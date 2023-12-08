|Украиной правят "придурки и неонацисты", - Путин обзывается
16:30 10.12.2023
Путин заявил, что Украиной правят "придурки и неонацисты"
Президент России Владимир Путин охарактеризовал украинские власти как "придурков" и "неонацистов".
Путин прокомментировал аплодисменты, которыми встретили ветерана пехотной дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, и заявил, что в современной Украине "людей вылавливают, уничтожают на улицах".
"Мало того что они придурки, так они еще и неонацисты", - сказал президент России в эфире "Москва.Кремль.Путин", сообщает Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Авторы: ДМИТРИЙ ИСТРОВ