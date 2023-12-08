Нидерланды возобновили покупку СПГ из России: мерзнут амстердамские бляди...

12:22 10.12.2023

Срывать срок поставок и еще 3 ошибки начинающего селлера

В сентябре Нидерланды возобновили закупки сжиженного природного газа у России после трехмесячного перерыва, показывают статистические данные.



За указанный месяц Амстердам приобрел 211,5 миллионов кубометров российских углеводородов на общую сумму 109 миллионов евро. В результате месячный общий объем нидерландского импорта из России вырос на 5,3 процента и достиг 410,5 миллиона долларов.



В апреле министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил о работе правительства по прекращению импорта сжиженного природного газа из России, включая отказ от подписания новых контрактов в текущем году и стремление к расторжению предыдущих соглашений. Эти заявления сопровождались резким снижением объема импорта в мае на почти 30 процентов, а в июне он вовсе прекратился.



В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов подчеркнул, что Россия не отказывается от поставок энергоносителей на Запад, оставаясь надежным поставщиком газа даже в текущих условиях.



Авторы: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА