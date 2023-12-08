В западно-казахстанском областном центре Актау лопнул теплопровод, а за окном - минус...

12:09 10.12.2023

В Актау ремонтируют теплопровод после отключения тепла



На магистральном теплопроводе в Актау произошла аварийная ситуация, подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах, сообщает Zakon.kz.



Аким города Улугбек Тналиев сообщил, что в нескольких микрорайонах введены временные ограничения для ликвидации аварии.



Тналиев выехал на место аварии и в настоящий момент держит ситуацию под контролем.



