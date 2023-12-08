Саудовский принц полковник Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд разбился в пустыне на F-15

12:38 11.12.2023

БИОГРАФИЯ ТАЛАЛА БИН АБДЕЛЬ АЗИЗ БИН БАНДАР АЛЬ САУДА: ЧЕМ ИЗВЕСТЕН САУДОВСКИЙ ПРИНЦ, ПРИЧИНЫ СМЕРТИ



СВЕТЛАНА КРЮКОВА

08 ДЕКАБРЯ 2023



7 декабря Королевский суд Саудовской Аравии объявил о смерти принца Талала бен Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауда.



В четверг, 7 декабря, появилась информация, что умер принц Саудовской Аравии Талал бен Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд. Что о нем известно, читайте в материале "Царьграда".



Причины смерти



7 декабря Саудовское агентство новостей со ссылкой на Королевский суд Саудовской Аравии опубликовало сообщение о смерти принца Талала бин Абдель Азиза бин Бандара Аль Сауда. Поминальная молитва будет совершена 8 декабря после молитвы Асер в мечети Имама Турки бин Абдуллы в Эр-Рияде.



Официально о причине смерти ничего не говориться, однако известно, что на протяжении длительного времени принц тяжело болел.



Впрочем, существует и другая версия. Как сообщают арабские СМИ, принц погиб в авиакатастрофе. Предположительно, это произошло в результате крушения истребителя F-15 во время учений.



Биография



Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд родился в 1961 году. Он был сыном принца Бандара и внуком первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза.



Известно, что погибший монарх имел звание подполковника Королевских ВВС Саудовской Аравии. В период с 2004 по 2012 годы занимал должность помощника начальника разведки GIP (Разведывательное агентство Саудовской Аравии).