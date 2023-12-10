Кисиду скоро вытряхнут из кресла японского премьера. Должен ответить за разразившийся финансовый скандал

00:54 11.12.2023

10.12.2023 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Когда Кисиду "выбросят за борт"?

Кто ответит за разразившийся в Японии финансовый скандал?



Японию сотрясает серьезный политический скандал, который может пошатнуть, казалось бы, незыблемые позиции правящей с небольшим перерывом на протяжении всего послевоенного периода Либерально-демократической партии страны (ЛДП). Проходит скандал на традиционную в японских СМИ тему "власть и деньги".



Каждый взрослый японец знает, что ЛДП небезосновательно называют "партией денежного мешка". Ибо ее успехи на выборах в значительной степени объясняются крупными финансовыми вливаниями со стороны крупного капитала этой ныне занимающей третье место в мире экономической державы.



Как известна японцам и "формула" успеха на выборах, определяемая тремя "банами" – дзибан, камбан и кабан. Дзибан – это избирательный округ, где существует устойчивый электорат, поддерживающий избираемого раз за разом депутата. Камбан – это "вывеска" баллотирующегося в "слуги народа", то есть его известность. Но главное – это кабан, а именно туго набитый иенами портфель, а еще лучше чемодан. Без такого "кабана" победить на японских выборах практически невозможно, ибо расходы на избирательную кампанию велики. "Кабан" депутатов от правящей партии наполняется объединением японских крупных предпринимателей – Кэйданрэн (Федерация экономических организаций).



Заведенная ЛДП практика финансирования избирательного процесса вынужденно распространяется и на оппозицию. Например, ранее отстаивавшие интересы японских трудящихся Социалистическая партия пользовались материальной поддержкой крупных профсоюзных объединений страны. Это позволяло социалистам добиваться избрания до трети состава главной нижней палаты парламента. Коммунистическая партия Японии, кроме поддержки профсоюзов, в значительной мере наполняла избирательные фонды за счет доходов от издательской деятельности. А клерикальная партия Комэйто проводит своих депутатов в парламент благодаря взносам адептов до последнего времени массовой буддистской организации "Сока гаккай".



Японское государство неплохо материально содержит парламентариев, выплачивая им крупные зарплаты и бонусы, обеспечивая бесплатный проезд на дорогостоящем в Японии железнодорожном и авиационном транспорте, предоставляя иногородним комфортабельное проживание в Токио за символическую плату и предусматривая многочисленные другие льготы.



Но депутатам всего этого мало, они, ссылаясь на большие затраты на содержание офисов и секретарей, наем помещений для проведения встреч с избирателями и организации других мероприятий, стремятся увеличивать свой "кабан". И, как время от времени выходит наружу, прибегают при этом к незаконным действиям в обход существующего законодательства.



Традиционной формой "сбора пожертвований" по заведенной в Японии практике является проведение в фешенебельных гостиницах так называемых платных приемов. Для посещения таких приемов с фотографированием с известными политиками, произнесения тостов под крики "бандзай" владельцы предприятий и фирм выкладывают за "билет" 20 тысяч иен (по нынешнему курсу 136 долларов). Угощение при этом довольно скудное, можно сказать символическое, ибо накормить несколько тысяч "гостей" дорогостоящими деликатесами устроители приемов не могут. Ведь целью приемов является не потребление яств, а сбор денег, как считалось, на политические нужды фракций ЛДП.



С момента создания Либерально-демократическая партия состоит из нескольких фракций во главе с известными политиками-парламентариями с большим стажем, которые конкурируют между собой за право выдвижения своих членов на пост премьер-министра, министров и руководителей партии. Лидеры фракций и организуют приемы-поборы. При этом каждый член фракции должен распространить, то есть продать установленную "норму" билетов. В зависимости от влиятельности депутата, его стажа "норма" варьируется. Для так называемых молодых депутатов, то есть недавно избранных, она ниже, чем у имеющих широкие связи с бизнесменами ветеранов.



Вскрытая уловка партийных боссов фракций состоит в том, что по негласному сговору собранные сверх установленной "нормы" деньги в обязательные отчеты государственным фискальным органам не включались, а передавались в личное пользование депутатов, становясь так называемыми "ураганэ" – черной кассой. В российских СМИ эти "возвращаемые" депутатам деньги названы "откатами", что не совсем точно. Ибо под "откатами" у нас имеется в виду нечто иное.



Серьезные последствия для не только лидеров фракций, но и ЛПД в целом может вызвать то, что суммы, превышающие установленные квоты, как предполагается, не были отражены в финансовой отчетности и могли использоваться в качестве секретных фондов. Не говоря уже о том, что неприглядные денежные махинации ЛДП уже сейчас серьезно подорвали авторитет в народе ЛДП, и, как отмечают обозреватели, случись всеобщие выборы сейчас, эта партия с упавшим до уровня ниже 30 процентов рейтингом могла бы не получить народный мандат на продолжение правления.



Скандал обрушил доверие народа и к нынешнему председателю ЛДП и премьер-министру Японии Фумио Кисиде, которому, по опросам, не доверяют уже до 70 процентов избирателей. Уже несколько месяцев назад опустившийся ниже опасного для политика уровня поддержки в 30 процентов на фоне скандала продолжает падать. В зависимости от СМИ называются показатели в 26, 24 и даже 21 процент. Солидные политологи заговорили о неизбежной отставке Кисиды. Есть признаки того, что даже некоторые члены его кабинета суетливо стали готовиться к переменам и избранию нового лидера ЛДП. Идут замеры рейтингов потенциальных претендентов на премьерское кресло.



Однако Кисида, пользуясь тем, что очередные парламентские выборы еще нескоро, а распускать нижнюю палату и проводить выборы в столь неблагоприятной для ЛДП обстановке возмущения народа неразумно и опасно, пытается отделаться несущественными полумерами. А именно, он заявил об уходе с поста руководителя своей фракции в ЛДП, которая также замешана в махинациях с собранными на платных приемах средствами, и предложил приостановить практику проведения приемов-поборов.



Просматривая газетные статьи и телепередачи из Японии, становится ясно, что общественное мнение страны не позволит, что называется, спустить возникший скандал на тормозах или "замести сор под ковер". Токийская прокуратура, по данным телеканала TBS, сейчас ведет расследование по поводу оформления по меньшей мере 100 млн иен (679 тыс. долларов), перечисленных членам крупнейшей в ЛДП фракции ныне покойного экс-премьера Синдзо Абэ.



Тем временем оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии на прениях в бюджетном комитете нижней палаты парламента потребовала от премьер-министра Кисиды отставки генерального секретаря кабинета министров – "правой руки" премьера Хирокадзу Мацуно и министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры из-за подозрений в получении "откатов".



Кисида отказался удовлетворить требование оппозиции, заявив: "Детальные ответы могут повредить следствию. Поэтому необходимо воздержаться от заявлений. Генеральный секретарь выполняет различные обязанности. По тем вопросам, которые вы задали, необходимо воздержаться от ответа, но в остальном я хочу, чтобы он продолжал выполнять свои обязанности". Между тем в пятницу в СМИ появились сообщения, что Мацуно принимал "откаты" на сумму 10 миллионов иен (69,4 тысячи долларов).



Воспользуется ли оппозиция кризисом в правящей партии в интересах смены власти в стране, сможет ли она объединиться и единым фронтом своими разоблачениями всерьез и надолго дискредитировать "партию денежного мешка" – большой вопрос. Ясно одно, что ЛДП и поддерживающий ее крупный капитал страны не допустят кардинальных политических перемен в стране и, скорее всего, просто пожертвуют Кисидой, дабы свалить вину за неприглядные деяния правящей партии на него и его приближенных. Во всяком случае, на страницах японских газет и журналов все чаще появляются слова "Кисида ороси" – "сбрасывание Кисиды за борт корабля"…