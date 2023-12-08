Правящая в Германии "светофорная" коалиция проваливается в тар-тарары, - Н.Портякова

00:30 11.12.2023 У любви немецкой села батарейка

Правящая коалиция Германии теряет популярность

Правящая в Германии "светофорная" коалиция подошла к середине срока своего правления с крайне разочаровывающими результатами. По данным последнего опроса, за "красных", социал-демократов канцлера Олафа Шольца, готовы голосовать всего 14% избирателей. Дела у их партнеров "зеленых" чуть лучше - они набрали бы 15% голосов, а третий, "желтый" партнер, ориентированные на бизнес "свободные демократы", не дотягивает даже до пятипроцентного порога, необходимого для прохождения в парламент. Это значит, что за два года работы от правящей коалиции, пришедшей к власти с суммарным рейтингом 52%, отвернулась почти четверть ее электората.



Все ниже и ниже

В декабре правящая немецкая коалиция отметила свой двухлетний юбилей нахождения у власти. Но праздник получился грустным. Последний год опросы общественного мнения то и дело демонстрировали падение популярности как нынешней "светофорной" коалиции в целом, так и старшего партнера в ней - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Прямо перед стартом общенациональной партийной конференции СДПГ, которая прошла в Берлине в эти выходные, социологическая служба DeutschlandTrend, ежемесячно мониторящая политические настроения среди немецкого электората, преподнесла правящей партии новый неприятный сюрприз.



По данным последнего опроса, проведенного в первую неделю декабря, если бы парламентские выборы прошли сейчас, социал-демократы смогли бы заручиться голосами всего 14% избирателей, на 2% меньше, чем тот же опрос прочил партии всего месяц назад.



Их обогнали даже младшие партнеры по коалиции в лице "зеленых", которым опрос дал поддержку в 15%. И это на фоне прошлогоднего пика в 23–24%. Третий же коалиционный партнер - правоцентристская либеральная партия "Свободные демократы" - в случае выборов прямо сейчас вообще остался бы за бортом, с рейтингом 4% он даже не преодолел бы барьер для прохода в Бундестаг.



Триумфаторами рейтингов стала главная оппозиционная сила - альянс Христианского демократического союза и Христианско-социального союза в Баварии (CDU/CSU). Им сейчас благоволят 32% избирателей. Второй по популярности партией с 21% поддержки ожидаемо оказалась крайне правая "Альтернатива для Германии", которая еще в октябре на местных парламентских выборах в Баварии и Гессене добилась лучшего для себя результата в западных регионах.



Наконец, тот же опрос продемонстрировал, что 82% в разной степени недовольны двумя годами работы нынешней коалиции. Что касается лично Олафа Шольца, то пока его работа устраивает лишь одну пятую немецких избирателей. Это самый низкий рейтинг одобрения канцлера Германии за всю историю опросов DeutschlandTrend, проводимых с 1997 года.



Дыры в бюджетах

Обстоятельства, при которых Олаф Шольц пришел к власти под конец 2021 года, с самого начала не сулили его правительству легкой жизни. В мире еще не до конца были преодолены последствия пандемии коронавируса, а уже в феврале 2022 года начался конфликт на Украине и связанный с ним рост цен на энергоносители. В стране усиливалась инфляция, росли расходы бюджета на помощь Украине, прием украинских беженцев и мигрантов из других регионов мира. В результате недовольство немцев социально-экономической ситуацией нарастало.



В середине ноября по стабильности немецкой экономики, считающейся локомотивом всего Евросоюза, был нанесен новый удар.



Еще в 2021 году власти создали специальный дополнительный кредитный фонд для ликвидации последствий пандемии, но €60 млрд из него остались неиспользованными. И правительство Шольца задумало перераспределить эти средства на борьбу с изменением климата. Но 15 ноября Конституционный суд Германии постановил, что эти бюджетные планы правительства незаконны. Как итог - в проекте госбюджета на будущий год образовалась довольно приличная дыра в €17 млрд.



Залатать ее власти могли бы тремя путями - сократить расходы, повысить налоги или же объявить чрезвычайное положение, которое позволит увеличить долг сверх конституционных ограничений. И на своем нынешнем съезде СДПГ решила выбрать третий вариант, единогласно одобрив 9 декабря предложение об отключении на следующий год так называемого долгового тормоза (это положение запрещает превышать долги бюджета более чем на 0,35% ВВП).



При этом, как свидетельствуют разные опросы, большинство немцев предпочло бы обойтись без новых заимствований.



Повышение налогов ради удержания бюджета в рамках, разумеется, мало кому импонирует, однако почти 47% избирателей поддержали бы сокращение ряда расходов. Так, согласно декабрьскому опросу телеканала ARD, примерно 54% с радостью бы сэкономили на военной помощи Украине, а еще 41% счел, что правительству стоило бы выделять поменьше средств на инвестиции в климатические технологии.



На этом фоне финансовая недисциплинированность СДПГ рискует еще больше отвратить от нее избирателей, а заодно привести к новым конфликтам внутри коалиции.



В товарищах согласья нет

К слову, именно распри между тремя партнерами по коалиции стали одной из важнейших причин падения популярности кабинета Олафа Шольца. В самом начале прихода "светофорной" коалиции к власти на фоне украинских событий и энергетического кризиса идеологически разные партнеры демонстрировали завидное единство. Но вскоре оно стало давать трещины, а сама коалиция все больше напоминать персонажей басни Крылова "Лебедь, рак и щука".



При этом нередко партнеры предпочитали выяснять свои отношения публично, а не кулуарно, споря в прессе почти по каждой теме: бюджету, пособиям по уходу за детьми, отоплению и так далее.



И это не просто оставляло у народа неприятный осадок, но и создавало ощущение, что Олаф Шольц не контролирует свое правительство.



Одним из последних признаков того, что внутри коалиции далеко не все гладко, стало открытое письмо, которое в конце октября группа местных и региональных чиновников Свободной демократической партии Германии написала своему лидеру и нынешнему министру финансов Кристиану Линднеру. В нем однопартийцы призвали его подумать над целесообразностью дальнейшего участия либералов в коалиции, пребывание в которой заставило партию поступаться рядом своих принципов и расплачиваться за это потерей части своего электората.



При этом, по ряду независимых оценок, все два года немецкое правительство работало, что называется, на совесть. По данным сентябрьского исследования частного Фонда Бертельсманна, проанализировавшего 453 обещания, данных федеральным правительством два года назад, почти две трети уже были выполнены либо же находились в процессе выполнения.



Но, как признал тогда один из авторов исследования Роберт Веркамп, немецкая общественность воспринимает свое правительство прежде всего в качестве "коалиции, вечно ведущей споры".



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Еще в августе, согласно опросу социологического института YouGov для немецкого информагентства DPA, в возможность переизбрания этой коалиции на следующих очередных выборах в 2025 году верили только 18% немцев. Правда, большая часть была уверена, что "светофорная" коалиция худо-бедно протянет еще два года до парламентских выборов в 2025-м. Но это будут нелегкие два года.



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"Если "светофорная" коалиция будет продолжать курс на безоговорочную вассальную зависимость от США, на военную поддержку Украины, на деиндустриализацию, то, естественно, ни о каком росте поддержки говорить не придется",- сказал "Ъ" старший научный сотрудник сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, будущий год станет для Германии годом жесткой бюджетной экономии, что явно не порадует избирателей. "А дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться санкционная спираль. Если не будет послаблений и возвращения в режим нормальности, то в 2025 год Германия войдет с еще более плохими показателями, что не добавит популярности Шольцу и его коалиционным партнерам",- резюмировал эксперт-германист.



Наталия Портякова

Газета "Коммерсантъ" №230/П от 11.12.2023, Источник - Коммерсантъ

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