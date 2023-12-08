Казахстанка Наталья Местоева впервые в истории выиграла этап Кубка мира по практической стрельбе из ружья

11:24 10.12.2023

Историческую победу одержала спортсменка из Казахстана на ЧМ по стрельбе



Наталья Местоева завоевала "золото" на чемпионате Кубка мира по практической стрельбе из ружья. Это первый раз, когда Казахстан завоевал первое место в данном виде спорта, сообщает Zakon.kz.



Турнир прошел в Таиланде. Наталья Местоева завоевала две медали: "золото" и первое место в дуэли и "бронзу" и третье место в личном зачете.



Женская сборная из Казахстана в составе Местоевой Натальи, Уваровой Лилии, Асыкбаевой Кристины, Кабашевой Даны заняла 2 место в командном зачете.



