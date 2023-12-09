|Еще один ЖК начали сносить в горах Алматы
13:13 11.12.2023
В Алматы сносят жилой комплекс Khan по решению суда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы. ЖК признали незаконным.
Сообщается, что акимат и Антикоррупционная служба обнаружили в горной местности 52 объекта, возводимых с нарушением требований закона и строительных норм. Один из них - попавший под снос ЖК Khan, расположенный по улице Витебская, 44/3, 44а.
"Данный объект возводился ТОО Tennis.kz без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзора, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.
В отношении заказчика управлением принимались меры по статьям 316, части 1, 321, 462, части 3 КоАП, а также 28 апреля было подано исковое заявление на снос в СМЭС Алматы", - сообщили в управлении.
По завершении судебных разбирательств 24 октября постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции о сносе объекта оставлено без изменения.
Снос незаконного объекта проводится в присутствии судебных исполнителей департамента юстиции.
В управлении отметили, что еще по 19 объектам вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания.