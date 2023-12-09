Еще один ЖК начали сносить в горах Алматы

13:13 11.12.2023

В Алматы сносят жилой комплекс Khan по решению суда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы. ЖК признали незаконным.



Сообщается, что акимат и Антикоррупционная служба обнаружили в горной местности 52 объекта, возводимых с нарушением требований закона и строительных норм. Один из них - попавший под снос ЖК Khan, расположенный по улице Витебская, 44/3, 44а.



"Данный объект возводился ТОО Tennis.kz без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзора, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.



В отношении заказчика управлением принимались меры по статьям 316, части 1, 321, 462, части 3 КоАП, а также 28 апреля было подано исковое заявление на снос в СМЭС Алматы", - сообщили в управлении.



