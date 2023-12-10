Пекин не допустит крамолы в армии, - Владимир Скосырев

00:23 11.12.2023

Политорганы требуют усилить борьбу с враждебным влиянием



Решимость китайских летчиков защищать родину непоколебима.

Чэнь Цзусун, глава политуправления ВВС южного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), указал, что враги распространяют неверные мысли среди военнослужащих. На руку недругам с Запада играют изменения в информационных технологиях. В связи с этим нужно укреплять преданность Коммунистической партии, председателю КНР Си Цзиньпину и боевой дух. Сам Си, который возглавляет также Центральный военный совет, ранее подчеркивал, что попытки Запада внести идейную смуту в Китае не прекращаются ни на секунду.

Характерно, что свои тезисы Чэнь изложил в статье, опубликованной в "Сюэси шибао", газете Центральной партийной школы. По его словам, необходимо, чтобы НОАК не только обладала мощью мирового класса, но и создала мягкую силу в области культуры. Для этого необходимо, чтобы НОАК улучшила умение защищать и продвигать свои взгляды у международной аудитории.



То есть одной боевой мощи недостаточно. Тем более что по плану, выдвинутому Си Цзиньпином, НОАК должна стать военной машиной мирового класса только к середине нынешнего века, комментирует South China Morning Post.



В формулировках китайской прессы зарубежному читателю не просто разобраться. Неужели эти публикации значат, что Пекин засомневался в лояльности своей армии? За ответом "НГ" обратилась к старшему научному сотруднику Высшей школы экономики Василию Кашину. "Новое тут то, что произошла такая утечка. Раньше это не так часто выходило в публичное поле. Но принципиально ничего нового не произошло. При Си Цзиньпине проводится линия на усиление идеологической борьбы. Имеется в виду, что надо усиливать меры безопасности и контроля, тщательней следить за соблюдением партийной дисциплины. В госаппарате и вооруженных силах усилились чистки. Летом была проведена чистка в ракетных войсках, министр обороны тоже куда-то девался. Вопрос в том, связано ли это с сомнениями в надежности военных или с опасениями нового кризиса из-за Тайваня.



Что касается публикации в газете Высшей партийной школы, то это тоже традиция. В партии регулярно проводятся сессии групповой учебы. Начиная от Политбюро и вплоть до низовых партийных организаций. Нужно также учесть, что глава политуправления ВВС южного командования – это не фигура первой величины. Он не входит в Центральный военный совет. Скорее всего у него чин генерал-лейтенанта. Возможно, решил привлечь к себе внимание, написав статью для "Сюэси шибао".



Как бы то ни было, статья оказалась весьма актуальной. Ведь главный вероятный противник Китая тоже готовится к схватке. Конгресс США только что опубликовал финальную, согласованную обеими палатами версию бюджета Пентагона на 2024 год. Военное ведомство получит на расходы 872,4 млрд долл. Это билль, обязательный для одобрения, ведь от этого зависят своевременные выплаты военнослужащим.



И поскольку в США распространились спекуляции на тему о том, что Си Цзиньпин собирается взять Тайвань к 2027 году (к 100-летию НОАК), то остров фигурирует в билле. Впервые он призывает к сотрудничеству с Тайванем в области кибербезопасности "ради защиты военных сетей". Законопроект также призывает министра обороны создать программу тренировки и обучения тайваньских вооруженных сил. Все же, отмечает South China Morning Post, в этот раз в билле мало содержится нового о защите Тайваня (войсками США). Вместо этого там содержится призыв к рассмотрению ранее одобренных программ. США, как и большинство государств, не признают независимости острова. Но они обязаны по закону поддерживать оборонные силы Тайваня.



Билль также предусматривает несколько шагов, чтобы укрепить Aukus – созданный в 2021 году военный пакт, куда входят также Британия и Австралия. Этот альянс был сформирован для того, чтобы противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Аналогичную оценку биллю дает агентство АР. Суть документа в том, что Армия США должна быть готова к конфронтации с Китаем.



10.12.2023

Владимир Скосырев