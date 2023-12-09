Новый президент Аргентины Милей пришел на инаугурацию с сестрой (в роли жены)

12:31 11.12.2023 Кто вам Милей: Аргентина не станет разрывать отношения с Россией

Как меняется политика стран Латинской Америки на фоне давления США



Екатерина Хамова



Со сменой власти в Аргентине Буэнос-Айрес вряд ли разорвет отношения с Москвой, заявили "Известиям" в партии "Свобода наступает", основанной новым президентом страны Хавьером Милеем. Там подтвердили, что акцент в сотрудничестве будет сделан на США и Израиль, но подчеркнули, что "будучи либералами", не станут препятствовать развитию экономических связей с другими странами. Тем не менее в партии не исключили, что Аргентина откажется от своего права присоединиться к БРИКС с января 2024 года.



Какой будет политика Аргентины при новом лидере



Под крики членов парламента "Свобода! Свобода!" эксцентричный ультралиберал Хавьер Милей 10 декабря принял присягу и стал новым президентом Аргентины.



Торжественную церемонию инаугурации перед конгрессом начала действующий вице-президент Кристина Киршнер. Подняли флаг, сыграли гимн, и в соответствии с протоколом первым в здание парламента вошел слагающий с себя полномочия глава государства Альберто Фернандес.



Хавьер Милей на церемонию отправился из отеля Libertador (исп. "Освободитель") в сопровождении первой дамы (ее роль на себя взяла сестра Милея Карина) на синем автомобиле, окруженный охраной. В книге записей актов он оставил фразу, ставшую лозунгом его предвыборной кампании, "Да здравствует свобода, черт возьми!".







Инаугурация



Избранный президент Аргентины Хавьер Милей получает жезл от уходящего главы государства Альберто Фернандеса во время церемонии инаугурации в здании национального конгресса



Затем Хавьер Милей и новая вице-президент республики Виктория Вильярруэль произнесли клятвы. От Альберто Фернандеса Милей получил атрибуты власти - эстафету и президентский пояс.



Эпоху перемен в Аргентине Милей, набравший 55,69% голосов во втором туре выборов, решил начать уже в день своей инаугурации. Вместо традиционной речи в зале заседаний он вышел на ступени конгресса, чтобы обратиться напрямую к поддержавшим его аргентинцам, - те дожидались его выступления с утра, несмотря на жару и палящее солнце.



В своей речи победитель избирательной кампании обрисовал катастрофическую картину ближайшего будущего Аргентины, заявив, что станет только хуже, но радикальные реформы в конечном счете принесут свои плоды: "слезы, кровью и пот" приведут к свету в конце пути. Милей заявил, что берет власть над страной в ее худший период.



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Среди реформ, которые он собирается провести за время своего четырехлетнего правления Аргентиной, - роспуск Центрального банка, упразднение ряда министерств, долларизация экономики, запрет абортов и легализация торговли оружием. Впрочем, Центробанк сторонники Милея уже "похоронили". За день до инаугурации активисты выставили венки с буквами BCRA (Центральный банк Республики Аргентины).



В вопросах внешней политики Хавьер Милей и новый министр иностранных дел Диана Мондино не раз высказывались за уход от сотрудничества со странами "коммунистического" толка.



При этом о радикальном разрыве отношений Аргентины с Россией речи не идет, Аргентине важно поддерживать хорошие отношения со всеми странами, уточнила глава регионального отделения либертарианской партии "Свобода наступает" Сильвия Малфеси.



- Будучи либералами, мы не будем закрываться от экономического сотрудничества с другими странами. Мы не будет ставить ограничения для коммерческого обмена с Россией или с любой другой страной. Да, наш акцент - это США и Израиль, но это не значит, что мы оборвем отношения со всеми другими государствами, - говорит Малфеси.



Под сомнение поставила политик и потенциальное введение под давлением США антироссийских санкций. Сильвия Малфеси считает, что их принятие - это крайняя мера, изучение плюсов и минусов которой займет длительное время.



Тем не менее от идеи сотрудничать с БРИКС, где членство Аргентины должно начаться с 1 января 2024 года, новое правительство, скорее всего, откажется, говорит Сильвия Малфеси.



- Идея международных организаций очень хороша, как и сама идея глобализации. Но, на мой взгляд, в случае если одна страна находится в глубоком кризисе, а другая в ситуации экономической стабильности, идея союзничества слишком романтизирована, - говорит Малфеси.



То, что Аргентина в итоге не вступит в БРИКС, считает и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. При этом официальное решение по поводу сотрудничества с БРИКС Аргентина пока не озвучила.



- Посольство не располагает официальной информацией о том, какое решение относительно участия Буэнос-Айреса в этом объединении в итоге будет принято. Рассчитываем, что ситуация прояснится в ближайшее время, - сообщили "Известиям" в российском посольстве в Аргентине.



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Охлаждения отношений не избежать



Несмотря на то что полностью отворачиваться Аргентина от России не будет, охлаждения в двусторонних отношениях после прихода к власти нового президента не избежать.



- Милей четко определил для себя вектор внешней политики. Он будет направлен на то, что называется "коллективный Запад", - США и Западная Европа, и в меньшей степени на поддержание отношений со странами БРИКС и другими представителями третьего мира. Не зря на церемонию инаугурации приглашено почти все правое крыло европейских элит, - сказал "Известиям" профессор университета Буэнос-Айреса доктор Хуан Мануэль Абаль Медина.



Решения, которые будет принимать правительство Милея, во многом будут зависеть от указки США, полагает начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко.



- Несмотря на весь популизм, которым сопровождалась экстравагантная предвыборная кампания Милея, реальные шаги могут значительно отличаться от озвученных обещаний, - говорит Игорь Поляченко. - Если возобладает определенное здравомыслие и Милей действительно будет беспокоиться о том, чтобы оздоровить экономику, то, конечно же, ни о каком разрыве отношений речи не идет.



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Чтобы снизить уровень бедности в Аргентине, превысивший 40%, и побороть инфляцию, которая в годовом исчислении достигла 124% (а к концу года прогнозируют ее рост в 169%), страна будет активно искать любые экономические возможности для развития торговли и привлечения в страну инвестиций.



- Государства БРИКС+ в этом плане являются наилучшими партнерами, - добавил Игорь Поляченко.



Кроме того, не стоит ждать от Аргентины и активной поддержки Украины, несмотря на то, что Владимир Зеленский присутствовал на инаугурации 10 декабря.



- Среди обещаний Хавьера Милея - усиление североамериканского вектора политики. Это в том числе предполагает поддержку Украины, однако со стороны Аргентины она, скорее всего, ограничится символическими мерами, - считает заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.



Стоит отметить, что страх радикальных решений Милея не совсем оправдан. Аргентина - президентская республика (как и США), но без одобрения конгресса ни одно решение Милея не будет приведено в жизнь.



А у его партии нет явного большинства ни в одной из палат парламента.



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Нейтральный тренд на взаимоотношения с Россией



Не исключают эксперты и повторение в данной ситуации сценария взаимоотношений Бразилии и России при правительстве бразильского экс-лидера Жаира Болсонару. Вопреки тому, что Болсонару явно делал ставку на сотрудничество с США и периодически высказывался весьма резко (его называли "тропическим Трампом"), российско-бразильские отношения не прерывались. Если в среднесрочной перспективе Милей увидит потенциал экономического сотрудничества с Россией, он его будет сохранять, заметил Дмитрий Розенталь.



Тенденция положительного или нейтрального отношения к России - характерная черта политики стран Латинской Америки. И несмотря на попытки США или Европы "поссорить" Россию со странами юга, этого так и не произошло.



Одна из основных причин этому - традиционная приверженность межблоковому статусу, то есть отказу от ярко выраженной поддержки какого-либо сильного политического игрока. Экономический прагматизм и заинтересованность в многополярном мире - это основные черты политики, которой придерживаются латиноамериканские государства, считает Игорь Поляченко.



Что касается поддержки или осуждения нынешнего конфликта на Украине, то в Латинской Америке произошла его "рутинизация", уверены эксперты. Страны сейчас больше заинтересованы в решении своих более насущных внутренних проблем, чем конфликтом, который происходит далеко от их региона.



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При этом среди стран, которые выражают поддержку РФ, хотя порой лишь умеренную, Дмитрий Розенталь выделяет Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. При этом если Никарагуа в основном поддерживает Россию во время голосований в ООН, подкрепляя голос пророссийскими заявлениями, Куба часто воздерживается от голосования, а Венесуэла своим правом голоса воспользоваться не может по причине неуплаты членского взноса. К этим трем странам эксперт добавляет также Сальвадор, объясняя его положительное отношение к России противостоянием с Вашингтоном.



К странам нейтрально настроенным к России Розенталь причисляет Мексику с ее доктриной о невмешательстве в политику других государств, Бразилию, с приходом Лулы да Силвы заинтересованную укрепить свою позицию на мировой арене, и Боливию, традиционно имеющую хорошие отношения с Россией. Источник - Известия

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