Зеленский экстренно и секретно рванул в Аргентину. Готовит "крысиную тропу"?

16:33 10.12.2023

Объяснен тайный смысл поездки Зеленского в Аргентину к "анархо-капиталисту" Хавьеру Милею

Посещение инаугурации нового президента южноамериканской страны – предлог для встречи с Орбаном



Пока на Украине идут тяжелые бои, а хваленый "контрнаступ" продолжает захлебываться, Владимир Зеленский отправился в Южную Америку на торжества по случаю инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. Что стоит за заокеанским вояжем главы киевских властей – попробуем разобраться.



Посещение инаугурации нового президента южноамериканской страны – предлог для встречи с Орбаном



Украинский лидер Владимир Зеленский поедет на инаугурацию избранного президента Аргентины Хавьера Милея, сообщил Киев в субботу.



Офис президента Украины заявил, что Зеленский "находится на пути в Аргентину, чтобы присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея", которая должна состояться в воскресенье.



Считавшийся политическим аутсайдером, в прошлом исполнитель каверов группы The Rolling Stones, правый популист Хавьер Милей пообещал искоренить политический истеблишмент Аргентины и выиграл выборы в конце ноября, напоминает Agence France Presse. Бывший комедиант Зеленский поздравил его, и оба политика поговорили по телефону вскоре после избрания Милея.



Затем Зеленский поблагодарил считающегося "анархо-капиталистом" Милея за его "явную поддержку Украины".



"Это хорошо замечено и оценено украинцами", - написал Зеленский в соцсети X, ранее известной как Twitter.



Офис Хавьера Милея опубликовал заявление после звонка, в котором говорится, что он "предложил Аргентине стать принимающей стороной саммита между Украиной и Латинской Америкой".



Несмотря на зачастую негативное внимание, которое экстравагантный стиль Хавьера Милея, его внутренняя и экономическая политика привлекали в большей части западной прессы во время предвыборной кампании, он также придерживался проамериканской внешнеполитической позиции и критиковал Россию и Китай.



Поездка Зеленского, анонсированная в Telegram, будет посвящена давнему стремлению Украины заручиться поддержкой стран Глобального Юга в конфликте против России, отмечает гонконгское издание South China Morning Post.



Украинский президент сообщил, что по пути в Аргентину встретился с премьер-министром западноафриканской островной страны Кабо-Верде Улиссесом Коррея-э-Сильвой и поблагодарил его за поддержку украинских инициатив.



Зеленский надеется созвать "глобальный мирный саммит" и продвигает "мирный" план, основанный на выводе российских войск с Украины и признании ее постсоветских границ 1991 года. Киев пытается наладить связи с правительствами Африки, Азии и Латинской Америки, но обнаружил, что поддержка Киевом Израиля расходится с позициями некоторых из этих стран, подчеркивает South China Morning Post.



Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов собирается присутствовать на церемонии, сообщают российские государственные информационные агентства.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль "принял к сведению ряд заявлений, которые Хавьер Милей сделал в ходе предвыборной кампании".



"Но мы сосредоточимся на нем и будем судить о нем главным образом по заявлениям, которые он сделает после инаугурации", - добавил Песков.



Как напоминает Agence France Presse, президент России Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с победой, согласно заявлению Кремля.



На инаугурации планируется присутствие ряда других иностранных лидеров. Планируется, что в мероприятии примут участие король Испании Фелипе VI, президент Венгрии Виктор Орбан, президент Парагвая Сантьяго Пена, президент Уругвая Луис Лакалле Поу и президент Чили Габриэль Борич, отмечает Agence France Presse. Бывший правопопулистский президент Бразилии Жаир Болсонару, чья политика гораздо ближе к политике Милеи, чем политика нынешнего левого президента Лулы, также ожидается на инаугурации.



На этой неделе украинские СМИ предположили, что инаугурация Милея может послужить предлогом для встречи Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для урегулирования разногласий по поводу заявки Украины на членство в Европейском союзе. На саммите ЕС на следующей неделе будет принято решение о том, начинать ли переговоры с Украиной и Молдовой – как рекомендовано Исполнительной комиссией ЕС – об их заявках на получение членства. Решение должно быть принято единогласно, и Орбан неоднократно высказывался против начала переговоров сейчас.



Глава администрации Зеленского Андрей Ермак заявил на этой неделе, что он пытается организовать подходящее время для встречи украинского президента с Орбаном.



Андрей Яшлавский