 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 10.12.2023
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Суббота, 09.12.2023
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Пятница, 08.12.2023
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Экибастузская ТЭЦ опять немножко взорвалась, - чиновникиKZ просят потерпеть и не верить сплетням
16:36 10.12.2023

Авария на ТЭЦ: энергетики обратились к жителям Экибастуза Опубликовано: Сегодня, 10 декабря 2023, 16:57 Восстановительные работы на ТЭЦ Экибастуза. Фото: instagram/ete_ekb 6 2 В связи с аварией на Экибастузской ТЭЦ, коммунальное предприятие обратилось к жителям города, передает NUR.KZ со ссылкой на "Экибастузтеплоэнерго".

В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что работы по восстановлению работы ТЭЦ все еще продолжаются, на месте работают свыше ста человек. "В связи с публикацией в социальных сетях недостоверной информации и фотографий касательно ситуации на Экибастузской ТЭЦ, просим доверять только официальным источникам", - призвала компания в своем Instagram.

В компании сообщили, что повреждение на золопроводе было обнаружено в в 1:10, а устранено в 05:30 часов. "Работы по восстановлению были начаты незамедлительно. На станции сейчас работают более 100 человек. Из-за имеющегося повреждения была подтоплена багерная насосная. Силами рабочего персонала ЭТЭЦ и управления ЧС Экибастуза ведется откачка воды", - отмечается в сообщении. В рабочем режиме на ТЭЦ - 7 котлоагрегатов станции, а также 3 водогрейных котла на резервном топливе - мазуте.

Станция, как заверили в компании, обеспечена достаточным количество мазута. После завершения ремонтных работ температура в тепловых сетях будет повышаться по графику. Сегодня мы сообщали о том, что на Экибастузской ТЭЦ снова произошла авария. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. Кроме этого, сегодня коммунальные аварии произошли в ряде городов Казахстана. В Балхаше и Актау минувшей ночью из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдаются проблемы с водоснабжением, а в Степногорске продолжают устранять проблемы с отоплением. Автор: Жанна Мусабаева

Источник - nur.kz
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