Туркменский бросок на Запад. Ашхабад реанимирует проект Nabucco, - Сердар Айтаков

09:00 11.12.2023

Об авторе: Сердар Айтаков – политолог, эксперт по Центральной Азии.



Сердар Бердымухамедов перезапустил переговоры по системе строящихся газопроводов Туркменистан–Китай.

Трубопроводная мегаломания туркменских властей, похоже, из цели начинает превращать власти Туркменистана в заложников, окончательно превращаясь в идеологию, сверхидею. Естественные намерения продавать главное богатство страны – природный газ там, где это возможно, ничем предосудительным назвать нельзя, наоборот. Однако методы, используемые туркменским руководством в поисках "многовекторности" газовой политики, грозят им потерей лица и репутации договороспособного партнера.

Не так давно китайские власти недвусмысленно дали понять туркменским коллегам, что поведение последних начало выбиваться из норм "стратегического партнерства" (см. "НГ" от 29.10.23) и фактический саботаж туркменской стороной его развития уже вызывает вопросы. Сигнал был принят, и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил руководство Межправительственного туркменско-китайского комитета по сотрудничеству и его подкомитетов с туркменской стороны, чем перезапустил забуксовавший долгое время переговорный процесс, в том числе и по поставкам газа по строящейся четвертой ветке D-системы газопроводов Туркменистан–Китай.



Реализация еще одного трансконтинентального проекта – TAPI (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), также ставшего самостоятельной идеологемой туркменской политики, как выяснилось, столкнулся с неожиданным для туркменских стратегов препятствием в виде санкций США в отношении нынешних властей Афганистана. Однако, по уверениям руководства компании "TAPI Pipeline" (90% принадлежит госконцерну "Туркменгаз"), они уже обратились к властям США "…с просьбой ослабить санкции против правительство "Талибана" (запрещено в РФ) для реализации газопровода TAPI". Насколько отзывчивыми на эту просьбу окажутся власти США, покажет время, а пока тема TAPI почти исчезла из повестки туркменских СМИ, уступив описаниям героических усилий министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова по реализации идеи Транскаспийского трубопровода.



История идеи строительства Транскаспийского газопровода возникла почти сразу с обретением Туркменистаном независимости и успела побывать в составе так и нереализованного проекта газопровода Nabucco, подразумевавшего в первую очередь опору на ресурсную базу республики. Актуальность этого трубопровода постоянно подчеркивали туркменские власти, даже после того как представители Европейского союза прямо заявили на переговорах с туркменской стороной о том, что берут курс на безуглеродную экономику и в ископаемом топливе больше не нуждаются (см. "НГ" от 28.10.21).



Однако переформатирование газового рынка Европы и мира последних лет подарило этой идее еще один шанс – до заявленного европейскими властями "зеленого перехода" еще далеко, а баланс природного газа в Европе сводить все труднее. И, в свою очередь, туркменским властям становится все труднее сводить баланс между провалами в неэффективной экономической политике, идеологическими догмами, провозглашающими "счастье и процветание" туркменского народа, и международными обязательствами, опирающимися на принцип нейтралитета.



Две "каспийские" конвенции – Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская, 2003 года, вступила в силу в 2006 году) и Конвенция о правовом статусе Каспийского моря (Актауская, 2018 года, не вступила в силу) – содержат много правовых лакун и еще не реализованных дополнительных правовых норм, что сдерживает начало трансграничных проектов как формально, так и по принципу "доброй воли" – не начинать такой деятельности до завершения всех формальных процедур. Но главными препятствиями на пути строительства Транскаспийского трубопровода различными переговорщиками, включая и российских, озвучивается озабоченность экологической безопасностью таких проектов. Понимая, с одной стороны, действенность таких аргументов, а с другой стороны – их правовую и буквальную неопределенность, туркменская сторона начала превентивную атаку на позиции российской стороны, которая, как считают в Ашхабаде, будет главным оппонентом строительства Транскаспия и будет использовать именно экологические аргументы против его реализации.



Летом этого года на совещании по каспийской проблематике Рашид Мередов в слабо завуалированной форме в присутствии посла РФ обвинил Россию в создании главной экологической проблемы Каспийского моря – понижении его уровня и экологических и экономических последствий этого. На прошедшем на минувшей неделе совещании министров иностранных дел "Каспийской пятерки" Мередов призвал не только к скорейшему принятию нератифицированных норм каспийских конвенций, но и к созданию фактически нового правового механизма оценки причин, последствий и ущерба, вызванного понижением уровня Каспийского моря, априори подразумевая роль России в нем как страны с самым большим водосбором рек, питающих Каспий. Параллельно Туркменистан инициирует ряд экологических программ, стараясь придать им статус органов ООН и разместив их присутствие на своей территории с целью придания их деятельности и их научным и правовым выводам статус мнения ООН. Стратегия с опорой на ООН является хорошо известным дипломатическим приемом властей Туркменистана и лично Рашида Мередова – в Ашхабаде долгое время присутствует Региональный центр превентивной дипломатии ООН, его любимое детище, правда с мало кому известными результатами работы. Тем не менее возрастающая экспрессивность Туркменистана в поисках легитимации права на строительство Транскаспийского трубопровода не осталась незамеченной. Тем более что это не единственные сигналы, которые подает Туркменистан в деле готовности произвести бросок со своим газом на Запад.



Не секрет, что длительное время основным препятствием в развитии отношений Туркменистана с Европой были проблемы с правами человека – от судеб пропавших в туркменских тюрьмах, махинаций на выборах, использования принудительного труда, проблем с правами женщин до свободы выезда из страны и свободы слова, включая практически полностью заблокированный интернет. В последнее время ко всем этим проблемам добавился фактор колоссальных выбросов метана из добывающей и транспортирующей газ инфраструктуры, по удельному показателю самый большой в мире, что для Европы и США является прямым вызовом их "зеленой повестке".



И вот сейчас туркменские власти начали прилагать массу усилий к тому, чтобы подправить свой имидж. Многочисленные заявления о строгом соблюдении прав женщин, визиты иностранных делегаций в тюрьмы, как состоявшиеся, так и планируемые, прием делегации Международной организации труда для демонстрации отсутствия труда принудительного – таких телодвижений в последнее время не счесть, включая и допуск американских экспертов по утечкам метана к святая святых туркменской власти – газотранспортной системе. Да, власти подчищают имидж, но не карму – дел, реально приводящих к изменениям на институциональном и, самое главное, на уровне облегчения жизни простого народа, не происходит. И произойти не может. Дух Nabucco не дает.

10.12.23