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Линия фронта проходит через историю, - Дмитрий Губин
08:43 11.12.2023

10 ДЕКАБРЯ 2023,
Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

Дмитрий Губин
политолог

Если мы посмотрим на карту СВО, то увидим там не только подбитую военную технику и разрушенные строения, но и следы русской истории, которые не могут обнулить никакие "выравнивания линии фронта". Вспомним лишь несколько "мест силы" на той земле, которая со времен первых Романовых называлась Слободской Украиной, а затем – Харьковской губернией.

"Давно, при царе Алексии"
Начнем с Сум. Этот нынешний областной центр, как и большинство окрестных городов и сел, появился при царе Алексее Михайловиче. Основатель города и первый сумской полковник – Герасим Кондратьев. В конце 1658 года в письме к царю сумчане сообщали: "…приходили под Сумы татарове многие люди, и бой с ними был. И татарове, отшед от Сумина, стали в Суминском уезде, и села и деревни воюют и людей в полон емлют; а дожидаются больших людей, и дождався хотят приходить на наши украинные городы вскоре".

Отряды крымцев были направлены на слобожан мятежным гетманом Выговским после того, как Герасим Кондратьев выгнал из Сум его посланцев, предлагавших нарушить присягу русскому царю и перейти на сторону Выговского. Кондратьев, получив универсал гетмана, собрал полковую старшину и в присутствии ее торжественно разорвал универсал.

В Грамоте от 16 февраля 1668 года царь обещает привилегии сумчанам за то, что "полковник Кондратьев и старшины его, тогда как к ним присланы были возмутительные письма от гетмана Брюховецкого, с твердостью отвергли эти письма, как вредную ложь, и остались верными присяге".
Затем казачий полк стал гусарским, и его оркестр исполнял марш из спектакля "Дни нашей жизни", к которому в годы Гражданской войны прилепились слова "По улицам ходила большая крокодила".

Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. К концу своего существования эта славная воинская часть именовалась так: "12-й гусарский Ахтырский генерала Дениса Давыдова, Е.И.В. В. Кн. Ольги Александровны полк".

"Давно, при Царе Алексии,
В степях, где дрались казаки,
На гранях Московской России
Родилися наши полки", – звучало в его полковой песне.

Пленэр посреди степи
Во фронтовых сводках можно часто услышать названия сел Нескучное и Веселое. А ведь это место связано с русским искусством ничуть не меньше, чем, например, Абрамцево или Поленово.

10 декабря 1884 года в селе Нескучном Белгородского уезда Курской губернии (ныне – Харьковского района Харьковской области, один километр до границы с Белгородским районом Белгородской области) родилась Зинаида Евгеньевна Серебрякова, урожденная Лансере (1884–1967) – художница, одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи.

Земля эта при государыне Анне Иоанновне принадлежала двоюродной сестре государыни – цесаревне Елизавете Петровне. Сначала там появилось село Веселое, а затем и Нескучное. Названия для них подбирала сама цесаревна, ставшая впоследствии "веселой царицей". В 1765 году согласно указу Екатерины Великой между ними пролегла граница Курской и Харьковской губерний (потом она сдвинулась, вновь объединив их, на сей раз в один сельсовет), а затем они находились в собственности одних и тех же семей.

Наиболее знаменитые картины художницы создавались в Нескучном. Там у нее часто гостили Константин Сомов, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Анна Ахматова. Душой компании был Александр Бенуа – любимый дядя Зиночки. Нескучное сгорело в 1917 году. Зинаида с семьей тогда жила в Харькове и работала в университетском музее природы.

Там же до нее делал рисунки экспонатов и другой в будущем знаменитый живописец – Генрих Ипполитович Семирадский. Он был уроженцем Ново-Белгорода (ныне – поселок Печенеги), где тоже бои шли поблизости. Детство и юность его прошли в Харькове на улице, и по сей день носящей имя его отца – военного врача.

Неподалеку от Печенег находится Чугуев, который тоже часто упоминается во фронтовых сводках. Он был основан в 1638 году царем Михаилом Федоровичем и является старейшим городом Слобожанщины. Был он и полковым городом, и центром военных поселений, где регулярно бывали на учениях Александр I и Николай I. Там же Александр II встретился с плененным Шамилем. Свидетелем этого исторического события был местный уроженец, юный Илья Репин, впоследствии великий художник.

Родина нобелевского лауреата
Изо дня в день в сводках с Купянского направления упоминается село Ивановка. И это не просто точка на карте боев, но место рождения нобелевского лауреата Ильи Ильича Мечникова. Илья и во 2-й Харьковской мужской гимназии, и в университете учился вместе с Семирадским, а фото юного студента Ильи в мастерской Данилевского ретушировал юный Ваня Крамской.

Лев, старший брат Ильи Ильича Мечникова, участвовал в восстании Гарибальди, в подготовке Гаагского конгресса I Интернационала, жил в Японии и оставил труд о принципах исторического процесса "Цивилизация и великие исторические реки". Еще один брат, Иван, был скромным калужским прокурором, но обстоятельства его кончины увековечены Львом Толстым в повести, где он не стал менять имя главного героя – "Смерть Ивана Ильича".

Илья Ильич стал выдающимся физиологом и в 1908 году совместно с Паулем Эрлихом удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине. А еще он ввел в России и Европе употребление кефира.

Ну и кто еще рискнет сказать, что это – не Россия?

Источник - взгляд
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