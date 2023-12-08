В Ханты-Мансийском округе найдены руины древнейшей в мировой истории!!! крепости - ее обороняли 8 тысяч лет назад

16:21 10.12.2023

В Сибири обнаружили укрепленные доисторические поселения



Международная группа ученых обнаружила укрепленные доисторические поселения в отдаленном регионе Сибири. Судя по находкам, охотники-собиратели в Сибири строили сложные оборонительные сооружения вокруг своих поселений еще 8 тысяч лет назад.



Это открытие меняет мнение ученых о том, что люди начали строить постоянные поселения с монументальной архитектурой и сложными социальными структурами только с появлением сельского хозяйства.



"Благодаря детальным археологическим исследованиям в Амнии в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, мы собрали образцы для радиоуглеродного датирования, подтвердив доисторический возраст этого места и установив, что он является старейшим известным фортом в мире. Наши новые палеоботанические и стратиграфические исследования показывают, что жители Западной Сибири вели утонченный образ жизни, основанный на богатых ресурсах таежной среды". Доисторические жители ловили рыбу в реке Амния и охотились на лосей и северных оленей, используя костяные и каменные копья. Чтобы сохранить излишки рыбьего жира и мяса, они изготавливали искусно украшенную керамику", - рассказывает команда исследователей.



На сегодняшний день известно около десяти укрепленных сооружений каменного века, с домами-ямами, окруженными земляными стенами и деревянными частоколами, пишет Аrgumenti.ru.