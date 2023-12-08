Почему визит Путина в Аравию так огорчил Запад? - Андрей Соколов

07:23 11.12.2023 РФ оправдывает статус великой державы

Успешный визит Путина на Ближний Восток вызвал на Западе досаду и замешательство

Андрей Соколов

08.12.2023

РФ оправдывает статус великой державы

Крайне важные в международной дипломатической практике события произошли в минувшие два дня. Президент России Владимир Путин провел успешные встречи с руководителями сразу трех ключевых стран Ближнего Востока, играющих ведущую роль в обеспечении мира энергоресурсами. Совершил в среду однодневный рабочий визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а на следующий день встретился в Москве с президентом Ирана.



В Объединенных Арабских Эмиратах, где Путин начал свой визит, ему устроили необычайно пышную встречу. Кавалерийский эскорт, восточная экзотика в виде верблюдов, залпы орудий, самолеты, которые распыляли в небе цвета российского флага и другие знаки необычайно теплого гостеприимства – все это выглядело, как подчеркнутое желание оказать российскому лидеру особое уважение.



Известно, что в странах Востока процедурам церемоний придают большое значение. А потому встреча российского лидера выглядела резким контрастом тому, как в регионе недавно принимали лидеров Запада. Весной руководители Саудовской Аравии и ОАЭ - традиционные, как прежде считали, американские союзники, - не пожелали даже по телефону разговаривать с президентом США Джо Байденом. А его ближневосточное турне обернулось фиаско: соприкосновение кулаками вместо рукопожатий, никаких американских флагов в небе и, самое главное, никаких определенных политических обязательств. А президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера во время его визита в Катар вообще демонстративно "забыли" встретить в аэропорту Дохи. Бедолага был вынужден испытать небывалое унижение - полчаса простоять на трапе самолета, ожидая, когда подъедет машина.



Как отмечают обозреватели, этот визит Путина в страны Персидского залива - первая за четыре года подобная поездка. Однако Москва постоянно контактировала с Абу-Даби и Эр-Риядом, что привело к значительным позитивным сдвигам в их отношениях с Россией. Обе монархии региона уже менее чем через месяц официально присоединятся к БРИКС.



Во время переговоров с Владимиром Путиным президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян напомнил, что ОАЭ - "крупнейший партнер России на Ближнем Востоке, а также крупнейший инвестор". "В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную роль в этом", - подчеркнул он, обращаясь к президенту РФ.



Российский лидер в свою очередь отметил, что "двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень". В 2022-м году товарооборот между странами увеличился на 67,7%, и рост продолжается. Углубляются гуманитарные связи.



"В прошлом году почти миллион туристов из России посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", - сказал Путин. Обсуждались также конфликты на Украине и Ближнем Востоке, будущее ОАЭ в БРИКС и многое другое. Подписывать какие-либо совместные документы изначально не планировалось.



В тот же день Путин отправился в Королевство Саудовская Аравия, где встретился с наследным принцем и премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Премьер отметил, что "благодаря политической кооперации удалось положительно повлиять" на ближневосточную ситуацию и это усилило региональную безопасность. "Вы - дорогой гость на саудовской земле", - подчеркнул он, обращаясь к Путину.



"Ничто не может помешать развитию наших дружеских отношений", - подчеркнул в свою очередь Путин, добавив, что за последние семь лет связи России и Саудовской Аравии "приобрели такое качество и достигли такого уровня, которого раньше никогда не было".



"Для всех нас очень важно сейчас обменяться с вами информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе", - сказал президент. Переговоры, на которых, помимо региональной повестки, планировали затронуть и энергетические вопросы (включая коридор "Север-Юг"), продолжились за закрытыми дверями.



Успешный визит Путина на Ближний Восток обескуражил Вашингтон, который безуспешно тужится, чтобы изолировать Россию. Как отметило американское агентство Bloomberg, этот визит свидетельствует о "готовности ведущих производителей энергоносителей и давних партнеров США поддерживать связи с Москвой".



Газета Washington Post в свою очередь пишет, что молниеносный тур Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию "призван повысить авторитет Москвы как влиятельного посредника на Ближнем Востоке". Газета обращает внимание, что Эмираты являются союзником США, но в то же время имеют тесные связи с Россией. "Хотя США являются основным партнером ОАЭ по безопасности, именно Путину устроили пышный прием, дали залп из 21 орудия", - досадует издание.



"Президент России Владимир Путин тепло пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, тогда как днем ранее отказался общаться с послом Великобритании из-за санитарных норм", - сокрушается британская газета Daily Mail, как видно, еще не зная, какую же дать оценку успеху российского лидера.



"Владимир Путин сегодня прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ после того, как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнесся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России", - говорится в публикации, растерянный автор которой утверждал, что Путин будто бы отказался с ними общаться после вручения в Кремле верительных грамот.



"Страны Ближнего Востока все больше ориентируются на новых союзников, и Запад едва ли способен этому помешать, - пишет другое британское издание UnHerd. - Так, Саудовская Аравия может вступить в БРИКС и уже запустила взаимные валютные механизмы с Китаем. Сотрудничество с США даже в нефтяной сфере постепенно сокращается".



"Прием Владимира Путина в Абу-Даби не мог быть ни более теплым, ни более впечатляющим, - с досадой пишет итальянская газета Giornale, которая не нашла ничего лучшего, чем снова начать тиражировать фантастически лживые байки о России.



"Российский диктатор, который фактически находится в международном розыске, поскольку уголовный суд в Гааге хочет судить его за военные преступления колоссального масштаба (700 тысяч украинских детей, оторванных от семей и депортированных в Россию), - досадует издание, ссылаясь на фейки Киева, - злорадствует, спускаясь вниз по ступенькам своего макси-президентского самолета и пользуется государственными почестями вместе с президентом ОАЭ".



Зато СМИ независимых государств единодушно указывают на успех России, отмечая огромную важность нынешних переговоров Путина. "Визит Путина на Ближний Восток, - отмечает индийская газета Times of India, - демонстрирует уверенность России на мировой арене. Этот шаг также олицетворяет стратегический поворот в украинском конфликте: на Западе ширится раскол в вопросе поддержки Киева, а все взгляды направлены на ближневосточный регион. Этот визит подчеркивает меняющуюся ситуацию в украинском конфликте и мировой геополитике, которая позволяет Путину продемонстрировать обновленное чувство уверенности".



"Сейчас, когда внимание Запада к Украине рассредоточено, - пишет издание, - уверенность Путина возрастает. Его турне по странам Персидского Залива, третью большую зарубежную поездку российского президента за пределы бывшего Советского Союза с момента начала СВО на Украине, можно рассматривать как смелый шаг в демонстрации Россией того, что она отказывается признать себя изолированной на международной арене. Одновременно эта поездка может знаменовать собой уверенность Путина в том, что Россия приобрела преимущество в конфликте с Украиной".



"Визит также совпадает с последними важными событиями в организации ОПЕК+, в которой Россия играет ключевую роль, - отмечает турецкая газета Aydinlik Gazetesi. - Решение организации продлить и увеличить сокращение добычи нефти еще больше подчеркнет решающее место России на мировом нефтяном рынке".



Впрочем, на Западе звучат и трезвые голоса. "Владимир Путин принят в Саудовской Аравии с особыми почестями […]", - написал, например, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X*. "При этом визит российского лидера состоялся на фоне утверждений, что Москва "изолирована на международной арене" и стала "жертвой ужасных санкций Урсулы (главы Еврокомиссии фон дер Ляйен)", - сыронизировал он, добавив: "Какая глупость! Мы должны полностью и быстро сменить курс".



Отчего же так стремительно улучшаются сегодня связи России со странами Персидского залива, которые еще совсем недавно были самыми надежными партнерами США? Во-первых, потому, считают обозреватели, что США в последние годы сами нарастили добычу нефти и, став ведущим производителем "черного золота" в мире, превратились в опасного конкурента странам Залива. При этом на Востоке заметили, что Вашингтон вовсе не собирается учитывать их интересы. А бандитские антироссийские санкции Запада показали, что англосаксы могут в любой момент точно так же поступить и со своими союзниками, конфисковать в Майами или в Лондоне роскошные особняки их элиты и украсть их деньги в западных банках.



Кроме того, позорные провалы США в Афганистане и на Украине показали, что американцы больше не являются гегемоном в военной области и, что их прежде грозных авианосцев можно уже не бояться. А конфликт в Израиле подтвердил, что Штаты не могут защитить уже и ближайшего своего союзника, и даже не в состоянии повлиять на него, чтобы Израиль остановил геноцид палестинцев.



Они также обнаружили, что и с экономикой страны, которая корчит из себя гегемона, но имеет колоссальный государственный долг, далеко не все благополучно. И тогда стало окончательно понятно, что польза от дружбы с США весьма сомнительна.



Не меньшую озабоченность Запада вызывает также сближение России с Ираном. В четверг в Москву для встречи с Владимиром Путиным прибыл президент Исламской республики Эбрахим Раиси. Россия и Иран активно сотрудничают почти по всем направлениям, подчеркнул Владимир Путин на встрече с Эбрахимом Раиси в Кремле.



"У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север-Юг. Работаем естественно, традиционно, в области энергетики. В сфере образования - у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем, достаточно активно идет работа практически по всем направлениям", - заметил президент РФ.



Российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 20% в прошлом году.



В конце года стороны могут подписать соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, что, по словам Путина, создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия. Путин сказал, что обязательно воспользуется приглашением посетить Иран.



Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Палестине. "Необходимо как можно скорее остановить бомбардировки (сектора Газа). Этот вопрос является не только вопросом нашего региона, это является вопросом всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение этого вопроса", - заявил Раиси.



"То, что сейчас происходит в секторе Газа, - это геноцид и преступление против человечности", - отметил президент Ирана. Путин с таким определением согласился.



Раиси отметил, что из-за действий Тель-Авива в зоне конфликта погибли более шести тысяч детей. При этом, по его словам, сожаление вызывает тот факт, что действия Израиля поддерживают США и другие страны Запада.



"Ближневосточная дипломатия Путина, - пишет китайская газета Baijiahao, анализируя его переговоры с ближневосточными лидерами, - отражает тенденции внешнеполитической позиции России в настоящее время. Во-первых, это стремление к возвращению статуса великой державы с помощью активного участия в решении глобальных проблем. Все это указывает на то, что даже после начала конфликта на Украине Россия по-прежнему обладает достаточными ресурсами, желанием и способностью участвовать в международном и региональном управлении", - отметило издание. Источник - stoletie.ru

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