Ленинопад как символ государственной неполноценности, - Тимур Шерзад

02:39 11.12.2023

Ленинопад как символ государственной неполноценности



Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался "ленинопад" – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.



Тимур Шерзад

журналист



На момент обретения Украиной независимости в 1991 году на ее территории находилось более пяти тысяч памятников Ленину. Какое-то время они стояли относительно спокойно. Но большая буза 2013 года, в итоге приведшая страну к потере территорий и гражданской войне, дала дорогу радикалам. То, что раньше могло приводить к столкновениям и уголовным срокам, в новой обстановке сходило с рук.



Первого Ленина в Киеве на фоне беспорядков Евромайдана свергли с постамента при помощи троса, а потом разбили кувалдами тягнибоковские "свободовцы". Это вызвало волну возмущения и даже попытки собрать деньги на его восстановление. Было возбуждено уголовное дело, но в итоге оно заглохло.



А процесс уничтожения памятников Ленину приобрел повальный характер. В 2015-м новые украинские власти подвели под него юридическую базу, приняв пакет законов о "декоммунизации". С 2013 по 2017 год в стране были уничтожены все публичные памятники Ильичу.



Время от времени какой-нибудь Ленин даже давал сдачи, нанося вандалам травмы – то оборвавшийся трос кого-нибудь по голове щелкнет, то обломки памятника заденут. Но общий результат был предсказуем. Ненависть украинских властей к Ленину была настолько велика, что они стремились свалить его и за пределами контролируемой территории – в июне 2016-го диверсанты взорвали памятник Ленину в Макеевке в ДНР.



Ленинская Украина



Первое, что бросалось в глаза, когда начался "ленинопад" – это кажущееся несоответствие между такой ненавистью и исторической ролью Ленина в образовании современной Украины. Ведь благодаря именно ему она в принципе появилась в 1991 году в тогдашних границах. Именно усилиями Ленина в ее состав попал ряд совершенно русских по своему составу регионов.



Например, в состав УССР еще на заре создания Советского Союза вошли земли Донецко-Криворожской республики, населенные преимущественно русскими. На ликвидации последней еще до создания СССР настаивал именно Ленин. Ему кровь из носу надо было впихнуть в Украинскую советскую республику регионы с сильной промышленностью – иначе было бы сложно рассчитывать на то, что крестьянско-мещанское население Украины получится завлечь марксистскими идеями. А так большевики получали мощную опору в лице пролетариата.



Другими словами, если бы сотню лет назад Ленин, исходя из сиюминутных тактических задач, не подыграл украинской государственности, то у сегодня у Киева не было бы не то что Донецка с Луганском, но и Кривого Рога, Днепропетровска и Харькова.



Это было бы уже совсем другое государство – как по мобилизационному, так и по промышленному потенциалу. Пехота, львиной долей набранная именно с земель Донецко-Криворожской республики, составляет костяк ВСУ – если бы не Ленин, то современная Украина была бы куда менее устойчива в военном отношении. А мы – крепче.



За Лениным обязательно следует Пушкин



С 2022-го украинцы стали валить памятники Пушкину и начали целую кампанию против русской культуры. С точки зрения радикальных нарративов это варварство обосновать проще – речь о культурной войне. Но Ленин? Казалось бы, можно было отнестись к нему проще, не разбивать памятники кувалдами, а хотя бы демонтировать. Создать парк скульптур, снабдить их составленной в духе украинства исторической справкой и водить туда за деньги туристов – именно так бы и поступили бы настоящие европейцы. Но был выбран совсем другой путь. Почему?



Дело в том, что национализмы, как и культуры, неравноценны. Есть национализм великих народов, который, как правило, базируется на глубокой истории, масштабных свершениях и богатой культуре. Другое дело – национализм народов малых, и дело тут не всегда в численности. Материал для поддержки необходимых нарративов в таком случае скуден. И тогда недостающие победы и свершения просто выдумываются – или, по крайней мере, их значимость и удельный вес сильно завышаются. А там, где выдумывание, там и замалчивание роли других – ведь как ваша страна может образоваться благодаря кому-то гораздо более могущественному, если вы в своем нарративе велики и самодостаточны?



Такое поведение свойственно, например, Северной Корее – там в обучающих программах тоже преуменьшается помощь СССР в освобождении от японцев и помощь китайцев в Корейской войне. Все сами, объединенные великим вождем – а остальные так, слегка помогли.



В случае с украинцами правда в том, что они остервенело валили Лениных вовсе не из-за антикоммунизма. Советский Союз на 2014 год был мертв насколько это только возможно и никому не мог угрожать, а российское государство к этой исторической фигуре относится очень аккуратно и без восторгов. Памятники по-варварски тут не ломают, но Мавзолей на параде Победы все-таки драпируют. Москва не пыталась использовать образ Ленина как мягкую силу на Украине.



На самом деле дедушка просто резал украинцам глаза. Напоминал, что все, что у них есть, сложилось не потому, что это с боем выбила себе сильная и могучая нация. А потому, что когда-то большой русский дядя пытался реализовать какие-то свои утопические идеи, а украинцы были в этих идеях не смыслообразующей сущностью, а всего лишь инструментом, который просто подвернулся под руку.



Как и сейчас они являются инструментом, только совсем в других руках.