен состоять из объектов, которые человеку легко воспринимать – небольшие улицы, малоэтажная застройка, – такое планирование более удобно для жизни. Урбанисты говорят, что чем ниже живет человек, тем больше вероятность, что он будет общаться с соседями и заботиться об общем пространстве во дворе.



Астана, Казахстан



Астана была построена на месте старого города Акмолинск, который основали в советское время. По словам архитектора-урбаниста Алины Бейсеновой, в конце 90-х годов, когда столицу только перенесли, у людей было много сомнений в успехе этой идеи. Однако позже город стал очень быстро развиваться и расти.



"Со временем Астана стала городом возможностей, куда люди ехали за большим успехом. Стали строиться новые здания, дома и очень много людей переехали сюда из регионов, – рассказывает Бейсенова. – Однако наряду со строительством начались, как и во многих других городах Казахстана, проблемы с планированием, заторами на дорогах, электричеством, водой, теплом и канализацией".



По мнению Алины, к этому привело не самое высокое качество строительства и зачастую коррумпированность в строительной сфере. Она добавляет, что сейчас Астана – это в основном огромные магистрали, шестиполосные дороги, кварталы по 700-800 метров в длину, а также высотные здания, достигающие 20 этажей.



Архитектор-урбанист из Казахстана Владислав Филатов также указывает на то, что Астана является городом больших расстояний, которые можно преодолеть только на автомобиле. И это, по его мнению, не самый лучший вариант развития города.



В таких городах обычно сложно найти школу, детский сад и работу по месту жительства, – говорит эксперт. – Поэтому многие люди вынуждены жить привязанными к автомобилю и чуть что садиться за руль для того, чтобы решить элементарные вопросы.



В этой связи, по мнению Филатова, советская застройка с точки зрения высотности и средовой составляющей имеет ряд преимуществ. По его словам, там, где здания были построены еще во времена Советского союза, имелась вся необходимая инфраструктура с расчетом на жителей, которые там живут. В современных же районах много пустырей и подворотен.



"При этом расположение большинства зданий в мегакварталах без внутренних улиц указывает на недостаточную транспортную доступность внутри. Из-за этого вся нагрузка ложится на магистральные улицы по периметру, без возможности распределения машин по более маленьким улицам", – говорит он.



Эксперт отмечает, для того, чтобы районы были местом с полноценным опытом городского образа жизни, нужно заниматься строительством смешанной разноэтажной застройки. Нельзя допускать строительства больших зданий одного типа без деления на улицы в межмагистральном пространстве.



С этим утверждением согласна и Алина Бейсенова. По ее словам, в Астане очень большая проблема с ветром, а широкие дороги и высотные здания по обе стороны создают дополнительные ветровые коридоры.



"Для того, чтобы ветра стало меньше, нужно создавать маленькие кварталы и узкие дороги. Большие кварталы следовало бы разделить более мелкими улицами насквозь. Это также поможет в борьбе с пробками, то есть будут разгружены большие магистрали", – считает она.



Бейсенова признает, что перестраивать уже имеющиеся высотные здания и районы, конечно, нереально. Однако все это можно учитывать при строительстве новых объектов.



Я думаю, что для комфортного проживания в Астане нужен какой-то новый генплан. Поскольку то, как город продолжает застраиваться сегодня, только усугубляет проблемы с коммуникациями и с перемещением, – говорит она. – Наверное, прежде всего надо работать над какими-то большими инфраструктурными проектами, чтобы решить вопросы обеспечения водой, отоплением и энергией.



В свою очередь Филатов считает, что чиновники, градостроители и архитекторы должны придерживаться цели беречь, развивать и приумножать городской образ жизни. А это, по его словам, можно сделать путем создания "города коротких расстояний".



Бишкек, Кыргызстан



Точечная и уплотненная застройка – проблема, которая наблюдается в Бишкеке уже не первый год. Архитектор Медер Ахметов отмечает, что в столице в плане строительства домов и зданий нет одного определенного образа. По его словам, если в советское время город строился по одной мономодели, то есть имел цельный образ, то с момента обретения независимости его постепенно стал разъедать неконтролируемый капитализм.



"И парадокс в том, что образ Бишкека стал состоять из множества разных мини-образов. С одной стороны, это хорошая тенденция демократизации модели, но с другой – это должно иметь какой-то следующий шаг, в котором будет проявляться усиление определенных тенденций. Этого у нас пока нет", – считает эксперт.



Он добавляет, что в Бишкеке также не наблюдается создание каких-то конкретных элементов, которые указывали бы на национальную идентичность народа страны.



"Эта идея у нас еще не созрела и имеет только декоративный характер. Национальной архитектуры у нас пока что так и не возникло, – говорит архитектор. – Такие вопросы, я считаю, должны решаться на уровне градостроительного мышления, а не на уровне отдельных зданий".



Ахметов также указывает на то, что в советское время здания строились согласно нормам и системным подходам. И сейчас микрорайоны, где находятся советские здания, выглядят более продуманно по сравнению с новыми домами.



При этом в советском домостроении акцент делали на общественные пространства и дворы, а сами квартиры были маленькие, что не совсем отвечает сегодняшнему стилю жизни. В то же время в современном строительстве имеются другие проблемы, связанные с планировкой. Например, сильно вытянутые комнаты или неоправданно большие помещения.



"То есть мы наблюдаем такой переходный период. Бишкек находится в состоянии подростка. С одной стороны, это позитивная энергия, а с другой – избыток этой энергии производит много казусов, которые необходимо решать", – говорит эксперт.



Социолог Самар Сыргабаев добавляет, что быстрый рост высотных жилых домов, целых микрорайонов и коммерческих объектов в Бишкеке не стал решением жилищного вопроса, за исключением представителей среднего и высшего класса общества. Квартиры в новых домах из-за своей дороговизны остаются недоступными для широкого слоя населения, а сам процесс строительства с каждым годом лишь сужает пространство для человеческой жизни.



То есть Бишкек скорее становится городом для транспорта и высоток, нежели для человека, – говорит Сыргабаев. – Очень мало парков и скверов. На мой взгляд, по мере дальнейшего уплотнения высотными домами риск инфраструктурного коллапса будет нарастать. И жить в каменных джунглях будет весьма некомфортно.



Социолог отмечает, что недоступность жилья среди массовых застроек, а также отсутствие мест для элементарных прогулок и перезагрузки могут создать угрозу для эмоционального состояния людей.



Активисты и экологи неоднократно предупреждали, что хаотичное и повсеместное строительство высотных зданий к хорошему не приведет. Более того, такая застройка окончательно нарушит розу ветров и Бишкек, без того изнывающий от жары летом и смога зимой, окончательно задохнется.



Медер Ахметов отмечает, для того, чтобы город в целом был максимально комфортным для жителей, а высотные здания не мешали нормальному функционированию жизнедеятельности столицы, нужны системные и продуманные решения.



Пока что все происходит только по мере возникновения экстремальных ситуаций, а общие решения, которые разрабатываются, больше имеют популистский и политизированный характер, – говорит Ахметов. – Я считаю, что нам нужно учиться у самих себя, исходить из собственного опыта и применять те технологии, которые подходят нашему городу.



Душанбе, Таджикистан



По словам экспертов, образ Душанбе меняется фундаментально. Это совершенно другой город, нежели 10 лет назад. Изменение города происходит путем полной и радикальной замены городской ткани.



Оят Шукуров, архитектор, работающий в Таджикистане, отмечает, что сейчас в архитектуре столицы формируется новая идентичность, которая приходит на смену советской.



"Я бы сказал, что она опирается на аравийский подход к строительству городов и зданий, то есть "много башен посреди пустыни" или "исламские" орнаменты, – говорит Шукуров. – В значительной степени это современные подходы из строительной практики Аравийского полуострова. И в них я, к сожалению, вижу довольно мало истинного осмысления себя таджиками".



По словам архитектора, сложность этой "аравийской" идентичности заключается в том, что она имеет небольшую историческую глубину в контексте архитектуры. В то же время в каждой из частей Таджикистана есть собственный набор строительных техник и глубокая история их применения, будь то земля, кирпич, камень или искусство росписи и работы с гипсом.



"Безусловно в архитектуре важную роль играет заказчик, именно он задает эстетический ориентир и выбирает себе архитектора. Я вижу, что в основном взор "коллективного заказчика" в Душанбе обращен к Турции и Аравии, а не к равнинам Хатлона или горам Памира. В этом смысле сложно судить, какая удивительная национальная идентичность получится в итоге", – отмечает эксперт.



Эколог Наталья Идрисова также указывает на то, что Душанбе в последнее время претерпевает изменения, и особо важным негативным фактором является плотность возведения новостроек. По ее словам, в разрозненном многообразии жилых многоэтажек отсутствует культурный код, не продуманы стилистические паттерны, выбор цветов и зональность. Такая картина особо видна, если отойти чуть дальше от центра.



"Архитектура ведь также является и искусством, и здания должны быть не только функциональны и комфортны для жизни, учебы и работы людей, но и радовать глаз, украшать город, привлекать туристов. К сожалению, сфера современного строительства не выполняет эти функции. Нет жестких стандартов, и застройщики часто строят исходя из своих фантазий и финансов", – считает она.



Эколог отмечает, что у города была своя история прошлого в виде нарядной малоэтажной советской архитектуры в центре города, но и от нее избавились, не построив достойную альтернативу взамен. Кроме того, плотная застройка снизила уровень комфортной среды для горожан, качество воздуха оставляет желать лучшего и вкупе с нарастающими экстремальными температурами в летнее время здоровье людей находится под большой угрозой.



Прежняя планировка города, тщательно просчитанная архитекторами, предусматривала вентиляцию города, сейсмоустойчивость, сток воды и оптимальное количество транспорта, – отмечает Идрисова. – Сейчас же цель общего комфортного проживания в городе не преследуется. Многие новые дома выросли на клочке земли без места для полноценного двора, парковки или зеленых зон.



Также, по словам Идрисовой, наблюдается массовая вырубка многолетних деревьев не только вдоль дорог, но и внутри самих дворов. Неизвестно, сколько зеленых насаждений, деревьев и кустов уничтожено внутри жилых кварталов. Раскаленный бетон дорог и конструкций усиливает волны тепла, от которых в жаркий период уже страдают горожане. Плотная застройка лишает город возможности полноценно выветривать вредный смог, а уничтожение растительности – делать воздух чище и микроклимат прохладнее.



Эксперты сходятся во мнении, что у Душанбе был и все еще остается большой потенциал для того, чтобы стать привлекательным для жизни городом. Для этого необходимо, чтобы лица, принимающие решения, обратили внимание застройщиков на опыт других стран, где в сфере строительства применяются современные технологии, позволяющие экономить воду, электричество, газ, а также изобретать энергоэффективные материалы и системы.



"Нужно обязательно включать вопросы инклюзивности при строительстве новых зданий и планировке жилых кварталов и новых дорог. Необходимо продолжать развивать комфортный и доступный городской транспорт, обеспечить необходимые условия для маломобильных людей. На этом этапе нужно защитить оставшиеся многолетние деревья и создать безопасные условия также для пешеходов и велосипедистов", – заключила Наталья Идрисова. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702156740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон об усилении защиты прав ребенка одобрили сенаторы

- Будем наказывать вплоть до увольнения: Алихан Смаилов потребовал устранить недочеты в оцифровке земельных ресурсов

- Реализация Указа Президента РК: первое заседание Инвестштаба в новом формате прошло в Правительстве

- О казахстанской гражданской авиации

- Правительству пора работать без оглядки на Администрацию Президента

- Внедрение стандартов ОЭСР в корпоративном управлении будет содействовать доступу казахстанских компаний к мировым рынкам капитала - Галымжан Койшыбаев

- Кадровые перестановки

- Информационное сообщение о корректировке тарифов на электроэнергию

- Рабочий график главы государства

