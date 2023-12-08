Украиной правят "придурки и неонацисты", - Путин обзывается

16:30 10.12.2023

Путин заявил, что Украиной правят "придурки и неонацисты"



Президент России Владимир Путин охарактеризовал украинские власти как "придурков" и "неонацистов".



Путин прокомментировал аплодисменты, которыми встретили ветерана пехотной дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, и заявил, что в современной Украине "людей вылавливают, уничтожают на улицах".



"Мало того что они придурки, так они еще и неонацисты", - сказал президент России в эфире "Москва.Кремль.Путин", сообщает Павел Зарубин в своем Telegram-канале.



Авторы: ДМИТРИЙ ИСТРОВ