Огненные разломы Африки. С деколонизацией придется подождать, - С.Кожемякин

17:17 10.12.2023 Противоречия капиталистической системы наиболее выпукло проявляются на ее периферии, например в Африке. Судан и Эфиопия страдают от гражданских конфликтов. Сложные процессы переживает Сахель, где антиколониальные настроения привели к военным переворотам.



Страдающий Сахель



Ситуацию в современном мире хорошо иллюстрирует поговорка "Где тонко, там и рвется". "Огненные разломы" возникают как по линиям непосредственного соприкосновения соперничающих держав, так и в "геополитическом захолустье". Этому способствует соединение негативных факторов - острых внутренних проблем и борьбы внешних игроков за ресурсы и транспортные маршруты. Примером служит Сахель - полоса африканских саванн, протянувшаяся от Атлантического океана до Красного моря. Периоды засухи становятся здесь все продолжительнее, а промежутки между ними - короче, затрагивая более чем 100-миллионное население региона.



Экономические трудности провоцируют нестабильность, приобретающую этническую и религиозную окраску. Показательна судьба народа фульбе, населяющего полтора десятка стран. Многие его представители занимаются скотоводством, и природные "сюрпризы" разорили миллионы из них. А поскольку в большинстве государств фульбе являются меньшинством и не могут влиять на политику, они стали поставщиками "рекрутов" для экстремистских группировок - "Боко харам"*, "Исламское государство в Западной Африке"* и т.д.



Использование радикалов в играх внешних сил только усугубило положение. Если пятнадцать лет назад на Сахель приходился 1 процент жертв терактов, то теперь эта цифра выросла до 43 процентов. Это вызывает рост протестных настроений. Главной мишенью недовольства стала Франция - бывшая метрополия большинства западноафриканских государств, сохранившая громадное влияние. Десятилетие назад под предлогом борьбы с терроризмом тысячи французских военнослужащих обосновались в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Чаде, Мавритании.



Неспособность (или нежелание) Парижа победить исламистов и углубляющийся кризис привели к серии переворотов. Один из последних состоялся в Нигере - одной из беднейших стран и сырьевых баз западного капитала. На добываемом здесь уране работают европейские АЭС, однако страна получает лишь 13 процентов его рыночной стоимости.



Новая власть во главе с бывшим командующим президентской гвардией Абдурахманом Тчиани сделала ряд прогрессивных шагов. Разорваны кабальные военные соглашения с Парижем, до конца года должен завершиться вывод французского контингента. Делегация Нигера посетила Иран, договорившись сотрудничать в сфере энергетики. На региональном уровне страна сблизилась с Мали и Буркина-Фасо, где ранее также произошли перевороты. Они подписали хартию о создании "Альянса государств Сахеля" со взаимной обороной от внутренних и внешних угроз. Это произошло на фоне плана интервенции, который разрабатывался Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) при подстрекательстве Франции.



Но дальше этого "деколонизация" не пошла. Новая власть сохраняет зависимость даже от Парижа (уранодобывающая компания "Орано" работает до сих пор), не говоря уже о других державах. После короткой паузы возобновилась деятельность американских авиабаз в Ниамее и Агадесе, с которых ведется наблюдение за Сахелем. Недавно туда в рамках ротации прибыли новые военнослужащие. Американский сенат большинством голосов отверг инициативу конгрессмена Рэнда Пола, призвавшего отозвать расквартированных в Нигере 1,1 тыс. военных. По словам председателя комитета по международным отношениям Бена Кардина, это создаст вакуум, который заполнит Россия. "Мы и так не уделяем достаточного внимания этой части мира", - заявил он.



О том, что США стремятся заменить Францию в роли "покровителя" Нигера, говорит и назначение нового посла, и информационные вбросы, что это-де Вашингтон убедил ЭКОВАС отказаться от вторжения. Однако американские власти изменили бы сами себе, не добавь они изрядной порции шантажа. Белый дом заморозил выделение 200 млн долл. на борьбу с терроризмом и еще 442 млн на поддержку экономики, уточнив, что страна получит их "после восстановления демократического правления". Это серьезный удар, учитывая, что 40 процентов бюджета Нигера формируется за счет доноров. После переворота страна оказалась в блокаде. Активы в зарубежных банках заморожены, на три четверти сократились поставки электроэнергии. Рост цен на продовольствие может вызвать скачок числа голодающих, которое еще до смены власти составляло 3,3 млн человек.



Сомнительные мишени



Серьезные противоречия характерны и для других стран региона. В Буркина-Фасо недавно был обнародован проект реформ. Среди его пунктов - внедрение всеобщей системы медицинского страхования, демократизация политической сферы. Власти, однако, не покушаются на привилегии иностранных горнодобывающих компаний, отчисления которых ограничиваются 20-процентным роялти. Единственное предложенное изменение - направить средства не в муниципалитеты, где они часто разворовываются, а напрямую в бюджет. Страна продолжает сотрудничество с МВФ, недавно получив очередной кредит размером 305 млн долл. Несмотря на вывод французских войск, ситуация с безопасностью не улучшилась. Если в прошлом году число погибших мирных жителей оценивалось в 1,1 тыс., то за девять месяцев этого года их количество уже превысило 1,6 тыс. Свыше 2 млн жителей покинули свои дома.



Еще масштабнее всплеск насилия в Мали. Число жертв террористических атак за последний год выросло на 40 процентов. Большинство из них совершили две джихадистские группировки - "Исламское государство"* и "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь Муслимин"*. Первое развернуло наступление в областях Менака и Гао, второе продолжает осаду ключевого города Томбукту. Но власти выбрали другую цель для наступления - туарегов. Этот народ издревле проживал в Западной Африке и имел собственное государство - Султанат Агадес. В начале прошлого века его захватили французские колонизаторы, а после их ухода территории туарегов были разделены между Мали, Нигером, Алжиром, Ливией. Это вызывало регулярные восстания, последнее из которых произошло в 2012 году. Туареги Мали выступили против прозападного правительства и, заняв север страны, провозгласили государство Азавад. В 2015 году враждующие стороны подписали мирное соглашение, предусматривающее создание автономии и интеграцию туарегских отрядов в малийскую армию. За режимом прекращения огня наблюдали миротворцы ООН. В их задачи входила также защита ключевых районов от исламистов. Последние объявили войну не только властям страны, но и движению туарегов.



Почти десятилетие правительство саботировало выполнение договора. Новая власть во главе с полковником Ассими Гойтой и вовсе взяла курс на его срыв. Сначала она провела референдум по новой Конституции, в которой не отражены требования туарегов, а затем потребовала вывода миротворцев. Это привело к возобновлению боевых действий. 14 ноября власти объявили о взятии города Кидаль, с 2012 года контролируемого туарегами. На стороне армии действуют наемники из ЧВК "Вагнер".



Военные успехи использованы для разжигания шовинизма. "Мы работаем, чтобы отвоевать наши земли, которые захвачены ордами варваров без веры и законов, единственная цель которых - причинять страдания невинным людям", - провозгласил один из лидеров хунты Малик Диау. Эти взгляды разделяются не всеми. Глава марксистско-ленинской партии "Африканская солидарность за демократию и независимость" Умар Марико обвинил власти в провоцировании вражды для укрепления своих позиций и напомнил, что восстание туарегов было законной реакцией на действия коррумпированного режима. Подчеркнув, что конфликт выгоден исламистам, политик призвал спасти мирное соглашение.



Увещевания вряд ли тронут правителей, ведь у них имеется материальный интерес. Главный экспортный продукт Мали - золото. Его месторождения на юге принадлежат канадским компаниям Barrick Gold и B2Gold, британской Hummingbird Resources и австралийской Resolute Mining. Портить с ними отношения хунта опасается, что доказал недавно принятый горный кодекс. В нем предусматривается увеличение доли государства до 30 процентов, но лишь в новых проектах. Речь, очевидно, идет о месторождениях на севере, находящихся под контролем туарегов. В стремлении вернуть их власти рассчитывают на Москву: в ноябре стороны подписали соглашение о строительстве аффинажного завода в Бамако с объемом переработки 200 тонн золота в год.



Неудивительно, что Гойта со товарищи не торопятся расстаться с властью. Намеченные на февраль 2024 года президентские выборы отложены на неопределенный срок под предлогом пересмотра списков избирателей. Положение простых жителей между тем ухудшается. Уровень крайней бедности за год вырос с 15,9 до 19,1 процента, а "обычная" достигла 45,4 процента.



Кровавые расколы



Катастрофической становится ситуация на восточной окраине Сахеля, в Судане. Там продолжается конфликт между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). В 2019 году обе структуры совершили переворот, а их командующие - Абдель-Фаттах аль-Бурхан и Мухаммед Хамдан Дагало - поделили власть, подавляя народные выступления и ведя авантюристическую внешнюю политику. Судан восстановил отношения с США и выразил готовность признать Израиль.



В апреле борьба за доминирование вылилась в гражданскую войну. Бои охватили крупнейшие города, в том числе столицу - Хартум. Это привело к огромным потерям среди мирного населения. Более 6 млн жителей стали беженцами, из них почти 1,5 млн покинули страну. Противостояние подпитывается иностранным вмешательством. СБР поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, отправляющие им оружие. Еще одним поставщиком вооружений, например зенитных систем, источники называют ЧВК "Вагнер". Аналогичную позицию заняли Эфиопия и войска Халифы Хафтара в Ливии. В свою очередь, суданскую армию поддерживают Египет, Саудовская Аравия, Эритрея, а также США, которые ввели санкции против СБР. Ряд СМИ говорит о помощи вооруженным силам со стороны Украины.



Полгода бои велись с переменным успехом, однако в последние недели армия стала сдавать позиции. Усиленные бронетехникой и беспилотниками силы Дагало заняли почти весь Дарфур - регион на западе Судана, развернули наступление на Кордофан, провинции Белый Нил и Эль-Гезира. Нередко столкновения перерастают в беспощадную резню. В Дарфуре СБР напало на лагерь беженцев из числа негроидной народности масалит. Число убитых оценивается в 1,3 тыс. Для СБР это привычное занятие. Они выросли на базе арабского ополчения "Джанджавид", которое использовалось суданскими властями для подавления восстания в Дарфуре в начале 2000-х годов.



Межэтническая вражда разгорается в Эфиопии. В 2020-2022 годах здесь полыхала война между центральным правительством и штатом Тыграй, требовавшим широкой автономии. На стороне властей выступили ополчения штата Амхара, населенного одноименным народом, и войска соседней Эритреи. Боевые действия завершились победой Аддис-Абебы, но вчерашние союзники посчитали себя обделенными. Амхара не дождались возвращения западной части штата Тыграй, отторгнутой от них в 1990-е годы. Эритрея недовольна сохранением в регионе правительства Народного фронта освобождения Тыграй, с которым давно враждует.



Напряжение усилил церковный раскол. После решения епископов штата Оромия отделиться от Эфиопской православной церкви руководство последней (преимущественно из народа амхара) обвинило премьер-министра Абия Ахмеда в потакании "отступникам". А уж после приказа властей распустить местные ополчения конфликт разгорелся в полную силу. Отряды амхара заняли крупнейшие города штата. И хотя впоследствии они были отбиты армией, в сельских районах ополчения до сих пор активны.



В конфликт может вмешаться Эритрея. В октябре Абий Ахмед заявил, что Эфиопия "имеет законные права на выход к Красному морю" и, если необходимо, будет добиваться этого силой. В Эритрее сочли это угрозой, ведь именно образование страны в 1993 году лишило Аддис-Абебу морских портов. Стабильность в Эфиопии подрывают рыночные реформы. По требованию МВФ власти сократили госрасходы, выставили на торги активы ведущего провайдера сети Интернет и телефонной связи Ethio Telecom, открыли банковский сектор для иностранного капитала. А поскольку неолиберализм всегда идет рука об руку с дестабилизацией, страну ждут тяжелые времена.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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