 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия вообще не собирается наступать на Украине, - Витторио Рангелони
00:48 10.12.2023

Aydinlik Gazetesi
Турция

Журналист Рангелони из Донецка: тактика России – управление конфликтом в долгосрочной перспективе
Журналист Рангелони: Россия не планирует крупное наступление на Украине

Проблема ВСУ не в боеприпасах, а в человеческом ресурсе. А Россия, имея все необходимое, не включает в свою тактику масштабные атаки, заявил журналист из Донецка Витторио Рангелони в беседе с Aydınlık. Кроме того, он отметил, что Украины в прежних границах больше не будет.

В последние недели российская армия продвинулась на нескольких фронтах. Журналист, проживающий на Украине, рассказал, что Киев испытывает проблемы в своей военной силе. По его словам, все, кто был близок к Зеленскому в Киеве, сейчас дистанцировались от него.

В рамках российско-украинского конфликта в последнее время произошли важные события в военном и политическом отношении. Снижение поддержки Украины и продвижение российской армии на фронте, особенно в Донецке, влияют на ход конфликта. Продолжающийся кризис между военным руководством Киева и Зеленским ставит под сомнение выдвижение его кандидатуры на выборах, которые должны состояться в 2024 году, хотя это еще не точно. Журналист Витторио Рангелони (Vittorio Rangeloni), проживающий в регионе, в беседе с Aydınlık рассказал о последних событиях.

"Не намерен оставлять пост"

Кризис в украинской администрации отражается и на поле боя. Конфликт между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Зеленским оказывает влияние на определение стратегии украинской армии.

"Зеленский неоднократно заявлял, что, пока военный конфликт продолжается, выборов не будет, и понятно, что основные причины – политические, а не технические, – говорит Рангелони. – В течение нескольких месяцев рейтинг украинского президента падал в силу различных факторов, таких как дикая мобилизация или обещания контрнаступления, которое должно было дать больше результатов".

"Многие близкие к Зеленскому люди, от Арестовича* до Залужного, начали дистанцироваться от него, – продолжил журналист из Донецка. – Первая леди также заявила, что не хочет, чтобы ее муж снова баллотировался на следующих выборах. Тем не менее похоже, что Зеленский, несмотря на то, что постепенно оказывается в изоляции, не намерен покидать пост президента".

"Проблема для Киева – в человеческой силе, а не в оружии"

Самая обсуждаемая тема в последнее время – сокращение поставок вооружений на Украину и неуклонное прекращение западной помощи. Представители киевской администрации, прежде всего Зеленский, уже жаловались по этому поводу.

Отметив, что пока признаки нехватки боеприпасов на фронте еще явно не проявились, Рангелони добавил: "У Украины еще много боеприпасов и оружия. Главная проблема – человеческие ресурсы. С Запада могут прийти сотни единиц бронетехники и танков, но вам нужно найти экипаж, который будет управлять ими. Потери постоянные и тяжелые, новобранцы недостаточно мотивированы и, главное, не обучены. Время добровольцев прошло. Все, кто хотел присоединиться к армии, давно сделали это".

Тактика, основанная на управлении конфликтом в долгосрочной перспективе

Говоря также о наступлении российской армии, Рангелони предположил, что Москва не начнет тотальную атаку и будет продолжать операцию, добиваясь локального продвижения.

"Россия вкладывает большие инвестиции в производство оружия и боеприпасов, разработку новых военных технологий. Ситуация на местах также указывает на иной подход России к конфликту, основанный на управлении им в долгосрочной перспективе", – отметил собеседник издания.

"Лично я не думаю, что мы увидим новые масштабные атаки, как в феврале 2022 года", – добавил он.

Рангелони заметил: "Сегодня мы видим, что так называемое "контрнаступление" ВСУ на линии фронта подавлено, при этом российские вооруженные силы наступают на многих участках фронта, прежде всего в Новомихайловке, Марьинке, Авдеевке, Купянске. Российские военные восстановили контроль над некоторыми районами, утраченными в ходе украинского контрнаступления за последние месяцы. Полагаю, что в ближайшие месяцы Россия будет продолжать в том же духе, действуя локально шаг за шагом на различных участках фронта. Это подход, нацеленный на истощение противника за счет оптимизации своих собственных ресурсов и ограничения потерь".

"Они не думают договариваться"

Владимир Путин в последнее время говорит, что Россия всегда открыта для переговоров. Однако со стороны Украины иная ситуация. По словам журналиста из Донецка, Зеленский еще не отменил указ, запрещающий вести переговоры с Москвой. Рангелони расценивает эту ситуацию как политический сигнал, показывающий, что Киев продолжает верить в поддержку Запада и не думает договариваться.

"Однако внутри самого Евросоюза ситуация тоже меняется. Стран, желающих продолжать направлять средства в эту черную дыру, становится все меньше. Но одно можно сказать наверняка: Украины в прежних границах больше не будет", – сказал журналист.

Автор: Озгюр Алтынбаш (Özgür Altınbaş)

* Алексей Арестович – лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702158480


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