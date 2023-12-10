Парламент Дании запретил сжигать Коран. Теперь это уголовное преступление

08:48 10.12.2023

Решение Дании по Корану! Одобрено парламентом

Haber7: в Дании приняли закон, запрещающий сжигать Коран



В Дании приняли закон, квалифицирующий сожжение Корана и других священных писаний как преступление, сообщает Haber7. Теперь за такие действия можно лишиться свободы на срок до двух лет. Мусульмане восприняли это событие как свою победу.

После провокационных действий в отношении Корана Дания приняла меры и решила объявить проявление неуважения к священным писаниям преступлением. В результате голосования, проведенного в датском парламенте, 94 голосами "за" и 77 голосами "против" был принят законопроект, квалифицирующий сожжение Корана и других религиозных текстов как преступление.



Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард (Peter Hummelgaard) заявил: "Мы должны защитить безопасность Дании и датчан. Поэтому важно, чтобы мы теперь обеспечили лучшую защиту от систематического неуважения, которое мы здесь уже давно наблюдаем".

Голосование шло более четырех часов, при этом левые и крайне правые партии выразили возмущение в адрес правительства, обвинив его в "трусости".



Нарушение закона грозит лишением свободы сроком до двух лет

В соответствии с новым законом, неуважение к тексту, книге или предмету, имеющему религиозное значение для общества, считается преступлением. Нарушители нового закона могут подвергнуться штрафу или лишению свободы сроком до двух лет. Для вступления документа в силу его должна одобрить королева Дании Маргрете. Как ожидается, это произойдет в текущем месяце.



В этом году в Дании было организовано множество провокационных акций в отношении Корана перед посольствами мусульманских стран и культовыми сооружениями прежде всего со стороны членов расистской группы "Датские патриоты".



"Закон был принят в результате интенсивных усилий Института представительства мусульман Дании"

Председатель "Национального видения исламского общества" Кемаль Эргюн (Kemal Ergün) прокомментировал принятие закона на своем аккаунте в социальных сетях, отметив: "В результате интенсивных усилий Института представительства мусульман Дании, членом которого является и наша организация, сегодня в датском парламенте был принят законопроект, предусматривающий наказание за оскорбление Корана и других священных книг в Дании. Хотел бы поблагодарить наших братьев - членов организации и другие братские учреждения, которые внесли свой вклад в этой связи. Надеюсь, что этот закон создаст прецедент и для других европейских стран, будет способствовать миру и спокойствию".



Комментарии читателей:



Гость

Прекрасное событие.



Гость

Наконец-то.



Yakamoz

Поздравляю...



orhan

Спасибо 94 депутатам.



Engin

Так вы людьми станете.



Faruk

Хорошее решение. Надеюсь, таких гуманных, нравственных действий будет больше...



Diyarbakır-21

Это по-человечески.



ALP

Теперь очередь Швеции.



ömer faruk

Браво, датское правительство. Надеюсь, другие европейские страны подхватят...



Гость

Этот закон должен иметь силу во всех европейских странах. Разумное решение.



islam

Это нужно было сделать раньше, но решение очень хорошее.

Dass

Дания известна как бандитское государство.



Гость

Им ни в коем случае нельзя доверять.



Ahmed

Вот что значит страх.



dumrul

Хорошая новость. И поздравляю, потому что это победа!



Автор статьи: Мехмет Кючуккахведжи (Mehmet Küçükkahveci)



10.12.2023