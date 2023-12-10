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Трамп все более опережает по популярности Байдена, - Д.Моисеев
09:05 11.12.2023

10.12.2023
Белый дом и американцы по-разному оценивают положение в экономике страны
Данила Моисеев

В Неваде президент США рассказал о фантастических вложениях в инфраструктуру страны, но рядовые американцы его слова не оценили.
Несмотря на стабильное экономическое и политическое положение США, рейтинги президента страны Джозефа Байдена продолжают оставаться низкими. По данным последних опросов, он отстает от Дональда Трампа. Попытки Белого дома убедить американцев в успешности политики главы государства успеха среди американцев пока не имеют.
Президент США фактически уже ведет свою предвыборную кампанию. Именно в таком качестве можно рассматривать его визит в Неваду, который прошел на прошлой неделе. Там Байден нещадно критиковал Трампа за ошибки, которые он допустил в бытность президентом и даже назвал фантастическую сумму, вложенную его администрацией в инфраструктуру страны – более 1,3 млрд долл. Однако избирателей он не впечатлил.

Опрос, заказанный The Wall Street Journal и опубликованный в эти выходные, показал рекордно низкие рейтинги действующего главы страны. Деятельность президента одобряют лишь 37% респондентов. В личном противостоянии с Трампом Байден проигрывает: его готовы поддержать лишь 43% против 47% у его оппонента, в случае если бы президентские выборы прошли уже сегодня. Конечно, выборка опросов ограниченна. Реальное положение дел можно было бы признать несколько иным, если бы не одно "но": за последнее время все социологические службы фиксируют преимущество Трампа над Байденом.

Но еще более тревожными для демократов должны стать не только эти основные цифры, сколько ответы респондентов по другим, точечным вопросам. Лишь 23% опрошенных сказали, что политика нынешнего главы Белого дома помогла им, а 53% заявили, что навредила. Совершенно другое они ответили про Трампа. Его политика помогла половине респондентов, а вредной для себя ее признали лишь 37%.

В ходе опроса, в котором участвовали более 1,5 тыс. человек, американцы высказали мнение, что Трамп лучше Байдена справится с экономикой, поборет инфляцию, обеспечит безопасность границ, а также поможет Израилю. Положительный отклик вызвало и его интервью Fox News. В нем бывший глава Белого дома пообещал в первый день президентства "закрыть границы" и разрешить добычу углеводородов без ограничений (см. "НГ" от 29.11.23).

Администрация Байдена потратила огромные бюджетные средства на решение экономических проблем. После начала конфликта РФ и Украины для сдерживания цен на топливо путем на рынок были выброшены углеводороы из стратегических запасов страны. По данным Управления энергетической безопасности США, к октябрю этого года нефтяные резервы опустошены на 45%. Республиканская администрация была куда более бережлива. Не завоевало расположения населения даже то, что администрация Байдена старается создать рабочие места и продемонстрировать якобы дружественное отношение к профсоюзам и нуждам рабочих в целом. Инфляция же все еще является проблемой, хотя Белому дому и удалось избежать ее роста масштабов прошлого года.

Неудивительно, что в пяти из шести "колеблющихся" штатах, которые часто и определяюи исход выборов, Трамп сейчас имеет стабильное преимущество, утверждает Fox News. Началась эта тенденция только в октябре. Правда, и запрос американцев на нового кандидата, вместо Трампа и Байдена тоже, по данным социологов, остается стабильно высоким.

"У обычных американцев, экономистов и Белого дома имеются разногласия о том, насколько хорошо и правильно развивается экономика. Администрация Байдена рапортует, что все в порядке, но почему-то рейтинговые агентства понижают рейтинг США в своих отчетах", – отметил в разговоре с "НГ" директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев. Он добавил, что имеются прогнозы о том, что весной экономика страны может испытать ряд проблем. А вместе с тем недовольство у населения велико уже сейчас.

"Американцы не чувствуют лидерства президента. Он говорит о зеленой повестке, рабочих местах, но на практике, как считают многие, экономическим вопросам уделяется не самое пристальное внимание. Улучшений рядовые избиратели не очень-то ощущают. А тут еще и обострившаяся миграционнная проблема, с которой Байден ничего не может сделать. А из-за потока нелегалов, готовых работать на любых условиях, снижается заработная плата простых американцев", – говорит эксперт.

Источник - НГ
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