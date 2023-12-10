Йемен может превратиться в зону израильской операции, - И.Субботин

00:20 11.12.2023

Нетаньяху предупредил Белый дом о планах нанести удар по хуситам



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не скрывает военных амбиций.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил президента США Джозефа Байдена о готовности нанести удары по Йемену в ответ на участившиеся комбинированные атаки, которые пытаются предпринимать местные повстанцы-хуситы. Их движение "Ансар Аллах" пообещало препятствовать проходу судов к еврейскому государству. Возможная активизация Израиля на йеменской арене может иметь последствия для американских военнослужащих, которые более 20 лет развернуты в этой части Аравийского полуострова для борьбы с радикальными группировками. Также Нетаньяху провел 10 декабря телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, раскритиковав "опасное сотрудничество" России и Ирана.



О том, что Нетаньяху предупредил Белый дом о готовности применить силу в Йемене, который находится в более чем 2 тыс. км от Израиля, сообщили ивритоязычные СМИ. По сведениям 12-го канала израильского телевидения, премьер заявил Байдену, что Израиль будет действовать там "военным путем", если американская сторона ничего не захочет предпринимать в ответ на активность хуситов. Тезис о том, что США воздерживаются от серьезного применения силы в отношении близких к Ирану иррегулярных формирований, стал распространенным на фоне эскалации в секторе Газа. В нерешительности Белый дом обвиняют в израильской и в американской политической элите.



Накануне члены "Ансар Аллах" пообещали перерезать в Красном море маршруты судам, движущимся к израильским портам. "Вооруженные силы Йемена заявляют, что будут препятствовать проходу кораблей, направляющихся в сионистское образование (имеется в виду Израиль. – "НГ"), вне зависимости от того, какой стране они принадлежат, – сказал представитель хуситского движения Яхья Сариа. – Если сектор Газа не получит необходимое продовольствие и медикаменты, такие корабли станут законной целью наших вооруженных сил". Сариа заявил, что судоходные компании должны отказаться от "сотрудничества с израильскими портами".



Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США ведут переговоры со странами-союзниками в Персидском заливе о военных действиях против хуситов на фоне их попыток блокировать проход судов в Красном море. Дискуссии об этом находятся еще на предварительной стадии, однако уже сейчас понятно, что арабские государства отдают предпочтение мирному сценарию. По оценкам Bloomberg, любые попытки выработать коллективное решение под эгидой США в Красном море осложняются тем, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сомневаются в смелости администрации президента США противостоять движению "Ансар Аллах", особенно в преддверии президентских выборов.

О том, что израильская сторона может применить силу на йеменской арене, говорилось в эти годы неоднократно. Более того, тезис о возможной активности еврейского государства некоторое время подогревал местные внутригосударственные обсуждения. К примеру, после того как Израиль официально восстановил отношения с Эмиратами, одним из активных зарубежных участников затяжного вооруженного противостояния с хуситами, йеменские депутаты даже направляли центральному правительству в Сане запрос с требованием объясниться по поводу того, развернуты ли израильские силы на острове Сокотра. Эта часть страны находится под контролем южан-сепаратистов, обладающих военной поддержкой ОАЭ.



Хуситы хотят бросить прямой вызов Израилю в ответ на его наступательные действия. Их комбинированные нападения в эти недели постоянно подвергали угрозе портовый город Эйлат. Причем свои возможности группировка "Ансар Аллах" совершенствует. Речь уже идет не только о парке боевых беспилотников, но и о баллистических ракетах, которыми движение, как принято считать, снабжает основной внешний спонсор – Иран.



"Прямое вступление Ирана в войну изменит правила игры, в том числе за счет потенциального прямого вовлечения в нее США, – говорится в одном из последних исследований Арабского центра в Вашингтоне. – Если хуситы способны блокировать судоходные пути в Красном море, то у Ирана есть возможность заблокировать Ормузский пролив. Это шаг, который будет иметь немедленные глобальные последствия и, следовательно, создаст серьезный риск для интересов США. Решение Ирана пойти на такой шаг было бы мерой, которую Исламская Республика скорее всего предпримет только в том случае, если она сама подвергнется прямому нападению".



Отдельную сложность расширение израильской операции на юг Аравийского полуострова создает то, что в Йемене с 2000 года развернут американский контингент. В одном из отчетов об использовании военной силы, которые администрация Байдена ежегодно направляет Конгрессу, говорится, что в этой стране до сегодняшнего дня находится "небольшое число военнослужащих США" для операций против джихадистских группировок. По оценкам западных изданий, некоторое время назад американские силы даже занимались обучением членов локальных формирований, состоящих из представителей крупнейших племен, для создания фактора сдерживания. Так что военнослужащие США могут оказаться в зоне риска, если Израиль решит обострить конфронтацию.



Отметим, что Нетаньяху 10 декабря провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященный ситуации на Ближнем Востоке. Ради беседы, длившейся 50 минут, премьер покинул заседание кабинета министров, отмечает издание "Едиот ахронот". Как сообщает канцелярия израильского правительства, Нетаньяху выразил недовольство позицией РФ в отношении Израиля, высказываемой в ООН и на других международных площадках. Также премьер-министр раскритиковал "опасное сотрудничество" между Россией и Ираном.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



10.12.2023