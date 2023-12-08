 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 09.12.2023
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В КазМинэнерго отреагировали на "инциденты" в Экибастузе, Балхаше и Актау
17:49 10.12.2023

Пресс-служба Минэнерго РК отреагировала на инциденты, связанные с теплоснабжением в Экибастузе, Балхаше и Актау, сообщает Zakon.kz.
Во всех городах инциденты произошли в период с 9 на 10 декабря.

"Стоит отметить, что случившиеся инциденты в указанных городах характеризуются как технологические нарушения. Прекращение теплоснабжения потребителей не допущено".
Пресс-служба Минэнерго РК
Отмечается, что в текущем году для обеспечения стабильного теплоснабжения на всех энергоисточниках страны был выполнен беспрецедентно большой объем работ. Благодаря этому удалось избежать глобальных аварий с массовым ограничением в теплоснабжении.

"Министерство энергетики РК мониторит ситуацию, находится в тесном контакте с местными исполнительными органами по вопросам работы энергообъектов", – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе (трубопровод, по которому транспортируется зола из системы золоудаления). К утру аварию устранили, и в настоящее время ведутся работы по восстановлению.

В тот же период в ряде домов города Балхаша отключилось теплоснабжение после прорыва трубопровода. В акимате отчитались, что ремонтные работы завершены и подача тепла восстанавливается.

Кроме того, на магистральном теплопроводе в Актау произошла аварийная ситуация, подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702219740


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