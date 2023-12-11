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Kayhan: ВВС США скоро не смогут на равных состязаться с ВВС России и Китая
07:17 11.12.2023

ВВС США скоро не смогут на равных состязаться с ВВС России и Китая
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США провели ротацию подразделений по подготовке военнослужащих

Долгие годы ВС США почивали на лаврах победы в холодной войне, пишет Kayhan. За это время они заметно потеряли свою форму и едва ли теперь способны конкурировать с вероятными противниками. При этом действующая администрация не торопится исправлять положение.
Готовность российской и китайской боевой авиации к современной войне достигла высочайшего уровня, тогда как ВВС США находятся в состоянии упадка, что не может не беспокоить Америку, отмечало недавно американское издание National Interest.

Вооруженные конфликты последних лет кратно повысили значимость военной авиации для современной войны. В последние десятилетия также сформировалась широкая конкуренция в области не только стратегических, но и обычных и так называемых нетрадиционных вооружений между крупными державами, которые стараются не отставать от соперников в различных областях вооружения для ведения боевых действий на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.

Еще один способ ведения войн, который тоже связан с киберпространством, но все же стоит особняком - так называемая гибридная или когнитивная война. И, по мнению автора упомянутого американского издания, США отстают от своих основных конкурентов почти во всех этих областях.

Так, ВВС США, которые появились в стране как отдельный вид вооруженных сил 76 лет назад, сейчас не могут сосредоточить и собрать в себе всю мощь, в которой они нуждаются. Причем не могут это сделать даже просто в количественном отношении. Нынешняя численность и боеспособность американских истребителей находятся на рекордно низком уровне. А предельно короткий период подготовки летного состава крайне негативно влияет на квалификацию и готовность летчиков выполнять даже самые простые боевые задачи. В целом сегодняшние ВВС США будут просто не готовы к проведению операции вроде "Бури в пустыне" 1991 года, если бы подобная операция началась в эти дни.

Ситуация с набором сейчас такова, что рекрутинговым службам приходится идти на разного рода ухищрения: снижать требования по физической подготовке, манипулировать возрастной планкой и даже закрывать глаза на прием наркотиков. И если бы не это, число принятых новобранцев было бы еще меньше.

В разгар холодной войны общая численность машин ВВС составляла 4468 истребителей и 331 бомбардировщик, и в среднем 8 пилотов из 10 были готовы выполнить все боевые задачи. А сегодня в составе ВВС США только 1932 истребителя современного уровня и 140 бомбардировщиков, и только 6 из 10 пилотов пригодны для выполнения боевых задач хотя бы в пределах необходимых нормативов. Эти данные говорят о том, что снизились не только возможности ВПК и технологические возможности, но также снизился уровень и необходимые требования подготовки летного состава. В разгар холодной войны летчики истребителей ВВС совершали в среднем около 160 боевых вылетов и, таким образом, проводили в небе около 200 часов в год. А в 2022 году летчики-истребители ВВС в среднем совершали лишь 74 вылета, то есть около 129 часов в год.

Американские военные аналитики в данном случае сетуют и на психологический фактор "победителей" холодной войны: после распада СССР в вооруженных силах на долгие годы воцарилась халатность, необязательность в плане самоподготовки и выполнения своих обязанностей, а также наплевательское отношение практически ко всему. А конкуренты (в 90-е годы прошлого века это были прежде всего Китай и Иран) медленно, но верно продвигались вперед. С началом XXI века вновь стали набирать былое могущество и Вооруженные силы России.

Нынешняя политическая ситуация в США такова, что она точно не изменит в лучшую сторону уровень подготовки в вооруженных силах и в ближайшее время однозначно не переломит описанные выше негативные тенденции. Президент США Джо Байден в одном из своих недавних выступлений заявил, что он снова "вынужден", несмотря на возраст и состояние здоровья, баллотироваться на пост главы государства, поскольку он видит, что демократия в Америке может оказаться в серьезной опасности "из-за присутствия Трампа".

Оппозиционная демократам американская пресса справедливо отмечает, что ни сам Байден, ни его команда уже не способны адекватно реагировать на те серьезные проблемы и вызовы, с которыми сейчас сталкиваются американская экономика и общество. И, несомненно, они едва ли понимают, как перебороть те проблемы, с которыми сталкиваются вооруженные силы США. Как передает телеканал Sky News, Джо Байден заявил, что если бы Трамп не был бы по итогам многочисленных судебных расследований допущен к избирательной гонке 2024 года, то он сам еще подумал бы, выдвигать ли снова свою кандидатуру.

Байден сделал эти заявления в ходе сбора средств на избирательную кампанию в округе Бостона, снова предупредив своих сторонников об "особой опасности" возвращения Трампа на будущий год в Белый дом. По его словам, Трампом движет лишь чувство мести за организованные против него судебные преследования: он, утверждает Байден, будто бы дал слово отомстить за себя и своих сторонников, как только вновь займет президентское кресло, и пообещал "уничтожить" всех тех, кого он считает "особо заразными существами".

Нынешнее руководство США также, похоже, совершенно не волнует то, что с каждым годом в стране гибнет все больше людей по причине незаконного применения оружия, в том числе при нарушении общественного порядка. Газета Washington Post сообщила, опираясь на данные своего онлайн-трекера, что число массовых убийств в США за 2023 год достигло 38, и это самая высокая цифра, начиная с 2006 года. А ведь нынешний год еще не подошел к концу!
Совсем недавно полиция Техаса получила два сообщения о массовых убийствах с интервалом менее полутора часов, при этом оба эти инцидента стали 37-м и 38-м за 2023 год. Предыдущий рекорд был установлен не далее как в 2022 году, когда было зафиксировано 36 инцидентов с перестрелками, в которых гибли люди. Все это говорит о том, что подобная крайне неблагоприятная и опасная статистика неуклонно возрастает за последние годы.

Kayhan
Иран
11 декабря 2023

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702268220


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