"Мы столкнулись с тотальным распространением синтетических наркотиков", - МВД Казахстана генерал Саденов

08:54 11.12.2023

Глава МВД: Мы столкнулись с тотальным распространением синтетических наркотиков

Глава МВД сообщил о тотальном распространении синтетических наркотиков в Казахстане Фото: пресс-служба МВД РК

Министр внутренних дел Ержан Саденов на правительственном часе в Мажилисе 11 декабря рассказал о вызывающем тревогу распространении синтетических наркотиков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов обратил внимание на проблему "тотального" распространения синтетических наркотиков.



"С 2015 года по настоящее время мы столкнулись с тотальным распространением синтетических наркотиков. Вначале наше законодательство не позволяло оперативно реагировать на эту угрозу. Как известно, до 2019 года список наркотиков пополнялся исключительно на уровне закона. Разработка соответствующих норм занимала более года. За это время наркорынок насыщался новыми неконтролируемыми веществами. Их структура видоизменялась за счет замены всего одной-двух молекул. Это способствовало обходу наркодилерами действующего законодательства. "Кустарность" данного процесса привела к появлению новых, практически смертоносных наркотиков", – подчеркнул Ержан Саденов.

В целом, по словам главы МВД, в мире насчитывается свыше тысячи видов наркотиков. В Казахстане контролируют распространение порядка 700 наркотических веществ и их аналогов.



На ситуацию с распространением наркотиков в Казахстане, по данным министра, влияют три основных фактора:



наличие сырьевой базы каннабиса;

трафик афганского героина по "Северному маршруту";

распространение синтетических наркотиков.

11 декабря министр внутренних дел сообщил, что в Казахстане планируют освобождать наркосбытчиков-подростков за сотрудничество со следствием.



Мадина Мамырханова