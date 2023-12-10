 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.12.2023
00:54  Кисиду скоро вытряхнут из кресла японского премьера. Должен ответить за разразившийся финансовый скандал
00:53  США превращают Евросоюз в свою промышленную колонию, - Вл.Прохватилов
00:30  Правящая в Германии "светофорная" коалиция проваливается в тар-тарары, - Н.Портякова
00:23  Пекин не допустит крамолы в армии, - Владимир Скосырев
00:20  Йемен может превратиться в зону израильской операции, - И.Субботин
Воскресенье, 10.12.2023
20:23  Нобелевскую премию мира за 2023 год получила сидящая в иранской тюрьме НПОшница Наргес Мохаммади и Мартин Лютер Кинг... второй
17:49  В КазМинэнерго отреагировали на "инциденты" в Экибастузе, Балхаше и Актау

17:17  Огненные разломы Африки. С деколонизацией придется подождать, - С.Кожемякин
16:36  Экибастузская ТЭЦ опять немножко взорвалась, - чиновникиKZ просят потерпеть и не верить сплетням
16:33  Зеленский экстренно и секретно рванул в Аргентину. Готовит "крысиную тропу"?
16:30  Украиной правят "придурки и неонацисты", - Путин обзывается
16:21  В Ханты-Мансийском округе найдены руины древнейшей в мировой истории!!! крепости - ее обороняли 8 тысяч лет назад
15:28  Арестованы счета Никиты Михалкова. За неуплату налогов
12:22  Нидерланды возобновили покупку СПГ из России: мерзнут амстердамские бляди...
12:19  Подходит ли к концу эпоха бесспорного господства США в морях вокруг Китая? - Хасан Эрель
12:09  В западно-казахстанском областном центре Актау лопнул теплопровод, а за окном - минус...
11:24  Казахстанка Наталья Местоева впервые в истории выиграла этап Кубка мира по практической стрельбе из ружья
08:48  Парламент Дании запретил сжигать Коран. Теперь это уголовное преступление
07:41  Стратегическая глубина. Как Россия совершила ближневосточный прорыв, - Кирилл Семенов
00:48  Россия вообще не собирается наступать на Украине, - Витторио Рангелони
00:19  Высокие и неудобные. Столицы стран ЦентрАзии растут вверх, но становятся некомфортными для людей
00:15  Геополитика актуализирует Каспий, - Замир Каражанов
00:13  У Тимура Кулибаева - главного КазОлигарха и зятя Назарбаева отняли еще одну "вкусную" должность
00:12  На пути к концлагерю XXI века: европейская цена "свободы", - А.Белов
00:06  Зачем США атакуют ОПЕК+, - Глеб Простаков
00:05  Politico: Администрация Байдена дала Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАС
00:02  Дыра в кармане: США разбазарили свои запасы, - Оксана Белкина
Суббота, 09.12.2023
23:59  Приазовское побоище: обнулить гвардию Зеленского помогли стратеги из США
23:01  Израиль усилил бомбардировки Газы после вето США в СБ ООН о прекращении огня
19:54  Байден-младший - "порнозвезда низкого уровня". Западные СМИ глумятся над сынишкой, - МК
18:43  Почему возможная победа Трампа не означает победу России, - НГ
18:39  Казахстан-2050: есть ли стратегический смысл? - Андрей Чеботарев
18:24  Европа сделала вид, что запретила покупать российский СПГ, - СП
15:02  Китай и Белоруссия - новый геополитический союз в Евразии?
14:44  Барсакельмес заселяют куланы
14:15  В Киеве начали снос памятника Щорсу
10:59  Новый мировой беспорядок. На что способна ООН - "Завтра"
10:11  Эрдоган повернул штурвал: приведет ли сближение с ЕС к отдалению от России, - Камран Гасанов
10:09  Свинья под елью вековой. К чему приведет культура отмены Рождества, - Сергей Худиев
08:44  Компания из Узбекистана Mvizion попала под санкции Великобритании
00:41  Энергетические интересы Европы в странах ЦА, - И.Юшков
00:40  Вечерние школы – источник сил для китайской молодежи
00:38  "Путин вернется за добавкой": Почему Запад забился в истерике
00:34  Турецкая компания YDA Group хочет купить казахстанский корабельный завод "Зенит" (Уральск). Почему каз-рабочие против?
00:32  Ростислав Ищенко: США пожертвовали Украиной - и не победили. На очереди Европа?
00:09  Монголия этой осенью собрала рекордный урожай зерна и овощей
00:03  Блатной олигаршонок Нуриев прибирает к рукам Казахскую медь ("Казахмыс")
Пятница, 08.12.2023
15:33  "Услышал нашу просьбу"... Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
14:16  Раиси обсудил с Путиным "вопрос угнетенного, но сильного народа Палестины"
14:12  Байден просто безответственный словоблуд, - Мухаммед аль-Маншави
14:10  Politico: визитом на Ближний Восток Путин посмеялся над саммитом COP28
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекин не допустит крамолы в армии, - Владимир Скосырев
00:23 11.12.2023

Политорганы требуют усилить борьбу с враждебным влиянием

Решимость китайских летчиков защищать родину непоколебима.
Чэнь Цзусун, глава политуправления ВВС южного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), указал, что враги распространяют неверные мысли среди военнослужащих. На руку недругам с Запада играют изменения в информационных технологиях. В связи с этим нужно укреплять преданность Коммунистической партии, председателю КНР Си Цзиньпину и боевой дух. Сам Си, который возглавляет также Центральный военный совет, ранее подчеркивал, что попытки Запада внести идейную смуту в Китае не прекращаются ни на секунду.
Характерно, что свои тезисы Чэнь изложил в статье, опубликованной в "Сюэси шибао", газете Центральной партийной школы. По его словам, необходимо, чтобы НОАК не только обладала мощью мирового класса, но и создала мягкую силу в области культуры. Для этого необходимо, чтобы НОАК улучшила умение защищать и продвигать свои взгляды у международной аудитории.

То есть одной боевой мощи недостаточно. Тем более что по плану, выдвинутому Си Цзиньпином, НОАК должна стать военной машиной мирового класса только к середине нынешнего века, комментирует South China Morning Post.

В формулировках китайской прессы зарубежному читателю не просто разобраться. Неужели эти публикации значат, что Пекин засомневался в лояльности своей армии? За ответом "НГ" обратилась к старшему научному сотруднику Высшей школы экономики Василию Кашину. "Новое тут то, что произошла такая утечка. Раньше это не так часто выходило в публичное поле. Но принципиально ничего нового не произошло. При Си Цзиньпине проводится линия на усиление идеологической борьбы. Имеется в виду, что надо усиливать меры безопасности и контроля, тщательней следить за соблюдением партийной дисциплины. В госаппарате и вооруженных силах усилились чистки. Летом была проведена чистка в ракетных войсках, министр обороны тоже куда-то девался. Вопрос в том, связано ли это с сомнениями в надежности военных или с опасениями нового кризиса из-за Тайваня.

Что касается публикации в газете Высшей партийной школы, то это тоже традиция. В партии регулярно проводятся сессии групповой учебы. Начиная от Политбюро и вплоть до низовых партийных организаций. Нужно также учесть, что глава политуправления ВВС южного командования – это не фигура первой величины. Он не входит в Центральный военный совет. Скорее всего у него чин генерал-лейтенанта. Возможно, решил привлечь к себе внимание, написав статью для "Сюэси шибао".

Как бы то ни было, статья оказалась весьма актуальной. Ведь главный вероятный противник Китая тоже готовится к схватке. Конгресс США только что опубликовал финальную, согласованную обеими палатами версию бюджета Пентагона на 2024 год. Военное ведомство получит на расходы 872,4 млрд долл. Это билль, обязательный для одобрения, ведь от этого зависят своевременные выплаты военнослужащим.

И поскольку в США распространились спекуляции на тему о том, что Си Цзиньпин собирается взять Тайвань к 2027 году (к 100-летию НОАК), то остров фигурирует в билле. Впервые он призывает к сотрудничеству с Тайванем в области кибербезопасности "ради защиты военных сетей". Законопроект также призывает министра обороны создать программу тренировки и обучения тайваньских вооруженных сил. Все же, отмечает South China Morning Post, в этот раз в билле мало содержится нового о защите Тайваня (войсками США). Вместо этого там содержится призыв к рассмотрению ранее одобренных программ. США, как и большинство государств, не признают независимости острова. Но они обязаны по закону поддерживать оборонные силы Тайваня.

Билль также предусматривает несколько шагов, чтобы укрепить Aukus – созданный в 2021 году военный пакт, куда входят также Британия и Австралия. Этот альянс был сформирован для того, чтобы противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Аналогичную оценку биллю дает агентство АР. Суть документа в том, что Армия США должна быть готова к конфронтации с Китаем.

10.12.2023
Владимир Скосырев

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702243380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об усилении защиты прав ребенка одобрили сенаторы
- Будем наказывать вплоть до увольнения: Алихан Смаилов потребовал устранить недочеты в оцифровке земельных ресурсов
- Реализация Указа Президента РК: первое заседание Инвестштаба в новом формате прошло в Правительстве
- О казахстанской гражданской авиации
- Правительству пора работать без оглядки на Администрацию Президента
- Внедрение стандартов ОЭСР в корпоративном управлении будет содействовать доступу казахстанских компаний к мировым рынкам капитала - Галымжан Койшыбаев
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение о корректировке тарифов на электроэнергию
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  