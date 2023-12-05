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Подходит ли к концу эпоха бесспорного господства США в морях вокруг Китая? - Хасан Эрель
12:19 10.12.2023

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ США И КИТАЕМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

05.12.2023
Хасан Эрель
Подходит ли к концу эпоха бесспорного господства США в морях вокруг Китая?
Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несомненно, претерпела тактические изменения в связи с израильско-палестинским конфликтом, который вспыхнул в Газе и имеет тенденцию распространяться на регион. Однако говорить о смене направления в стратегическом или геополитическом плане невозможно.

Изменение стратегии США по окружению России через Украину, а затем Китая через напряженность на Тайване можно охарактеризовать только как изменение календарного плана. Оккупация США сектора Газа и необходимость размещения военных кораблей вокруг Ближнего Востока потребовали новой инициативы против Китая в дипломатической сфере. Мы видели это во время визитов министра иностранных дел Китая Ван И и председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты. Также не следует упускать из виду, что эти визиты начались с визита в Пекин Генри Киссинджера, архитектора китайской инициативы в 1970-х годах (против СССР), несмотря на его 100-летний возраст. Однако ни Америка, ни Китай не осознают, что настоящая борьба - это борьба за лидерство в глобальном масштабе, и они продолжают свою подготовку соответствующим образом.

Пентагон находится в процессе развертывания новых ракетных комплексов средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Развертывание официально запланировано на следующий год и призвано "удержать Китай от вторжения на Тайвань", по словам генерала Чарльза А. Флинна, командующего Тихоокеанской армией США (USARPAC). Флинн также объявил, что армия США развернет пусковую платформу для наземных версий ракет средней дальности Tomahawk. "Мы протестировали их, и сегодня у нас есть одна или две батареи, - сказал генерал Флинн. - Мы планируем развернуть эту систему в 2024 году. Я не буду говорить, где и когда. Но я просто скажу, что мы их развернем".

Ракеты наземного базирования были запрещены в соответствии с Договором между США и СССР о ядерных силах средней дальности (РСМД) 1987 года. Соглашение запрещало ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. Однако США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения в 2019 году. За этим выходом стоял расчет на возможную войну против Китая, а не России. Ракета, которую США продолжали разрабатывать, несмотря на то, что она была запрещена для этой цели, была GLCM (крылатая ракета наземного базирования) под названием BGM-109G Gryphon. Gryphon - дозвуковая крылатая ракета с дальностью полета 2780 км и одной термоядерной боеголовкой W84 (мощность до 150 килотонн).

Ее способность нести термоядерные боеголовки W80 означает, что старый Gryphon фактически воскрес; разница лишь в том, что его целью является не Россия, а Китай и, скорее всего, Северная Корея. Предполагается, что ракеты будут размещены в Японии, на Филиппинах и Гуаме. Это включает в себя развертывание аналогичных пусковых установок Tomahawk Корпусом морской пехоты США (USMC), в то время как ВМС США уже располагают несколькими пусковыми платформами морского базирования Tomahawk. Все это ясно указывает на согласованные усилия по окружению Китая враждебными военными базами и инфраструктурой, вынуждая его реагировать соответствующим образом. Хотя Пекин отдает приоритет мирным переговорам и разрядке, он продолжает готовиться к войне и рассчитывает на превосходство. Азиатско-Тихоокеанский регион и его оживленные морские маршруты жизненно важны для экономики азиатского гиганта, ориентированной преимущественно на экспорт. Помимо того, что Китай является ядерной державой, он также является страной, обладающей гиперзвуковыми ракетами, наряду с Россией. Он не потерпит и не оставит без ответа любое развертывание США, которое может поставить под угрозу его интересы.

Стратегия США по окружению Китая основана на морях. Однако количество действующих военных кораблей США значительно сократилось после окончания холодной войны. Тем не менее, США полагались на свое подводное превосходство с помощью своих передовых подводных лодок. Возможно, сейчас США теряют это превосходство. Китай добивается успехов в области подводных технологий и возможностей обнаружения подводных объектов. Снимки, сделанные американскими спутниками-шпионами, показали, что ранее в этом году Китай запустил атомную подводную лодку с водометным двигателем вместо гребных винтов. Технология шумоподавления, используемая на подводных лодках США, впервые была продемонстрирована на китайской подводной лодке. Карлсон, бывший офицер ВМС США, прогнозирует, что новые китайские подводные лодки будут такими же бесшумными, как российские ударные подводные лодки класса "Акула I", введенные в эксплуатацию в 1990-х годах. Основная часть современной подводной техники Китая производится на дизель-электрических подводных лодках обратного проектирования, приобретенных у России. Постоянно укрепляющиеся военные связи между Москвой и Пекином позволяют предположить, что Россия, возможно, захочет поделиться некоторыми из своих передовых подводных технологий с Китаем. Западная часть Тихого океана становится все более опасной для американских подводных лодок.

Австралия утверждает, что несколько месяцев назад китайский эсминец использовал гидроакустические импульсы, чтобы обнаружить и воздействовать на водолазов ВМС Австралии. Хотя представитель Министерства обороны Китая отрицает это, встреча свидетельствует о том, что западные правительства занимают более активную позицию в отношении иностранных военных, которые ведут наблюдение за морем и другие виды деятельности вблизи границ Китая. Китай также добивается значительного прогресса в наблюдении за подводными лодками. Китай почти завершил строительство нескольких подводных сенсорных сетей, известных как "Подводная Великая китайская стена" в Южно-Китайском море и других районах у своего побережья. Согласно китайским военным и академическим источникам, сети обеспечивают гораздо лучшую способность обнаруживать подводные лодки противника. В августе Китай провел более чем 40-часовые учения по охоте за подводными лодками в Южно-Китайском море с участием десятков противолодочных патрульных самолетов Y-8. В октябре военно-морские силы Китая и России провели совместные учения по противолодочной обороне в Беринговом море у берегов Аляски.

Все эти события означают, что окончательное выяснение отношений между США и Китаем все еще стоит на повестке дня и эпоха бесспорного господства США в морях вокруг Китая подходит к концу.

Источник - katehon.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702199940


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