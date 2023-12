США превращают Евросоюз в свою промышленную колонию, - Вл.Прохватилов

00:53 11.12.2023 10.12.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Европа остается без собственного перспективного танка, а производство на Украине бесперспективно



Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует начать производство танков на Украине с 2024 года, однако новые заводы для этого строиться не будут. Об этом заявил в интервью немецкому деловому журналу WirtschaftsWoche генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.



"Мы не строим новые заводы, а будем арендовать, переоборудовать и затем эксплуатировать уже существующие заводы. И, похоже, они достаточно хорошо защищены", – отметил Паппергер.



Первоначально в Rheinmetall намерены локализовать на Украине производство бронетранспортеров Fuch и Lynx. Планируется заключить соответствующие контракты не позднее начала 2024 года и выпустить первый Fuch примерно за шесть-​семь месяцев, а Lynx за 12-13 месяцев.



Ранее сообщалось, что стоимость открытия завода 218 млн долл., причем завод сможет выпускать до 400 основных боевых танков Panther KF51 ежегодно.



Ряд экспертов выражают сомнение в возможности реализации этих амбициозных планов. Так, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) Марк Кансиан в интервью американскому военному порталу Defence News указал, что выпускать 400 танков в год – сложная задача, к примеру, США сейчас производят ежегодно около 100 танков.



Канциан добавил, что $218 млн в качестве инвестиций в создание производственных мощностей кажутся слишком низкими для проекта такого масштаба и продолжительности.



Старший военный аналитик RAND Марта Кепе отмечает высокий риск, связанный с доставкой комплектующих в зону боевых действий.



"Примечательно, что планы Rheinmetall, по крайней мере, то, что о них говорится публично, носят условный характер и могут быть направлены скорее на послевоенную Украину", – пишет Defence News, добавляя, что остается неясным, является ли целью Reihnmetall построить полномасштабное производственное предприятие или потенциально меньшее предприятие по отверточной сборке.



На сегодняшний день Rehnmetall является крупнейшим поставщиком боевой техники и боеприпасов для Украины. Первым видом тяжелого вооружения, которое Германия поставила Киеву после начала СВО, была гаубица на гусеничном ходу Panzerhaubitze 2000 (PzH). В июне 2022 года первые боевые машины были переданы ВСУ. PzH 2000 производят совместно оборонные концерны Rheinmetall и Kraus Maffei Wegmann (KMW).



Летом 2022 года ВСУ получили снятые с вооружения бундесвера самоходные зенитные установки Gepard, которые с тех пор стали частью эшелонированной ПВО Украины, специализируясь на беспилотниках. В 2023 году Германия и ряд других стран передали Украине БМП Marder, современные танки Leopard 2 и более старые Leopard 1.



В феврале 2023 года Армин Паппергер заявил о намерении поставлять Украине свой новый боевой танк Panther KF51.



Rheinmetall представил Panther на 27-й Международной выставке вооружений Eurosatory-2022 прошлым летом в Париже, с изрядной долей хвастовства назвав его самым мощным боевым танком в мире. До сих пор существует только демонстрационная модель Panther. Тем не менее Паппергер заявил, что считает возможным осуществить поставку через год-полтора Украине, которая тем самым может стать первым покупателем этой машины. Танки предполагалось произвести в Германии.



А дальше намерения Rheinmetall стали меняться довольно странным образом.



В июле Паппергер заявил, что Rheinmetall не будет производить новый танк в Германии, но построит на Украине бронетанковый завод, который в будущем сможет выпускать до четырех сотен "пантер". Сейчас затевать строительство такого завода Паппергер не хочет и говорит лишь об аренде уже существующих на Украине мощностей. Высказывал он и мечты о производстве в Венгрии, но на фоне известных симпатий венгерского президента к России они повисли в воздухе.



Отметим, что любые планы немецкой компании Rheinmetall направлены на "поддержку национальной оборонной стратегии США", как подчеркивает руководство немецкого концерна, и не совпадают с намерениями Парижа и Берлина по созданию собственной армии и объединенного военно-промышленного комплекса.



Газета Berliner Zeitung отмечает, что Rheinmetall старается не раскрывать информацию о том, кто является акционером компании. Однако, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, более 280 акционеров концерна зарегистрированы в Соединенных Штатах. "Самые крупные из них – инвестиционные фонды и компании BlackRock, Wellington, Fidelity, Harris Associates, John Hancock, Capital Group, Vanguard, EuroPacific Growth Fund… Как и большинство более мелких акционеров, они зарегистрированы в США. Таким образом, Rheinmetall – далеко не немецкая компания", – констатирует издание.



Об этом свидетельствует и тот факт, что наибольшее количество зарубежных предприятий и филиалов концерна располагаются в США. Примечательно, что тенденция к более активному переносу мощностей производителя оружия за океан обозначилась еще в 2005 году на фоне военных интервенций Вашингтона в Афганистан и Ирак.



Изначально проект танка Panther KF51 был направлен на срыв совместного франко-германского проекта так называемой основной наземной боевой системы (Main Ground Combat System – MGCS), как пишет немецкая газета Handelsblatt.



В июле 2016 года Париж и Берлин выдвинули проект совместной разработки основного боевого танка - преемника немецкого Leopard 2 и французского Leclerc. Французская государственная компания Nexter Systems S.A. и германская компания Kraus-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW) создали холдинг по производству бронетехники и артиллерийского вооружения. Холдинг получил название KNDS (от KMW and Nexter Defense Systems). В 2019 году под давлением США начались переговоры о покупке доли в акционерном капитале KNDS, подконтрольном американским финансовым гигантам, концерном Rheinmetall.



Эти переговоры долго буксовали из-за сопротивления французов. Но им все же пришлось пойти на уступки американцам и допустить Rheinmetall к разработке эскизного проекта MGCS. Летом 2021 года на фоне дефицита финансовых и интеллектуальных ресурсов и под сильнейшим давлением американцев KNDS фактически лег под Rheinmetall для совместного производства тяжелых танков и боевых роботов в рамках проекта Main Ground Combat System (MGSC).



"KNDS заключила промышленное партнерство с немецким производителем Rheinmetall в рамках франко-германского проекта по разработке и созданию тяжелого танка и сетевых транспортных средств, включая наземных боевых роботов", – политкорректно сообщил американский военный портал Second Line of Defense.



Однако на этом Rheinmetall и стоящие за ним финансовые воротилы Америки не остановились, представив в июне 2022 года на международной выставке Eurosatory свой "новый танк Panther KF51, который должен стать конкурентом MGCS", отмечает Handelsblatt.



Тем самым шансы совместного франко-германского проекта MGCS практически обнулились, что крайне встревожило Париж и Берлин.



Дело в том, что в рамках франко-германского проекта MGCS мог быть создан действительно конкурентоспособный новый боевой танк, а рейнметалловская "пантера", строго говоря, не представляет из себя ничего нового, так как, "по сути, все еще является концептуальным оружием", – пишет Defense News.



"Panther KF51, который с технической точки зрения представляет собой башню, а не полноценный танк, основан на корпусе Leopard 2A4, оснащенном новой башней, в которой размещена самозарядная основная пушка калибра 130 мм. По словам компании, достигнуть полной технической зрелости этот проект сможет не раньше 2026 года", – отмечает издание.



"Пока это просто демонстратор технологий, старый танк, обвешанный ярко сверкающей мишурой, часть которой по факту может оказаться абсолютно бесполезной после соответствующих испытаний и оценки со стороны самих пользователей", – пишет российское "Военное обозрение".



Министр оборы Франции Себастьен Лекорню в мае этого года указал на очевидное противодействие лидеров германской оборонной промышленности намерениям политического руководства. "То, что хотят канцлер [Олаф Шольц] и министры, не всегда соответствует тому, чего хочет промышленность" [читай: Rheinmetall], – посетовал французский министр.



В итоге Евросоюз остается без собственного перспективного танка, так как рейнметалловскую "пантеру" ни немецкие, ни французские военные покупать не хотят. На этой почве и рождаются влажные фантазии Армина Паппергера по переносу производства Panther KF51 на Украину. Однако, даже если Rheinmetall наладит производство своих танков на полуразрушенном в ходе СВО Львовском бронетанковом заводе, возможностей массового их производства не будет. Если оборонные предприятия даже на территории США не могут производить более сотни танков в год, то на потерявшей свой производственный и энергетический потенциал Украине перспективы масштабного современного военного производства тем более сомнительны.



Стремление американских инвесторов Rehnmetall извлечь дивиденды из военных инициатив ставят крест на желании Европы обрести "более ощутимую автономность" от Вашингтона, в том числе в области оборонной промышленности, отмечает Berliner Zeitung. "Между тем рекордная выручка, полученная немецким оборонным концерном Rheinmetall на фоне конфликта на Украине, утекает американским инвесторам и акционерам", – сообщает издание. "Со сменой эпох и войной в Европе для концерна Rheinmetall наступила новая эра: рекордная прибыль, рекордный объем заказов", – отчитался два месяца назад Армин Паппергер.



Америка подминает под себя оборонную промышленность Евросоюза, при этом обогащаясь на поддержке Украины и превращении Старого Света в свою индустриальную колонию. Источник - fondsk.ru

